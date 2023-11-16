Как в советское время спасали фрески затопленного монастыря

Калязинская колокольняLegion Media
Одна из ярких и необычных достопримечательностей в 200 км от Москвы – затопленная колокольня в городе Калязин Тверской области. Но порой фотографирующие ее туристы даже не подозревают, что под водой скрываются руины некогда процветающего монастыря.
Троицкий Макарьев монастырь был основан в 1434 году, а его основные каменные постройки появились в XVI веке. Некогда он был памятником допетровской церковной архитектуры и процветающим монастырем. Именно вокруг него по сути и вырос город Калязин.
Троицкий Макарьев монастырь в 1920-хГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Обитель с ее мощными стенами была свидетелем важных исторических событий, даже в Смутное время противостояла войскам самозванца Лжедмитрия II. Мощам основателя монастыря – святого преподобного Макария Калязинского – приезжали поклониться многие цари, от Ивана Грозного до Петра I и Александра II. А царь Алексей Михайлович жаловал обители немалые деньги.
Троицкий собор, 1920-еГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Советская власть закрыла Макарьев монастырь в 1920 году. Как и во многих региональных церквях и обителях, там организовали краеведческий музей, а потом приют для беспризорников и дом отдыха для рабочих.
В 1940 году бОльшая часть монастыря была снесена и после этого затоплена. Сегодня о нем напоминают лишь колокольня и пару «монастырских островов».
Снос монастыря, 1940Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Та же участь постигла и часть города Калязин, и множество других окрестных деревень. А виной всему – строительство Угличской ГЭС на Волге и Угличского водохранилища, в зону затопления которого попало еще около 30 древних церквей и монастырей.
К счастью, в Макарьевом монастыре успели спасли уникальные древние фрески.
Интерьер Троицкого собораГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
В середине XVII века лучшие царские иконописцы расписали Троицкий собор Макарьева монастыря.
Слева – Лик Богоматери, справа – Спас на престоле в окружении сил небесныхГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
По сырой штукатурке мастера наносили на стены собора ветхозаветные сюжеты, в том числе «Изгнание из Рая» и «Строительство Вавилонской башни».
Слева - «Грехопадение», справа - «Изгнание из рая»Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Изобразили они и очень редкие неканонические сюжеты (апокрифы) о Богородице (например, как ее родители Иоаким и Анна уходят из храма). Есть на фресках и сцены из жизни Христа, самые разные святые, и даже монастырский благодетель царь Алексей Михайлович.
«Иоаким и Анна с жертвенным барашком»Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Также мастера изобразили достаточно редкий для русской церковной живописи сюжет Апокалипсиса. Например, совершенно уникальна фреска «Коня бледный и конь вороной». Площадь всех росписей занимала около тысячи квадратных метров, и они представляли высокую художественную ценность.
«Конь бледный и конь вороной»Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
История спасения фресок, столь же уникальна, как и сами фрески. В декабре 1939 года сотрудников Музея архитектуры при Академия архитектуры СССР командировали в калязинский монастырь, который уже был подготовлен к сносу.
«Строительство Вавилонской башни»Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
В тридцатиградусный мороз в неотапливаемом и темном храме всю зиму до февраля 1940 года эти люди героически снимали со стен фрески. Делали это следующим образом: по периметру изображения вырезали борозду шириной 6-8 см, затем медленно молотками отделяли штукатурку с изображениями от каменной кладки. Снаружи накладывали щиты с марлями и аккуратно укладывали снятые фрески на пол.
Далее на брезенте фрагменты перевозили на лодках на другой берег Волги – в незатопленную часть Калязина. Там в теплой Богоявленской церкви изображения монтировались на новую основу, а ветхие куски подклеивали.
Фрески разложены на полу в импровизированной реставрационной мастерской в Богоявленской церкви в КалязинеГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Специалисты под руководством реставратора Павла Юкина спасли 150 квадратных метров живописи. Большая часть фресок попала в собрание Музея архитектуры, несколько фрагментов были направлены по другим музеям и хранилищам.
Павел Юкин делает тонировки на смонтированной на новой основе композиции «Строительство Вавилонской башни»Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Из-за войны фрески так и не были выставлены – остались в хранилищах, закрепленными на деревянные решетки. К реставрации приступили только через 20 с лишним лет. Новая реставрационная бригада в 1967-74 годах удалила с фресок загрязнения и плесень. Также оказалось, что Юкин и его команда закрашивали утраченные фрагменты на фресках, чтобы они имели лучший выставочный вид. Новые реставраторы удалили все эти вмешательства.
Позже выяснилось, что для сохранения фресок в 1940-х использовали клей на мучной основе – из-за него произошло биозаражение поверхности. Появлялись также отслоения и проломы. В 1980-х начался новый многолетний этап кропотливой реставрации под руководством Владимира Бурого.
Экспозиция с фресками в Музее архитектурыГосударственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
В 2020 году спасенные фрески были впервые выставлены в большом объеме для публики. И "Калязин. Фрески затопленного монастыря" теперь часть постоянной экспозиции Музея архитектуры имени А.В.Щусева в Москве.
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