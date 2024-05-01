10 легендарных ФОТО советского спорта

Владимир Вяткин/Собрание МАММ
Самые эмоциональные и яркие моменты состязаний, запечатленные в необычных ракурсах.
После полутора лет ремонта московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ) наконец открыл свои двери для посетителей с несколькими новыми выставками из собрания музея. Мы уже писали об экспозиции, посвященной моде рубежа XIX-XX веков. А теперь давайте взглянем на фото с выставки «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
1/ Александр Родченко. Прыжок в воду. Москва. 1934
Александр Родченко/Собрание МАММ
2/ Борис Игнатович. Шахматисты. 1935
Борис Игнатович/Собрание МАММ
3/ Анатолий Егоров. Футбол на Красной площади. 1936
Анатолий Егоров/Собрание МАММ
4/ Иван Шагин. Физкультурный парад на Красной площади. Москва. 1936
5/ Лев Бородулин. Тяжелый раунд. Москва. 1956
Лев Бородулин/Собрание МАММ
6/ Лев Бородулин. «А судьи кто?» Москва. 1960
Лев Бородулин/Собрание МАММ
7/ Лев Бородулин. Юрий Власов. 1962
Лев Бородулин/Собрание МАММ
8/ Лев Бородулин. В космос! 1964
Лев Бородулин/Собрание МАММ
9/ Сергей Гунеев. Бег с препятствиями. Москва. 1980
Сергей Гунеев/Собрание МАММ
10/ Владимир Вяткин. Пластика. 1984
Владимир Вяткин/Собрание МАММ
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