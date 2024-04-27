Чем заняться в Самаре? 10 идей для поездки

Самара – это девятый по численности населения город России (более миллиона человек). Здесь есть на что посмотреть: старинные усадьбы, самая длинная набережная России, настоящая космическая ракета и многое другое.

1. Прогуляться по самой длинной набережной России

Анар Мовсумов Анар Мовсумов

Да, именно набережная реки Волги в Самаре – самая длинная в нашей стране. Ее протяженность более 4 км, и это одно из лучших мест в городе. Здесь есть небольшой песчаный пляж, где можно позагорать или поиграть в волейбол, велодорожки, замысловатые арт-объекты, монументальные каскадные лестницы, поющие и светящиеся фонтаны и много места для прогулок (и видовых фото).

2. Спуститься в настоящий бункер Сталина

Анар Мовсумов Анар Мовсумов

Бомбоубежище под Институтом культуры было рассекречено только в 1990. Когда началась Великая Отечественная война, многие заводы, культурные и официальные учреждения эвакуировали в Самару (тогда – Куйбышев). Город рассматривался как «запасная» столица СССР. Бункер построили в 1942 году, взяв за основу проект московской станции метро «Аэропорт». Он уходит на 37 метров вниз. Здесь предусмотрены залы для совещаний, служебные помещения, кабинет Сталина – в котором, кстати, он никогда и не бывал. Попасть сюда можно только с экскурсией по записи.

3. Узнать о космосе

Игорь Агеенко/Sputnik Игорь Агеенко/Sputnik

Настоящая космическая-ракета Р-7 установлена около музея «Самара Космическая». Именно на ракетах такого типа на орбиту выводятся пилотируемые космические корабли и спутники. Ракеты семейства Р-7 с 1958 года выпускаются на самарском предприятии РЦК «Прогресс».

Основное помещение музея сейчас закрыто из-за строительства планетария. Временная космическая экспозиция разместилась в торговом центре «Гудок».

4. Заглянуть в старейшую пивоварню

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Самара – родина самого известного советского пива. И до сих пор у магазина при Жигулевском пивоваренном заводе очереди за свежей партией. Оно хранится всего несколько дней и стало местной достопримечательностью. Можно взять домой, а можно пропустить кружечку в ресторане.

Этот завод основан в 1881 году австриец Альфред фон Вакано: Самару он выбрал из-за чистой воды в реке Волги и удобной логистики. В советские годы на пиво ввели государственный стандарт, и так «Жигулевское» варили на более чем 700 заводах.

5. Посмотреть на купеческие дома

Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Самара была основана в 1586 году, однако основная часть исторической застройки все же относится к XIX веку. В центре города можно увидеть и готические усадьбы, и деревянные дома, и особняки в стиле модерн. Все это соседствует с советской и современной архитектурой.

6. Прокатиться до Жигулевских гор

Анар Мовсумов Анар Мовсумов

Жигулевские горы видны прямо с набережной Волги, они находятся в национальном парке Самарская Лука. Одно из самых интересных мест – село Ширяево, куда можно доехать на рейсовом теплоходе от речного вокзала. Здесь, в окружении покрытых лесами гор, Илья Репин делал наброски для картины «Бурлаки на Волге».

7. Увидеть фабрику-кухню в форме серпа и молота

Филиал Третьяковской галереи в Самаре Филиал Третьяковской галереи в Самаре

В ранние советские годы была популярна идея освободить людей от бытовых забот. В 1929 году в Самаре построили одну из первых в стране фабрик-кухонь, причем в форме серпа и молота. В день здесь ежедневно готовили три тысячи обедов. Сейчас в здание размещен филиал Третьяковской галереи.

8. Спуститься в метро

Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Самара – один из семи городов России, где есть метрополитен. Он был открыт в 1987 году и состоит всего из 10 станций. "Гагаринская" оформлена в космической тематике: темно-синяя мозаика на стене изображает звездное небо, а колонны имеют форму звезд. Станция «Победа» была спроектирована в честь победы СССР в Великой Отечественной войне. Станция «Спортивная» посвящена российским достижениям в спорте.

9. Погладить кота на батарее

Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

У проходной Самарской ГРЭС есть необычный арт-объект. Он изображает кота на подоконнике, который греется над отопительным радиатором. Установили его в 2005 году к 150-летнему юбилею изобретения батареи (да, их придумали в России, а именно в Санкт-Петербурге). А фигуру кошки делали по многочисленным фотографиям, которые прислали энергетикам местные жители.

Кошка уже успела обрасти легендами, мол, если погладить по носу, то исполнится желание. И заметьте, нос у нее отполирован.

10. Встретить закат в сквере Пушкина

Анар Мовсумов Анар Мовсумов

Самое романтичное место в Самаре – это смотровая площадка в сквере Пушкина. Отсюда виден и город, и Волга, и именно здесь очень живописные закаты.

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