10 самых интересных мест Тверской области (ФОТО)

Тверская область почти в два раза больше Московской по площади. В ней множество достопримечательностей, от древних храмов и разнообразной исторической старины до природных красот.

1. Путевой дворец Екатерины II в Твери

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Город был основан на Волге в 1135 году. Он на 12 лет старше Москвы и даже боролся за то, чтобы стать столицей Древней Руси. Сегодня это довольно крупный областной центр с населением 414 тыс. человек.

В Твери всегда останавливались те, кто путешествовал меж двух столиц. Императрица Екатерина II даже специально построила для отдыха в Твери путевой дворец. Сегодня в нем расположилась Тверская областная картинная галерея. В нее вошли и коллекции предметов искусства тверских губернаторов из национализированных после революции дворянских усадеб Тверской губернии. Тут представлены работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Аркадия Пластова, Валентина Серова, Михаила Врубеля и других известных художников.

2. Ржевский мемориал

Виталий Смольников/TASS Виталий Смольников/TASS

В 120 км от Твери находится город Ржев. С октября 1941 года по март 1943 года тут проходили одни из самых кровопролитных боев Второй мировой войны, включая битву подо Ржевом (читайте подробнее про нее тут ). Советские войска потеряли здесь убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен более 1,3 млн человек.

В июне 2020 года во Ржеве открыт мемориал воинам, павшим в этой битве. Его композиционный центр – 25-метровая бронзовая статуя советского солдата, плащ которого «превращается» в стаю журавлей. Это отсылка к одной из самых популярных и проникновенных песен о войне «Журавли» (стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля).

3. Озеро Селигер

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Любителям отдыха на природе нужно непременно хоть раз в жизни оказаться на берегу Селигера. Это огромное (260 кв. км) озеро ледникового происхождения, в котором водится около 30 видов рыб. Поэтому рыбаки едут сюда в любое время года и ловят с лодок, с берега, а зимой из лунок.

На извилистых берегах озера огромное количество самых разных отелей, кемпингов (и глэмпингов), так что любой турист сможет здесь отдохнуть, как ему нравится. А из бани можно прыгнуть прямо в озеро!

Одна из достопримечательностей Селигера – город Осташков, самый крупный на озере и очень симпатичный. Среди его фишек – советский краеведческий музей, который расположился прямо в храме.

А еще здесь можно прокатиться на ретропоезде по маршруту Селигер – Осташков – Бологое.

Ретропоезд на Селигере

4. Нило-Столобенская пустынь

Владимир Скляров/Getty Images Владимир Скляров/Getty Images

Одна из главных точек притяжения Тверской области – Нилова пустынь, основанная в XVI веке. Этот действующий мужской монастырь так же расположен на живописных берегах озера Селигер. В советское время тут была и колония для малолетних преступников, и лагерь военнопленных, и госпиталь, и турбаза...

По преданию, на острове Столобный на озере поселился монах-отшельник Нил, прославившийся усердной молитвой. Говорили, что никакие катаклизмы и разбойники не могли выселить его с острова. После его смерти к месту кельи стали приезжать другие монахи, которые в итоге основали монастырь. До революции это была одна из самых почитаемых обителей: поклониться мощам преподобного Нила приезжали тысячи паломников. В рамках проекта «Россия: 85 приключений» мы снимали видео из монастыря – посмотреть можно тут .

5. Торжок

Santiaga/Getty Images Santiaga/Getty Images

«На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке, / Жареных котлет отведай / И отправься налегке», – писал Александр Пушкин, часто путешествовавший из Петербурга в Москву к другу Соболевскому. С легкой руки главного русского поэта пожарские котлеты из курицы, панированные в сухарях из белого хлеба, стали главным специалитетом города. И до сих пор остаются его визитной карточкой.

Однако город славится не только гастрономией. Некогда крупный торговый пункт стал сегодня милым провинциальным городком с живописной природой набережной реки Тверцы, Борисоглебским монастырем, который является чуть ли не самым древним на Руси (предположительно, основан в 1038 году), а также уникальной деревянной Старо-Вознесенской церковью XVII века.

