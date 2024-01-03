Шопинг по-царски: самые красивые магазины Санкт-Петербурга

В бывшей российской столице можно отправиться за покупками в настоящие торговые дворцы. Эти здания сохраняют свое назначение и красоту уже более века.

1. «Пассаж»

Адрес: Невский проспект, 48

Один из старейших универмагов Восточной Европы построили в середине XIX века на главной улице тогдашней российской столицы – Невском проспекте. Архитектор – Рудольф Желязевич.

Здание представляло собой крытую 180-метровую галерею с остекленной крышей. Помимо магазинов в разные годы в «Пассаже» можно было найти французский банк, гостиницу, анатомический музей, механический театр, кабинет восковых фигур, кабаре, диорамы и концертный зал. С 1942 года в этом зале размещается драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

В наши дни и в 1917-м Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Public domain Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Public domain

Одно время в здании даже устроили зверинец, где в большой ванне лежал живой крокодил. Под впечатлением от диковинного экспоната Федор Достоевский написал сатирический рассказ «Крокодил, или Пассаж в пассаже» о том, как аллигатор будто бы проглотил чиновника.

В советское время тут работал государственный универмаг.

Сегодня в «Пассаже» воссозданы исторические интерьеры и вывески. Здесь можно купить женскую одежду, украшения, косметику, галантерею, а также цветы и товары для дома. На цокольном этаже работает гастроном.

В наши дни и в 1902-м Legion Media; Общественное достояние Legion Media; Общественное достояние

Дом Зингера

Адрес: Невский проспект, 28

Дом получил название в честь американской фирмы «Зингер и Кo», выпускавшей швейные машинки. А сегодня здание занимает самый известный в городе книжный магазин.

Американские заказчики проекта хотели видеть на этом месте восьмиэтажный (по другим источникам, одиннадцатиэтажный) офис наподобие тех, что строили в Штатах. Однако планам помешал высотный регламент.

В наши дни и до революции Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0); Общественное достояние Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0); Общественное достояние

Автором проекта стал архитектор Павел Сюзор. В 1904 году он построил шестиэтажный дом с атриумом, мансардой и угловым стеклянным куполом. В ходе строительства применяли самые передовые технологии. Здание получило железный каркас, водосточные трубы спрятали внутри стен, воздух в помещения подавался очищенным, подогретым и увлажненным, а крышу автоматически чистили от снега с помощью пара.

Книги поселились в доме Зингера в 1919 году с приходом петербургского отделения Государственного издательства РСФСР и магазина его продукции.

Традиция книготорговли в «Зингере» дошла до наших дней. Кроме того, часть второго этажа занимает ресторан. Выше расположен штаб социальной сети «ВКонтакте».

Дом Зингера в 2023-м и внутренний вид швейной мастерской акционерного общества «Зингер» в 1914-м Петр Ковалев/ТАСС; Public domain Петр Ковалев/ТАСС; Public domain

Универмаг «У Красного моста» (Au Pont Rouge)

Адрес: Набережная реки Мойки, 73

Изящное пятиэтажное здание в стиле модерн, увенчанное жезлом покровителя торговли Меркурия, построили в 1907 году по заказу бельгийско-австрийского предпринимателя Стефана Эсдерса.

Проект выполнили петербургские архитекторы Константин де Рошфор и Владимир Липский. Универмаг стал первым многоэтажным магазином в Санкт-Петербурге. Среди его клиентов была императорская семья.

В наши дни и в 1913 году Mike1979 Russia (CC BY-SA 4.0); Карл Булла/Общественное достояние Mike1979 Russia (CC BY-SA 4.0); Карл Булла/Общественное достояние

Изначально здесь продавали одежду и обувь, кружева, меха и галантерею. В здании также работали швейные мастерские. После революции им на смену пришло швейное объединение им. В. Володарского.

В XXI веке в здании провели масштабную реконструкцию, восстановили исторический вид фасадов, вывески, витражи. Сегодня Au Pont Rouge – магазин брендовой одежды элитного сегмента.

В наши дни и в 1914 году Универмаг «У Красного моста»; Общественное достояние

ДЛТ (Дом ленинградской торговли)

Адрес: Большая Конюшенная улица, 21-23

Большое пятиэтажное здание в стиле модерн со шпилем, похожее на универмаг «У Красного моста», построено в 1909 году по проекту Эрнеста Вирриха по заказу Гвардейского экономического общества.

Изначально это был элитный военторг для офицеров столицы с мастерскими. Но в элегантный магазин с удовольствием наведывалась и обычная публика. Сначала – поглазеть на интерьеры. Потом владельцы смекнули, что предприятие выгодное, и стали продавать там еще и гражданские товары.

В наши дни и в 1910-м Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Общественное достояние Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Общественное достояние

В 1917 году, в период революции, магазин разграбили, в 1918-м здание национализировали и открыли в нем распределительный пункт. В 1927 году в нем заработала организация с монструозным названием «Дом ленинградской кооперации Ленинградского союза потребительских обществ». Помимо торговых заведений в здании разместились предприятия по производству безалкогольных напитков и игрушек, а также хлебопекарня. Право преимущественной покупки предоставили ударникам труда, а через два года товары стали отпускать по карточкам. Магазинные мастерские заняли артели по пошиву одежды.

Позднее за магазином закрепилось название «Дом ленинградской торговли». С 1965 года здесь работал самый большой в городе отдел детских товаров советского и зарубежного производства. Тут же проводили школьные и новогодние базары.

В наши дни и в 1910-м Legion Media; Общественное достояние Legion Media; Общественное достояние

В XXI веке ДЛТ отреставрировали. Сейчас этот магазин работает в одном сегменте с Au Pont Rouge.

Елисеевский магазин

Адрес: Невский проспект, 56

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» с огромными окнами и скульптурами на фасаде построили в 1903 году по проекту Гавриила Барановского. Это яркий образец раннего модерна, который прозвали купеческим: он был характерен для многих объектов торговли в центре столицы.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Карл Булла/Общественное достояние Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0); Карл Булла/Общественное достояние

Помимо роскошного торгового зала с витражами и лепниной в доме располагались ресторан, Русско-Китайский банк, ломбард, курсы счетоводов, квартиры и концертный зал, который с 1929 года занимает театр комедии им. Н. П. Акимова.

С 1917 по 1991 год дом Елисеевых трансформировался в гастроном №1 «Центральный». Свой элитный статус магазин сохранил и в советское время: тут по-прежнему можно было купить дефицитные товары.

Сразу после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, в витринах «Елисеевского» появились первые в Ленинграде агитационные плакаты с призывами к защите Родины – «Окна ТАСС».

Историческое название магазину вернули в 1993 году. В XXI веке здание отреставрировали. Сейчас в нем работают гастроном, музей истории купцов Елисеевых, который можно осмотреть в ходе экскурсии, ресторан и театр.

Legion Media; Общественное достояние Legion Media; Общественное достояние

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене