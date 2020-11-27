Гид по питейным заведениям СССР

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Виктория Рябикова

Архив Павла Сергеевича Сухарева
Любой вечер в пивбаре мог закончиться дракой с уголовником, в коктейльных отслеживали диссидентов, а в дорогих барах для иностранцев иногда встречались воры и проститутки. Что ж, советские граждане умели веселиться.

Бары для иностранцев с ворами и проститутками

Высоченные арки с мраморными колоннами, потолки с лепниной и резьбой, витражи и элегантные кожаные кресла - так выглядел один из первых советских баров при гранд-отеле «Европа» в Санкт-Петербурге. 

Пивной зал, 1975 год

Пивной зал, 1975 год

Валерий Усманов

«В отеле было небольшое помещение для отдыха, бельэтаж, где стоял рояль, — оно предназначалось для отдыха. Мы взяли из бывшего охотничьего кабинета Николая II резной буфет: нижнюю часть стали использовать как барную стойку, а на верхнюю выставили напитки», — вспоминает Александр Кудрявцев, один из первых барменов СССР.

Бар в столичной гостинице

Бар в столичной гостинице "Интурист". 1974

Ю. Левянт/Sputnik

Подобные бары при дорогих гостиницах вроде «Москвы», «Берлина» и «Метрополя», начали открываться в 1965 году - в угоду иностранцам, которые хотели посмотреть на страну победившего социализма. 

«В первый день работы бара приходит швед — мой первый гость — и заказывает «Водку тини». Тогда в Европе было принято сокращать названия коктейлей. И вместо «Водка с мартини» говорили «Водка тини»», — рассказывает Кудрявцев. «Я, конечно, знал про мартини. Швед видит, что я смущаюсь, и такой: «Да, вы знаете, когда-то я любил драй-мартини, а теперь перешел на водку». И я сразу сообразил, что ему нужно смешать водку и мартини. Так я получил свои первые чаевые — первый доллар, я потом его повесил на стенку».

Летний ресторан «Крыша» в гранд-отеле “Европа”,1985

Летний ресторан «Крыша» в гранд-отеле “Европа”,1985

ДмитриевSnik/Sputnik

Бары стали называть «валютными», так как гости там расплачивались иностранной валютой. Гостей из-за рубежа, по словам Кудрявцева, даже в баре сопровождали сотрудники КГБ, с которыми обычные бармены должны были «сотрудничать».

«Сидит у меня иностранец — и, если я вижу, что мой гость собрался уходить, я должен подмигнуть сотруднику в штатском, который стоит у входа в бар», — поделился опытом работы Кудрявцев.

Обычных граждан к подобным заведениям не подпускали, и даже дипломатам советовали туда не заходить - за входом строго следила милиция. Однако иногда в баре «случайно» оказывались советские проститутки. По словам Кудрявцева, иностранцы нередко с ними уходили. После «работы» девушек задерживали правоохранительные органы и проводили профилактические беседы. 

Ингредиенты для алкогольных коктейлей ресторана

Ингредиенты для алкогольных коктейлей ресторана "Метрополь": столичная водка производства московского завода "Кристалл", минеральная вода "Нарзан", ананас консервированный, лимон и томатный сок. 1983

М. Анфингер/Sputnik

Нередко сами сотрудники отелей тайно скупали у иностранцев импортные вещи, но это происходило уже за пределами бара. В валютных барах случались и кражи, рассказывала газете «Коммерсант» сотрудница «Интуриста», одной из первых советских туристических компаний, основанной в 1929 году. 

«Был случай с туристами—студентами разведшколы из Германии, приехавшими изучать русский язык. Их постоянно преследовали проблемы — крали или изымали бумажники, удостоверения личности, <...> первая кража случилась еще в валютном баре в Киеве», — вспоминала сотрудница, пожелавшая остаться анонимной. 

Бар гостиницы

Бар гостиницы "Интурист" в Ростове-на-Дону. 1973

В.Козлов/Sputnik

Правда, по ее же словам, по приезде в Москву деньги туристам вернули, тем самым доказав, как хорошо тогда работала советская милиция.

Бары для советских граждан с ликером и стилягами

Чуть ли не главным заведением для советской интеллигенции был «Коктейль-холл», открывшийся еще в 1940-х. Интерьер был по-настоящему изысканным: витая лестница, колонны и дорогие люстры. За барной стойкой работали исключительно женщины - они готовили пунш, кофе с ликером, коктейли и алкогольные напитки с фруктами.

«Сядешь перед стойкой на высокий круглый, вертящийся стол и потягиваешь через соломинку какой-нибудь вишневый пунш — нечто среднее между фруктовой водой и легким сладким вином, но гораздо вкуснее и той, и другого. Голова, может, и закружится немного, но никакого опьянения», — вспоминал главный редактор издательства «Художественная литература» Александр Пузиков.

Коктейль-холл

Коктейль-холл

Архивное фото

Среди гостей были дипломаты, писатели, стиляги, офицеры в увольнении и даже фронтовики, однако все должны были быть в галстуке, это было обязательной частью дресс-кода. Чтобы попасть в бар, многие надевали цветастые смешные галстуки, а кто-то и вовсе повязывал на шею носки с резинками, пишет «Российская газета». 

