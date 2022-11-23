Сколько времени занимала дорога из Санкт-Петербурга в Москву в разные века (ИНФОГРАФИКА)

Путь из одной столицы в другую всегда был одним из самых популярных направлений. Сейчас мы можем долететь за полтора часа, а за сколько дней добирался, например, Пушкин?

Российские Железные Дороги объявили, что к концу 2027 года будет запущена новая магистраль для скоростных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой. Обещанное время пути - 2,5 часа (2 часа 15 минут чистого времени без остановок). Сегодня этот проект обещает абсолютный временной рекорд пути между двумя столицами. Сколько же занимало раньше путешествие из города на Неве до первопрестольной?

Александр Кислов Александр Кислов

На лошадях

В 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург и перенес туда столицу России. Город стал стремительно развиваться и прирастать жителями, но многие знатные семьи по-прежнему жили в Москве, там же были и главные православные соборы, где венчали на царство и хоронили царей. В общем, Петр на века вперед определил неминуемое путешествие из Петербурга в Москву.

Путешествие в кибитке, 1819 год, литография Александр Орловский Александр Орловский

В среднем дорога в XVIII веке занимала от четырех с половиной до шести и более дней. Время в пути очень зависело от погодных условий. Скользить по зимнему льду и снегу было быстрее всего. Рекордсменом по преодолению расстояния из Петербурга в Москву в 18 веке стала Елизавета Петровна. На зимнем возке (на фото ниже) она в 1742 году доехала на свою коронацию всего за три дня (загнав при этом множество лошадей). Ехала она со свитой только днем, ночью - отдыхали.

Зимний "возок" - карета Елизаветы Петровны Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В весеннюю или осеннюю распутицу дорога покрывалась непроходимой грязью и отнимала гораздо больше времени и сил путешественника. «Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый», - так писал Александр Пушкин в очерке «Путешествие из Москвы в Петербург».

Всего поэт более 20 раз ездил меж двух городов - то в дешевой кибитке и на перекладных лошадях (эдакий horse sharing, когда лошадей можно было менять на почтовых станциях), то в собственном комфортном экипаже.

Григорий Гончаров Григорий Гончаров

Довольно быстро можно было добраться на тройке лошадей - она развивала скорость 45-50 км/ч, однако, денег на тройку хватало не у всех путешественников и чаще выбирали двойки или одну лошадь.

В 1820 году появился «общественный транспорт» - дилижансы с 4-12 пассажирами отправлялись по расписанию, и путь занимал около четырех с половиной дней.

Помещица в пути. Картина Николая Сверчкова. 1855 год Русский музей Русский музей

В 1834 году было построено «гладкое шоссе» между городами, то есть часть дороги замостили камнем, а часть покрыли щебнем. Пушкин решить его проверить и доехал невероятно быстро - за четыре дня!

Первые железные дороги

В середине XIX века был совершен настоящий технический прорыв. В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Москвой и Петербургом. Ранее уже была построена самая первая в России железная дорога, соединившая Петербург и Царское Село. Регулярные поезда до Москвы стали ходить в 1851 году, дорога занимала 21 час 45 минут. После смерти Николая эта дорога стала называться Николаевской, а в советское время была переименована в Октябрьскую - такое название она носит и до сих пор.

Служащие железной дороги. Станция Тверь Public domain Public domain

Ездить между городами на поезде стало невероятно модным занятием - неслучайно Лев Толстой в 1870-х годах пишет свой роман «Анна Каренина», где железная дорога является важным элементом повествования.

В советское время осознали важность железных дорог в полной мере и стали работать над уменьшением времени в пути. Пассажирские поезда в 1920-х ходили в среднем по 15 часов. В 1920 году экспериментальный электропоезд смог преодолеть расстояние за 12 часов, а в 1931 году был запущен первый советский экспресс «Красная стрела» - он долетел за рекордные 10 часов.

В 1960-х годах ставку сделали на электротягу и вместо паровозов, электровозы смогли достигать скорости 130 км/ч вместо средних 70.

Вагоны ЭР200-1 в музее на Варшавском вокзале MrStepanovka (CC BY 3.0) MrStepanovka (CC BY 3.0)

В 1984 году скоростной электропоезд ЭР-200 из Ленинграда в Москву за 5 часов 20 минут, а потом и вовсе за 4 часа 59 минут. Он мог развивать скорость до 200 км/час. Однако таких составов было всего два, отправлялись они три раза в неделю и стоили недешево, так что не были в массовом использовании. Советские люди предпочитали ездить на простых поездах. В 2009 году ЭР-200 совершил последний рейс, уступив место высокоскоростному «Сапсану».

А что сейчас?

Самолет преодолевает расстояние между Москвой и Петербургом за 1 час 30 минут. Однако если учесть, что до аэропорта нужно еще добраться, а потом добраться из аэропорта, да еще заранее приехать на рейс - многие выбирают наземный путь, благо вариантов много - в день по маршруту курсируют более 30 поездов.

«Скорый» поезд идет от 7 до 10 часов. Чаще всего время в пути зависит от количества остановок. Среднее время поездки увековечено в популярной песне Максима Леонидова «От Питера до Москвы» 1995 года, где есть такие строки: «Лишь восемь часов без сна/ От Питера до Москвы».

Сегодня те самые 8 часов ходит, например, советская «Красная стрела». Есть также несколько поездов-экспрессов - например, время в пути «Невского экспресса» 4 часа 4 минуты. Скоростной электропоезд «Ласточка» преодолевает нужный путь за 5,5-6,5 часов.

На данный момент поездка на самом быстром поезде - «Сапсан» - занимает 3 часа 50 минут.

На автомобиле

Долгие годы помимо поездов продолжалось движение и по старой царской дороге на лошадях, а затем и на автомобилях. В 1958 году она была полностью заасфальтирована - и превратилась в магистральную трассу М10. Расстояние в 684 км можно преодолеть за 10 часов. Большая часть дороги идет через населенные пункты, где действует ограничение скоростного режима до 40-60 км/ч.

Указатели на платной дороге М-11 Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

В 2019 году была открыта скоростная платная автодорога М11 «Нева» 669 км. Среднее время движения только по этой дороге в районе 5 часов с учетом того, что на бОльшей части дороги действует скоростное ограничение 130 км/ч. Правда, все еще строится небольшой участок дороги в районе Твери - этот путь придется проехать по населенным пунктам.

Александр Кислов Александр Кислов

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