6. Затопленная колокольня Калязина

Антон Соколов/Getty Images Антон Соколов/Getty Images

Одна из самых известных достопримечательностей области – затопленная колокольня Калязина. Семидесятичетырехметровая башня торчит прямо из воды недалеко от берега. Порой фотографирующие ее туристы даже не подозревают, что под водой скрываются руины некогда процветавшего монастыря.

Большую часть Троицкого Макарьева монастыря снесли в 1940 году, и он попал в зону затопления при сооружении Угличской ГЭС на Волге и Угличского водохранилища. О монастыре теперь напоминает колокольня, которую недавно отреставрировали и обновили побелку, а также чудом спасенные из монастыря фрески. Читайте подробнее о них тут .

7. Исток Волги

Патрик87 (CC BY-SA) Патрик87 (CC BY-SA)

Сложно представить, что этот родник и ручеек на Валдайской возвышенности – место, из которого берет начало одна из крупнейших рек мира (и крупнейшая в Европе). У родника стоят часовня и мостик с табличкой, у которой можно сделать памятное селфи.

К реке Волге на Руси было всегда особенное отношение – ее называли матушкой, на ней построено множество городов, она кормила и кормит большое количество регионов России. Поэтому к месту ее начала уже несколько веков совершают паломничество. Еще в XVII веке здесь стоял монастырь, но он сгорел и не был восстановлен. А в 1912 году построен новый – Ольгинский женский монастырь.

8. Ширков погост

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Это место на берегу озера Вселуг (теперь это часть реки Волги) называют тверскими Кижами. Как и знаменитые Кижи на Онежском озере, Ширков погост интересен своей деревянной многоярусной церковью Иоанна Предтечи – шедевром русского деревянного зодчества. Она была возведена в 1697 году.

По одной из легенд, погост назван в честь братьев Ширковых – купцов, построивших церковь. Он несли из Новгорода в Москву две иконы Иоанна Предтечи. На этом месте они поставили образа и решили отдохнуть, но не смогли их заново поднять и решили возвести на этом месте церковь без единого гвоздя!

9. Вышний Волочек

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Название города происходит от слова «волок», то есть именно здесь по участку суши между водоемами тащили волоком суда. И действительно, Вышний Волочек находился на водоразделе Балтийского бассейна (реки Цны) и Каспийского (притока Волги, реки Тверцы). При Петре I между этими реками был построен первый искусственный канал в России.

Вышний Волочек был всегда важным перевалочным пунктом на пути из Москвы (и Центральной России) в Санкт-Петербург. Из-за удобства расположения здесь было множество фабрик и производств, от швейных мануфактур до стекольных и деревообрабатывающих заводов. А еще Волочек известен производством валенок, здесь даже есть музей, посвященный этой обуви и ручной валке.

В городе сохранилось множество старых фабричных зданий, а также домов богатых купцов самых разных стилей. Был здесь построен и императорский путевой дворец (до наших дней он сохранился в сильно перестроенном виде и сегодня в нем расположилась школа).

10. Конаково

Конаково Ривер Клаб Конаково Ривер Клаб

До 1929 года село носило имя Кузнецово, а потом было переименовано в честь участника русской революции 1905 года Порфирия Конакова. Это место знаменито своим фарфором. Конаковский фаянсовый завод был основан еще в 1809 году, он один из старейших в России. Сегодня завод уже не работает, но на базе его художественной лаборатории местные умельцы воссоздают этот промысел. Их изделия можно купить в качестве сувенира из Тверской области .

Но современному туристу это место больше известно как модная ривьера. Конаково и близлежащее Завидово ныне популярные места отдыха и водных видов спорта. Здесь катаются на яхтах, вейксерфах и вейкбордах, здесь же множество отелей и глэмпингов для отдыха. А близость к трассе М-11 делает это место еще привлекательнее (особенно для москвичей, которым добираться до сюда чуть больше часа).

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