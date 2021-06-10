Где находится родина главного советского пива?

Сегодня любимое в СССР пиво “Жигулевское” варят на разных заводах в России и за рубежом. Но где же родина оригинала?

Посетители у бара "На дне" при заводе. Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

В любое время у бара-магазина при Жигулевском пивоваренном заводе в городе на Волге Самаре очень оживленно: в ожидании свежей партии люди пропускают пару кружечек внутри заведения или прямо у окна, где отпускают пенный напиток. Пиво в магазин поступает по подземному трубопроводу, и местные жители говорят, что его вкус не сравнить с тем, что продается в обычном магазине, так как настоящее «Жигулевское» не может храниться дольше пары дней.

На Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре. Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Несмотря на большую очередь, у пивзавода обслуживают быстро: протягиваешь свою бутылку без крышки, ее наполняют из шланга, быстро закручиваешь пробку, чтобы не пошла пена, а продавец уже наливает следующему покупателю.

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

«Его особенность в том, что оно бойлерное, а не кеговое, оттого пьется в жару легко, - говорит самарец Егор Самсонов. - Помню, студентами мы шли пешком домой, чтобы сэкономить на лишний литр пива здесь. А летом, когда было особенно много людей, сюда еще подгоняли дополнительную цистерну и наливали прямо из шланга».

Вид на завод. Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

«Жигулевское» - один из самых известных видов пива в России, родившийся на берегах Волги еще в 19 веке и ставший невероятно популярным именно в советские годы. Основал завод в 1881 году австриец Альфред фон Вакано: Самару он выбрал из-за чистой воды в реке Волги и удобной транспортной доступности.

Так выглядел Жигулевский пивоваренный завод до революции. Самарский областной художественный музей/russiainphoto.ru

Самый популярный сорт Вакано он назвал в честь своей родины - «Венское». Самарское пиво под таким названием продавалось не только в России, но и пабах Европы - у завода была сеть собственных складов от Варшавы до Владивостока.

А это ларек-магазин при заводе. Самарский областной художественный музей/russiainphoto.ru

Первая мировая война нанесла серьезный удар по российскому пивоварению: императорский указ вводил «сухой закон» в стране, а самого Вакано выслали из Самары по подозрению в шпионаже. После Революции 1917 года он с семьей уехал в Австрию. К тому времени завод был уже национализирован, но не работал. В 1920-е годы его сыновья получили разрешение на восстановление завода, однако через несколько лет были вынуждены также покинуть страну, а завод стал полностью государственным и с тех пор пережил немало преобразований.

Главный пивовар Жигулевского пивоваренного комбината Александр Касьянов. Праздников/Sputnik Праздников/Sputnik

В 1934 году на завод нанес визит тогдашний нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, который высоко оценил вкус выпускаемого пива, но пришел в бешенство от его «буржуазного» названия. Так «Венское» стало «Жигулевским» - по названию находящихся на другом берегу Волги Жигулевских гор. Кроме него на заводе выпускали и другие виды пива, но они были менее популярны.

Сорта пива Жигулевского пивоваренного завода. Праздников/Sputnik Праздников/Sputnik

Как и любой другой продукт в СССР, «Жигулевское» имело свой государственный стандарт, разработанный специалистами. Это было светлое пиво-лагер крепостью не менее 2,8% и плотностью начального сусла не ниже 11%. ГОСТ регламентировал также и виды сырья, и сроки брожения. По таким стандартам его варили на более чем 700 советских заводах!

Дегустация пива на заводе. Алексей Брянов/TASS Алексей Брянов/TASS

Зачем так много? Дело в том, что советское пиво продавалось «живым» и хранилось недолго, не более недели, и чаще всего продавалось пиво именно то, которое делалось на ближайшем заводе. Брали как в киоске «на вынос», так и в магазине в обычной стеклянной бутылке (которую можно было потом сдать).

Неудивительно, что во многих советских городах были пивные рестораны под названием «Жигули». Такой бар в Москве всегда был одним из самых бюджетных мест на Арбате (несколько лет назад его даже посещал Владимир Путин), а в Ленинграде туда наведывалась театральная публика, хотя бар имел репутацию «буйного».

Интерьер бара "Жигули" на Арбате в советские годы. Виктор Великжанин,Петр Носов/TASS Виктор Великжанин,Петр Носов/TASS

Сегодня «Жигулевское» выпускается всего на нескольких десятках заводов в России и бывших советских республиках, однако эти напитки сегодня очень отличаются и вкусом, и крепостью, и способом приготовления.

Владимир Путин во время посещения пивного бара "Жигули" на Новом Арбате, 2012. Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Жители Самары говорят, что вкус «Жигулевского» сразу с завода за долгие годы практически не изменился, однако за пределами области найти такое пиво практически нереально: оно не может долго храниться. За «Жигулевским» и сегодня стоят в очередях, ведь оно стало местным специалитетом.