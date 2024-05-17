3 советских лидера, которые занимались спортом

Ни Михаил Горбачёв, ни Никита Хрущёв в этот список не попали – и вообще, настоящим спортсменом был только основатель СССР.

1. Владимир Ленин

«Ленин был физически крепкий, сильный человек. Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки – все обличало в нем недюжинную силу. [...] Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки», – писал Николай Семашко, нарком здравоохранения.

Велосипед Hyslop Brothers Общественное достояние Общественное достояние

Действительно, Ленин, который обычно не пил ничего крепче пива и не курил, всю жизнь занимался своим здоровьем. Его любимым видом спорта была езда на велосипеде. С ним он познакомился в Москве в 1894 году, когда Марк Елизаров, муж старшей сестры Ленина, купил себе это модное тогда транспортное средство.

В 1903 Ильич, уже заядлый велосипедист, попал в Женеве в первое серьёзное ДТП – на полной скорости наскочил на трамвайные пути, сломал велосипед и повредил себе глаз. Но увлечения Ленин не оставил. Большевик Григорий Зиновьев вспоминал: «Сколько раз в Париже Владимир Ильич увлекал нас на велосипеде за 50–70 вёрст только для того, чтобы на живописном берегу красивой реки выкупаться и погулять. Поездка в полсотни вёрст на велосипеде в прекрасный французский лес для того, чтобы собрать ландышей, считалась обычным делом».

Надежда Крупская писала матери Ленина из Франции в 1910 году: «На этой неделе мы с ним носились на велосипеде без памяти. Сделали 3 прогулки по 70–75 км каждая, три леса обрыскали, было очень хорошо. Володя страшно любит такие прогулки, чтобы уехать часов в 6–7 и вернуться поздно вечером». К сожалению, в мемуарах не упомянуто, велосипеды каких марок были у Ленина и его супруги.

Владимир Ленин и Надежда Крупская в Горках Владимир Лобода/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В том же году Ленин попал в ДТП с автомобилем: «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (…) Надеюсь выиграть», – писал Владимир Ильич. «Вот как я столкнулся с диалектикой, – шутил после этого случая Ленин, – сел на велосипед, а соскочил с кучи железного лома».

2. Иосиф Сталин

Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, вспоминала: «Бильярд, кегельбан, городки – все, что требовало меткого глаза, – были видами спорта, доступными отцу. Он никогда не плавал – просто не умел, не любил сидеть на солнце и признавал только прогулки по лесу, в тени».

Иосиф Сталин играет в бильярд Б.Дехтерев Б.Дехтерев

В саду Ближней дачи Сталина в Кунцево была оборудована городошная площадка. Маршал Иван Конев вспоминал: «После обеда иногда играли в городки. Сталин сам неплохо играл в городки, кидал как-то странно, тычком, но ловко выбивая фигуры». Личный охранник Сталина Алексей Рыбин писал: «все члены Политбюро часто играли в любимые городки. Хорошо наловчились! Сталин предпочитал сражаться в паре с Альтшуллером или Померанцевым – отменными физкультурниками. Подыгрывать ему, Молотову, Кагановичу или Ворошилову строго запрещалось. Проигравшие сами подбирали разлетевшиеся от ударов городки и тщательно ставили соответствующие фигуры».

И.В. Сталин играет в городки. Начало 1920-х годов. Фото из личного архива Е. Коваленко Sputnik Sputnik

Другой страстью Сталина был бильярд. Маршал Конев писал, что «на бильярде он играл неплохо, тихими точными ударами, никогда не бил сильно, тщательно целился». На Ближней даче в Кунцево бильярдная находится в отдельном здании, сохранился и подлинный стол, на котором играл Сталин.

3. Леонид Брежнев

Советский спорт во времена Леонида Брежнева пережил расцвет хоккея, который генеральный секретарь очень любил. Но каким спортом занимался сам Брежнев? Живой символ эпохи застоя, неторопливый в движениях Леонид Ильич был заядлым охотником, водителем и пловцом.

Леонид Ильич Брежнев купается в бассейне на государственной даче "Глициния" в Крыму Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимир Медведев, личный охранник Брежнева, вспоминал, что «купался Леонид Ильич часто и подолгу. Случались заплывы до двух с половиной часов. Уже охрана окоченела в воде, а он все плавал». После таких заплывов, выйдя из воды, охрана просила у доктора спирт, а Леонид Ильич шел либо под горячий душ, либо в бассейн, где вода была значительно теплее.

Леонид Брежнев также был заядлым водителем. Во время его визита в США президент Ричард Никсон подарил Брежневу темно-синий Lincoln Continental. Никсон вспоминал, что Брежнев решил опробовать подарок прямо на дорогах президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде: «В одном месте был очень крутой спуск с ярким знаком и надписью: «Медленно, опасный поворот».

Брежнев, любитель быстрой езды Getty Images Getty Images

Даже когда я ехал здесь на спортивном автомобиле, я нажимал на тормоз, чтобы съехать с дороги вниз. Брежнев ехал со скоростью более 50 миль (80 км) в час, когда мы приблизились к спуску. Я подался вперед и сказал: «Медленный спуск, медленный спуск», но он не обратил на это внимания. Мы достигли конца спуска, пронзительно завизжали покрышки, когда он резко нажал на тормоза и повернул. После нашей поездки Брежнев сказал мне: «Это очень хороший автомобиль. Он отлично идёт по дороге». «Вы великолепный водитель, — ответил я. — Я никогда не смог бы повернуть здесь на такой скорости, с которой вы ехали».

Леонид Ильич Брежнев отдыхает на территории охотничьего хозяйства в Завидово Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

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