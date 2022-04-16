Как художники рисовали Сибирь

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Борис Егоров
Сибирские нефтяники, 1980 г.

Сибирские нефтяники, 1980 г.

Михаил Омбыш-Кузнецов/В. Герман/Sputnik
Этот суровый край всегда привлекал людей искусства своими необъятными размерами, дикой, но прекрасной природой.

Русские массово пришли в Сибирь во второй половине 16 века. Преодолев «Камень» (Уральские горы), царские войска и отряды казаков стали медленно, но верно продвигаться на восток. 

По пути они основывали небольшие крепости, которые затем превратились в крупные города (такие, как Иркутск и Якутск). С тех пор прошло более четырех веков, но даже в наши дни необъятный край еще слабо освоен и заселен.

В эпоху Российской империи Сибирь служила местом ссылки политических противников верховной власти, участников восстаний и бунтов, всякого рода революционеров и анархистов. Вплоть до начала 1960-х годов эта практика применялась и в Советском Союзе.

Сегодня Сибирь — сокровищница России. Здесь хранятся огромные запасы разнообразных полезных ископаемых, включая свинец, платину, торф, уголь, медь, газ, серебро и, конечно же, «черное золото» — нефть.

Сибирские казаки у проведывания новых землиц, 1891 г.

Сибирские казаки у проведывания новых землиц, 1891 г.

Николай Каразин
Густые сумерки, 1889 г.

Густые сумерки, 1889 г.

Аполлинарий Васнецов
Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, 1895 г.

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, 1895 г.

Василий Суриков/Русский музей
Освоение русскими новых земель, 1904 г.

Освоение русскими новых земель, 1904 г.

Клавдий Лебедев/Вологодская областная картинная галерея
Тайга у Байкала, 1900 г.

Тайга у Байкала, 1900 г.

Константин Коровин/Русский музей
Камень Писанный на реке Чусовой, 1877 г.

Камень Писанный на реке Чусовой, 1877 г.

Василий Верещагин
Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 г.

Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 г.

Сергей Милорадович/Государственный музей истории религии
Кочевье в горах Алтая, 1920-е г.

Кочевье в горах Алтая, 1920-е г.

Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края
По Великому Сибирскому пути (В ссылку), 1883 г.

По Великому Сибирскому пути (В ссылку), 1883 г.

Николай Сверчков/Государственный художественный музей Алтайского края
На Телецком озере, 1926 г.

На Телецком озере, 1926 г.

Николай Чевалков/Русский музей
Вид реки Селенги в Сибири, 1817 г.

Вид реки Селенги в Сибири, 1817 г.

Андрей Мартынов/Третьяковская галерея
Озеро Байкал. Скала Малая Колокольня в Бухте Песчаной. 1840-1850 гг.

Озеро Байкал. Скала Малая Колокольня в Бухте Песчаной. 1840-1850 гг.

Леопольд Немировский
Озеро Каракол, 1916 г.

Озеро Каракол, 1916 г.

Григорий Чорос-Гуркин/Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина
Озеро горных духов (Дены-Дерь), 1910 г.

Озеро горных духов (Дены-Дерь), 1910 г.

Григорий Чорос-Гуркин/Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва
Сибирь, 1894 г.

Сибирь, 1894 г.

Аполлинарий Васнецов/Русский музей
Река Иртыш, 1928 г.

Река Иртыш, 1928 г.

Викентий Трофимов/Sovcom
Хан Алтай, 1912 г.

Хан Алтай, 1912 г.

Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края
Вид на Никольский монастырь на озере Байкал, 1806 г.

Вид на Никольский монастырь на озере Байкал, 1806 г.

Андрей Мартынов
Ночлег в лесу по Охотскому тракту, 1856 г.

Ночлег в лесу по Охотскому тракту, 1856 г.

Леопольд Немировский
Окрестности Улалы, 1900 г.

Окрестности Улалы, 1900 г.

Григорий Чорос-Гуркин/Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Старый Красноярск, 1914 г.

Старый Красноярск, 1914 г.

Василий Суриков
Пейзаж, 1930 г.

Пейзаж, 1930 г.

Дмитрий Каратанов/Красноярский краевой краеведческий музей
Сибирские нефтяники, 1980 г.

Сибирские нефтяники, 1980 г.

Михаил Омбыш-Кузнецов/В. Герман/Sputnik

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