Правда считалось, что «Коктейль-холл» был создан для того, чтобы отслеживать шпионов и антисоветчиков. 

Ресторан

Ресторан "Прага". В зале русской кухни

С. Жабин/Sputnik

«В сталинское время «Коктейль-холл» существовал, чтобы выслеживать всех людей, которые интересуются Западом, а потом их где-то в другом месте ликвидировать. Когда там начались облавы - уже после смерти Сталина, - был нарушен этот принцип, и сразу все туда перестали ходить», — заявлял джазмен Алексей Козлов.

Зал ресторана

Зал ресторана "Арагви". 1978

Галина Кмит/Sputnik

Настоящей роскошью был ресторан «Прага» в центре Москвы, так как там можно было выпить настоящее чешское пиво, а любителям «покрепче» подавали набор из водки, коньяка и шампанского, а также портвейны и обычные вина, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на москвоведа Илью Кузнецова.

1 июля 1987 г. Уголок летнего кафе

1 июля 1987 г. Уголок летнего кафе "Лира" на Пушкинской площади

Валентин Соболев/TASS

Популярен был и ресторан 30-х годов XX века «Арагви», он славился грузинскими винами и грязными слухами о потайном зале, куда свозили столичных красавиц для удовлетворения потребностей членов ЦК КПСС - также ходили сплетни, что после этого красавицы бесследно исчезали. 

Кафе

Кафе "Шоколадница" на Октябрьской площади (ныне - Калужская площадь) в Москве. 1968

Вячеслав Рунов/Sputnik

Танцевать ходили в бар «Лира» на Пушкинской площади - там была живая музыка и несколько видов пушей. Ну а «догоняться» после посещения нескольких заведений приходили в кафе «Шоколадница» в московском парке Горького - женщины особенно любили там выпивать ликер «Абрикосовый» и портвейн «72». 

Пивбары и рюмочные с уголовниками и драками

Обычный советский человек мог выпить в рюмочной, особенно много их открывалось в Санкт-Петербурге после Великой Отечественной войны.

«На углу Маяковской и Некрасова была такая страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов», — вспоминал писатель Валерий Попов. 

Пивная “Ладья”

Пивная “Ладья”

Личный архив

Ближе к 1970-м в СССР стало открываться больше пивбаров, где выпить могли все желающие, одним из главных стала «Яма» (общесоветское название пивной «Ладья» в Москве). Туда, по словам модельера Егора Зайцева, ходили уголовники, поэты, музыканты и обычные студенты. Стульев там не было, все стояли, но в бар все равно выстраивались очереди.

«Там было очень вольготно: пили пиво, ели креветки, обсуждали кучу всяких тем, в том числе и музыкальные. В этом была некая романтика: какие-то люди в татуировках, бывшие спортсмены, спившиеся артисты! Грязь уходила, а вот народная мудрость и нелегкие биографии в расшифрованных татуировках оставались в памяти», — вспоминал Зайцев. 

Мужчины с пивными кружками, 1961 - 1969

Мужчины с пивными кружками, 1961 - 1969

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Популярен был и пивбар «Жигули», там наливали советское «Жигулевское» пиво, а к нему подавали вареных раков. Он же стал чуть ли не эталоном советского, а потом и российского пивбара - в 2012 году там отдыхал и президент России Владимир Путин. 

Были и обычные пивные ларьки, раскиданные по всему СССР - как и за многими продуктами, за пивом выстраивались очереди, а тех, кто сильно лез вперед, называли «душманами», заявляет заместитель главного редактора газеты «Новая Сибирь» Марк Готлиб. 

Пивной зал, 1975 год

Пивной зал, 1975 год

Валерий Усманов

«У каждого пивного ларька сидели на корточках и потягивали пиво из трехлитровой банки несколько личностей, в лица которых нормальные люди обычно стараются не заглядывать. Чтобы сэкономить время и нервы, надо было идти сразу к ним и сказать заветную фразу: «Мужики, пивка бы взять». Стоимость содействия покупке составляла один рубль (за эти деньги можно было 10 раз сходить в кино или купить 5 буханок хлеба). Словно ледоколы, эти ребята прорубали себе дорожку к окошечку, несколько минут - и твоя канистра наполнена. Часто очередь давала отпор таким ребятам, иногда дело оканчивалось дракой», — вспоминает Готлиб. 

Заветный напиток наливали в 3-литровые стеклянные банки и даже 10-литровые канистры, а некоторые пили пиво из обычных пакетов, предварительно проделав в них дырочку. 

Пивной автомат

Пивной автомат

Архивное фото

Наконец, в некоторых барах были и автоматы с пивом  - их в народе называли «Автопоилками». Принцип был простым - надо было купить жетон, опустить в автомат, повернуть рычажок и подождать, пока кружка доверху не наполнится пивом. Однако люди знали, как получить заветное пиво бесплатно, утверждает краевед из Кирова Евгений Пятунин. 

«В жетоне просверливалась дырка, привязывалась леска, все это намыливалось. И у прорези автомата производилась манипуляция туда-сюда-обратно. В общем, пиво лилось рекой, пока из-за стойки с закусками не выбегал «бармен» и не разгонял любителей халявы, отбирая самопальное устройство», — писал в своей книге «Трактат о пиве» Пятунин.

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