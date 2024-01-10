Что посмотреть, пока едешь по новой трассе М-12 Москва-Казань

Дорога соединила Москву и Казань и прошла через пять российских регионов - Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Там можно много чего интересного увидеть.

Узнай Россию Узнай Россию

1. Ногинск

Всего в пятидесяти км от столицы на берегу Клязьмы стоит небольшой Ногинск (до 1930 года Богородск).

А. Савин, Wikipedia А. Савин, Wikipedia

Старинный город (он основан в XIV веке) свой расцвет пережил в XIX столетии: здесь одна за другой стали открываться текстильные мануфактуры. Сейчас о том времени напоминает здание Новоткацкой фабрики в стиле модерн, построенной архитектором Алексеем Кузнецовым. Когда-то она принадлежала фабриканту Арсению Морозову.

Еще одна достопримечательность города - Богоявленский собор, в котором находятся мощи священномученика Константина Богородского.

2. Орехово-Зуево

Антон Карманов (CC BY 4.0) Антон Карманов (CC BY 4.0)

Фабричный город вошел в историю как место Морозовской стачки - крупнейшей в России забастовки, в которой участвовали рабочие Никольской мануфактуры Тимофея Морозова. Сегодня фабричные корпуса, стоящие вдоль набережной Клязьмы, стали частью модного общественного пространства для прогулок и отдыха.

А еще в Орехово-Зуево едут поклонники футбола: считается, что здесь появился самый первый футбольный клуб в России. Кстати, он существует до сих пор и сейчас называется “Знамя труда”.

3. Покров

Виктор Сагайдашин (CC BY 4.0) Виктор Сагайдашин (CC BY 4.0)

Если в Тулу за пряниками ехать далеко, то можно отправиться в Покров - 85 км от Москвы, и вот вы уже выбираете на местной фабрике, какие сладости увезти с собой - со сгущенкой и грецкими орехами или имбирные в виде кренделя. Их тут и правда множество видов: с глазурью и без, в виде птиц и животных, с надписями и, конечно, всевозможными начинками.

4. Петушки

А. Савин, Wikipedia А. Савин, Wikipedia

Город, который воспел Венедикт Ерофеев в своей поэме. Здесь стоит одна из восьми сохранившихся гиперболоидных водонапорных башен Владимира Шухова. Семидесятиметровую башню построили в 1927 году для заправки паровозов водой.

5. Владимир

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Один из главных городов Золотого кольца, в котором древние храмы и здания соседствуют с современными. За несколько часов можно совершить путешествие в прошлое: посмотреть на Золотые ворота и изумительной красоты соборы. Успенский, в котором сохранились фрески Андрея Рублева, и Дмитриевский, украшенный белокаменной резьбой.

6. Гусь-Хрустальный

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В местном Музее, расположенном в Георгиевском соборе, собрана коллекция хрусталя образцовой кладовой мануфактуры Мальцовых, а также работы современных авторов. Кстати, стоит обратить внимание и на храм - в нем сохранились работы Виктора Васнецова.

7. Муром

Alexxx1979 (CC BY-SA 3.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 3.0)

Здесь находится один из старейших монастырей России - Спасо-Преображенский, основанный на рубеже X-XI веков. Отсюда родом былинный богатырь Илья Муромец - в селе Карачарово (одном из микрорайонов города) бьет ключ, который, по преданию, появился от удара копыт его лошади о землю. Рядом с ним установлена деревянная часовня.

Насмотревшись на местные красоты, можно подкрепиться знаменитым муромским калачом - говорят, эту выпечку любила Екатерина II.

8. Арзамас

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Одну из главных достопримечательностей города - огромный Воскресенский собор строили почти тридцать лет. В нем все кажется немного знакомым, что неудивительно. Архитектор храма - Михаил Коринфский, ученик Андрея Воронихина, автора петербургского Казанского собора. Росписи делал Николай Алексеев, создавший картины для Исаакиевского собора.

9. Перевоз

Гатинский Илья Гатинский Илья

Поселение на реке Пьяне известно с XVI века, а название его возникло из-за переправы на местном торговом тракте. Так что долгое время оно называлось Пьянским Перевозом, и только в 1962-м Перевоз получил современное название.

Достопримечательностей тут немного, одна из них - пороги на речке Пьяне. В городе ее русло выпрямили, а вот возле возле моста недалеко от въезда в город есть порожистый участок, который облюбовали любители водного туризма.

10. Бутурлино

Евгений Кравченко Евгений Кравченко

Когда-то эти земли Иван Грозный подарил воеводе Федору Бутурлину за участие в казанском походе.

Один из заметных местных архитектурных объектов - церковь Сергия Радонежского середины XIX века. Храм холодный, поэтому до революции здесь проводили службы только в теплое время года, а зимой - в отапливаемой трапезной.

11. Сергач

Дмитрий Сазанов (CC BY 4.0) Дмитрий Сазанов (CC BY 4.0)

В местном краеведческом музее можно узнать о медвежьем промысле, которым занимались сергачане: местные дрессированные медведи были в буквальном смысле звездами - о них знали даже во Франции и Германии.

Есть здесь и архитектурная жемчужина - железнодорожный вокзал, построенный по проекту Алексея Щусева в стиле ампир.

12. Шумерля

CeeGee (CC BY 4.0) CeeGee (CC BY 4.0)

Местный железнодорожный вокзал построили в 1916 году по типовому проекту Алексея Щусева. По соседству находится одна из старейших городских построек - водонапорная башня.

13. Вурнары

Дмитрий_М (CC BY 4.0) Дмитрий_М (CC BY 4.0)

Небольшой храм Георгия Победоносца построили в конце 1990-х. Перед началом строительства на этом месте обнаружили икону Божией Матери “Троеручица” - образ бережно хранят в церкви.

14. Ибреси

Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики

В местном этнографическом музее под открытым небом можно увидеть традиционные чувашские постройки - крестьянские усадьбы, мельницу, амбар. А заодно познакомиться с декоративно-прикладным искусством, национальной одеждой и украшениями.

15. Канаш

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Деревянный храм Святителя Николая построили в Канаше в 1901 году. В советское время его не закрыли, он продолжал работу. А в 1987 году его перестроили в камне. Изюминка его архитектурного облика - четырехъярусная колокольня.

Сергей Елагин/Бизнес Online/TASS Сергей Елагин/Бизнес Online/TASS

16. Шали

Пестречинский муниципальный район Пестречинский муниципальный район

В этом селе стоит одна из старейших мечетей Татарстана - ее построили в конце XIX века местные жители. А в мечети “Захир” работает Музей Корана, где представлены книги, молитвенники и рукописи.