Как в России спасают от разрушения старинные деревянные дома

Во многих городах России сохранились старинные деревянные дома, сложенные из вековых бревен, украшенные резными наличниками и башенками. Особенно примечательны они в бывших купеческих городах Поволжья и Сибири, хотя многие так и не могут дождаться должного ухода и реставрации. Подать пример решили жители Самары: именно здесь в 2015 году образовалось сообщество людей, которые за свой счет восстановили несколько фасадов в центре города. Свою акцию они назвали «Том Сойер Фест» - помните, как герой Марка Твена привлек соседских мальчишек к покраске забора так, что они воспринимали это не как работу, а как удовольствие?

Право на город

«Наш фестиваль не столько про дома, сколько про людей, - говорит федеральный координатор сообщества Татьяна Суркова. - Нам важно своим примером показать, что у каждого есть право на город, что есть формат, при котором люди могут сами что-то сделать».

Все началось в 2015 году. Тогда Татьяна работала в местном журнале вместе с историком и главным редактором Андреем Кочетковым. Писали статьи, водили экскурсии, «раскрывали ценность Самары для самарцев».

«У нас была удручающая ситуация: куча деревянных домов, и все в разваливающемся виде, - рассказывает Татьяна. - И тут Андрей приехал с ижевского форума “Живые города” с идеей, что мы можем сами пойти и покрасить их».

Первый дом на улице Льва Толстого, 36. Том Сойер Фест - Россия

Первым делом выбрали три дома на улице Льва Толстого в историческом центре. Они не имели статуса объектов культурного наследия, поэтому для обновления фасадов не требовалась какая-то специальная лицензия.

О своей акции они написали в журнале, пригласив поучаствовать всех желающих. «В первый же день к нам пришли заявки от 50 волонтеров, которые предложили помощь, - вспоминает Татьяна. - Результат нас поразил. Про нас рассказали другие СМИ, нам писали люди из других городов, что они тоже так хотят». В фестивале принял участие даже финский актер Вилле Хаапасало, который в то время снимал программы о путешествиях по России.

Фестиваль в Бузулуке. Том Сойер Фест - Россия

Конечно, просто так нельзя прийти и перекрасить фасад. Сначала ходили по домам, получали письменные согласия жильцов, показывали администрации города проект (а значит, привлекали к этому профессиональных архитекторов-реставраторов), искали партнеров для закупки стройматериалов. Работа была грандиозная.

Уже на следующий год к Самаре присоединились Казань и Бузулук (Оренбургская область), а еще через год прошла первая «Школа Том Сойер Феста», где обучали будущих координаторов в регионах.

Место для вдохновения

«Пару лет я наблюдала, как проходит фестиваль в Казани, и в итоге пошла в школу координаторов, - рассказывает Любовь Егорычева из города Набережные Челны в Татарстане. - У нас промышленный город, но в 30 километрах есть купеческая и уютная Елабуга, куда мы часто ездим на выходные, это место для нашего вдохновения».

И в 2021 году Любовь нашла единомышленников в Набережных Челнах, которые загорелись идеей восстановить фасады домов Елабуги, города с тысячелетней историей.

«Мы взялись за одноэтажный дом на улице Спасской в центральной части города. Он не относится к объектам культурного наследия, но находится рядом с памятниками архитектуры».

Команде удалось не только договориться с нынешним хозяином дома, но и пообщаться с потомками тех купцов, которые владели им более ста лет назад. Нашлись даже старые фотографии, сделанные еще до революции 1917 года.

Дом в Елабуге: до и после. Том Сойер Фест - Елабуга

«Мы делали этот дом два сезона, так как ездили из Набережных Челнов и по сути, могли работать только по выходным. - говорит Любовь, - Нам помогали в администрации, в музее Елабуги, но вот местные жители, к сожалению, пока были просто наблюдателями».

За два сезона в работе только над одним этим домом приняли участие порядка 70 человек. И сейчас Любовь и ее команда думают, какой дом взять на поруки в 2023-м:

«Нам хочется найти контакт с горожанами, чтобы это стало важным и для них».

Главное - подать пример

Дом в Барнауле. Том Сойер Фест - Россия

На сегодняшний день этот «фестиваль восстановления исторической среды» прошел хотя бы один раз в 75 города России (и даже в городе Караколе в Киргизии), но регулярно проходит примерно в 40. У фестиваля появились партнеры, в основном – строительные компании, которые предоставляют безвозмездно инструменты и материалы. Нередко администрации городов помогают вывозить мусор, дают строительные леса или выделяют волонтерам небольшие субсидии.

За всё время восстановлено 169 объектов, в процессе еще 17. В некоторых городах делают 2-3 дома за летний сезон (который длится всего 3-4 месяца в России, а то и меньше), в других успевают только один. Кроме домов, восстанавливают советские остановки, мозаику, ворота и заборы.

Отреставрированный дом в Омске. Том Сойер Фест - Омск

Святослав Коновалов, историк по профессии, состоит в омском отделении общества по охране памятников культуры (Сибирь) и говорит, что восстановление деревянных домов в его городе - просто логичное продолжение его деятельности. Первый дом вместе с единомышленниками привели в порядок в 2018 году. Сейчас готов уже четвертый.

«Дом должен привлекать много социального внимания, чтобы стать интересным для многих, должно быть что-то вроде романтической “фишки”, - говорит Святослав. - В этом сезоне это была утраченная башня, которую мы воссоздали. Для проекта привлекли инженера, который начертил нам чертеж, чтобы башня не упала».

Волонтеры в Омске. Том Сойер Фест - Омск

В зависимости от погоды, на реставрацию каждый день приходит от 4 до 15 добровольцев. Никаких особых навыков не нужно, только желание, говорит Святослав. «Я сам занимаюсь реставрацией, и могу объяснить, как правильно делать ту или иную работу».

Он говорит, что у сообщества нет целей починить все старые дома. «Самое главное - это подать пример и зародить солидарность у собственников исторических зданий в том, что они обладают не ветхими строениями, а культурным наследием с большим потенциалом».

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