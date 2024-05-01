10 легендарных ФОТО советского спорта

После полутора лет ремонта московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ) наконец открыл свои двери для посетителей с несколькими новыми выставками из собрания музея. Мы уже писали об экспозиции, посвященной моде рубежа XIX-XX веков. А теперь давайте взглянем на фото с выставки «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».

1/ Александр Родченко. Прыжок в воду. Москва. 1934

Александр Родченко/Собрание МАММ Александр Родченко/Собрание МАММ

2/ Борис Игнатович. Шахматисты. 1935

Борис Игнатович/Собрание МАММ Борис Игнатович/Собрание МАММ

3/ Анатолий Егоров. Футбол на Красной площади. 1936

Анатолий Егоров/Собрание МАММ Анатолий Егоров/Собрание МАММ

4/ Иван Шагин. Физкультурный парад на Красной площади. Москва. 1936

Иван Шагин/Собрание МАММ Иван Шагин/Собрание МАММ

5/ Лев Бородулин. Тяжелый раунд. Москва. 1956

Лев Бородулин/Собрание МАММ Лев Бородулин/Собрание МАММ

6/ Лев Бородулин. «А судьи кто?» Москва. 1960

Лев Бородулин/Собрание МАММ Лев Бородулин/Собрание МАММ

7/ Лев Бородулин. Юрий Власов. 1962

Лев Бородулин/Собрание МАММ Лев Бородулин/Собрание МАММ

8/ Лев Бородулин. В космос! 1964

Лев Бородулин/Собрание МАММ Лев Бородулин/Собрание МАММ

9/ Сергей Гунеев. Бег с препятствиями. Москва. 1980

Сергей Гунеев/Собрание МАММ Сергей Гунеев/Собрание МАММ

10/ Владимир Вяткин. Пластика. 1984

Владимир Вяткин/Собрание МАММ Владимир Вяткин/Собрание МАММ