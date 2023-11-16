Как в советское время спасали фрески затопленного монастыря

Уникальные фрески XVII века могли быть утрачены навсегда, если бы не группа реставраторов-энтузиастов. Они в мороз героически снимали их со стен собора и смогли сохранить для потомков.

Калязинская колокольня Legion Media Legion Media

Одна из ярких и необычных достопримечательностей в 200 км от Москвы – затопленная колокольня в городе Калязин Тверской области. Но порой фотографирующие ее туристы даже не подозревают, что под водой скрываются руины некогда процветающего монастыря.

Затопленный монастырь

Троицкий Макарьев монастырь был основан в 1434 году, а его основные каменные постройки появились в XVI веке. Некогда он был памятником допетровской церковной архитектуры и процветающим монастырем. Именно вокруг него по сути и вырос город Калязин.

Троицкий Макарьев монастырь в 1920-х Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Обитель с ее мощными стенами была свидетелем важных исторических событий, даже в Смутное время противостояла войскам самозванца Лжедмитрия II. Мощам основателя монастыря – святого преподобного Макария Калязинского – приезжали поклониться многие цари, от Ивана Грозного до Петра I и Александра II. А царь Алексей Михайлович жаловал обители немалые деньги.

Троицкий собор, 1920-е Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Советская власть закрыла Макарьев монастырь в 1920 году. Как и во многих региональных церквях и обителях, там организовали краеведческий музей, а потом приют для беспризорников и дом отдыха для рабочих.

В 1940 году бОльшая часть монастыря была снесена и после этого затоплена. Сегодня о нем напоминают лишь колокольня и пару «монастырских островов».

Снос монастыря, 1940 Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Та же участь постигла и часть города Калязин, и множество других окрестных деревень. А виной всему – строительство Угличской ГЭС на Волге и Угличского водохранилища, в зону затопления которого попало еще около 30 древних церквей и монастырей.

К счастью, в Макарьевом монастыре успели спасли уникальные древние фрески.

Фрески, снятые со стен

Интерьер Троицкого собора Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

В середине XVII века лучшие царские иконописцы расписали Троицкий собор Макарьева монастыря.

Слева – Лик Богоматери, справа – Спас на престоле в окружении сил небесных Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

По сырой штукатурке мастера наносили на стены собора ветхозаветные сюжеты, в том числе «Изгнание из Рая» и «Строительство Вавилонской башни».

Слева - «Грехопадение», справа - «Изгнание из рая» Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Изобразили они и очень редкие неканонические сюжеты (апокрифы) о Богородице (например, как ее родители Иоаким и Анна уходят из храма). Есть на фресках и сцены из жизни Христа, самые разные святые, и даже монастырский благодетель царь Алексей Михайлович.

«Иоаким и Анна с жертвенным барашком» Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Также мастера изобразили достаточно редкий для русской церковной живописи сюжет Апокалипсиса. Например, совершенно уникальна фреска «Коня бледный и конь вороной». Площадь всех росписей занимала около тысячи квадратных метров, и они представляли высокую художественную ценность.

«Конь бледный и конь вороной» Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

История спасения фресок, столь же уникальна, как и сами фрески. В декабре 1939 года сотрудников Музея архитектуры при Академия архитектуры СССР командировали в калязинский монастырь, который уже был подготовлен к сносу.

«Строительство Вавилонской башни» Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

В тридцатиградусный мороз в неотапливаемом и темном храме всю зиму до февраля 1940 года эти люди героически снимали со стен фрески. Делали это следующим образом: по периметру изображения вырезали борозду шириной 6-8 см, затем медленно молотками отделяли штукатурку с изображениями от каменной кладки. Снаружи накладывали щиты с марлями и аккуратно укладывали снятые фрески на пол.

Далее на брезенте фрагменты перевозили на лодках на другой берег Волги – в незатопленную часть Калязина. Там в теплой Богоявленской церкви изображения монтировались на новую основу, а ветхие куски подклеивали.

Фрески разложены на полу в импровизированной реставрационной мастерской в Богоявленской церкви в Калязине Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Специалисты под руководством реставратора Павла Юкина спасли 150 квадратных метров живописи. Большая часть фресок попала в собрание Музея архитектуры, несколько фрагментов были направлены по другим музеям и хранилищам.

Десятилетия реставраций

Павел Юкин делает тонировки на смонтированной на новой основе композиции «Строительство Вавилонской башни» Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Из-за войны фрески так и не были выставлены – остались в хранилищах, закрепленными на деревянные решетки. К реставрации приступили только через 20 с лишним лет. Новая реставрационная бригада в 1967-74 годах удалила с фресок загрязнения и плесень. Также оказалось, что Юкин и его команда закрашивали утраченные фрагменты на фресках, чтобы они имели лучший выставочный вид. Новые реставраторы удалили все эти вмешательства.

Позже выяснилось, что для сохранения фресок в 1940-х использовали клей на мучной основе – из-за него произошло биозаражение поверхности. Появлялись также отслоения и проломы. В 1980-х начался новый многолетний этап кропотливой реставрации под руководством Владимира Бурого.

Экспозиция с фресками в Музее архитектуры Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

В 2020 году спасенные фрески были впервые выставлены в большом объеме для публики. И "Калязин. Фрески затопленного монастыря" теперь часть постоянной экспозиции Музея архитектуры имени А.В.Щусева в Москве.

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