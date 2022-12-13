За покупками в «Лейпциг»: какие товары из ГДР можно было купить в СССР

Импортные товары в СССР продавали только в магазинах «Березка», появившихся в начале 1960-х годов. Они должны были обеспечить Советский Союз зарубежной валютой, а потому предназначались для въезжавших в страну иностранцев. Здесь предлагали вещи более высокого качества, чем в обычных торговых точках, способные продемонстрировать благосостояние страны — произведенные либо за границей, либо для вывоза за границу.
Магазин "Берёзка" в СочиПонкин/Sputnik
Официальный доступ к ассортименту получили те советские граждане, кто работал за рубежом — дипломаты, военные, журналисты. Таким образом государство поощряло их не тратить валюту в командировках, а привозить на родину. В магазинах с подобным контингентом торговлю вели не за сами деньги, а за специальные сертификаты и чеки, ставшие отдельным товаром на черном рынке. Спекулянты выкупали их у владельцев и перепродавали дороже.
По такой же схеме поступали и с вещами, купленными в «Березках». Они попадали в комиссионные магазины, предназначенные для вторичной реализации товаров — техники, одежды и прочего.
"Берёзка", магазин Внешпосылторга в ЛенинградеБорис Лосин/Sputnik
Ассортимент пополняли и те немногие граждане, кому удавалось выехать за границу: кому-то не подходила второпях купленная в поездке одежда, а кто-то закупал вещи специально для перепродажи на родине. Иногда сюда просачивались даже западногерманские товары. Чтобы успеть приобрести импортную продукцию в «комиссионке», нужны были связи среди продавцов. Знать надо было и самих спекулянтов — нередко они продавали свои товары без посредников.
Попытать счастья простой советский человек также мог в московском магазине «Лейпциг», филиале главного универмага страны — «ГУМа».
Магазин "Лейпциг" на улице академика Варги в МосквеВ. Хоменко
Здесь продавалась в основном восточногерманские товары, а в магазинах-аналогах — польской «Ванде», болгарской «Софии», югославском «Ядране», венгерском «Будапеште» — предлагались вещи производства других социалистических стран. О поставках некоторых товаров здесь тоже нередко узнавали через знакомых и в день продажи старались приехать пораньше, чтобы избежать очередей.
Как все эти товары попадали в СССР? Конечно, не только и не столько в чемоданах командировочных. Советский Союз активно поддерживал торговые связи с другими социалистическими странами. По данным Государственного комитета СССР по статистике, с 1946 по 1989 год на соцблок приходилось от 52,7% до 83,1% внешнеторгового оборота страны. Главным партнером Москвы была ГДР.
Точкой особого притяжения посетителей «Лейпцига» был застекленный макет железной дороги, вокруг которого ко времени запуска поезда собирались толпы детей и взрослых. Макет был собран из деталей фирмы PIKO — о поезде этого производителя мечтали многие советские дети. Самые удачливые собирали целую коллекцию с рельсами, стрелками, шлагбаумами, семафорами, вокзалами, мостами, домами, тоннелями, а также ковриком, изображавшим окружающий ландшафт.
Отдел игрушек в "Лейпциге"В. Хоменко/Sputnik
Настоящим сокровищем для девочек были немецкие куклы, отличавшиеся от советских внешностью, материалом и функционалом. В некоторых семьях, которые могли позволить себе такую покупку, было не принято выносить куклу на улицу и даже активно играть с ней — достаточно было просто доставать и любоваться.
В список доступных советским детям игрушек из ГДР также входили конструктор «Гроссблок», резиновые фигурки индейцев и ковбоев и разнообразные детально проработанные машинки — тракторы, автопогрузчики, пожарные и полицейские автомобили, мусоро- и бензовозы, самосвалы, грузовики, машины скорой помощи, подводные лодки. Одни из них изображали восточногерманский транспорт, например автомобили Volkspolizei, другие копировали советские модели — например, ГАЗ-21 «ВОЛГА». Одни имели пульт управления, другие работали на инерционном моторчике: откатываешь машинку назад, отпускаешь — и она сама едет вперед.
Обезьяна SonniСергей/avito.ru
Взрослые покупали в «Лейпциге» одежду: чулки и колготки, кожаные плащи, перчатки и сумки, обувь и прочее. Магазин славился среди прочего красивым нижним бельем, особенно комбинациями. По воспоминаниям некоторых современников, когда они только-только появились на советском рынке, местные девушки, поразившись их красоте и приняв за платья, носили их как отдельный предмет гардероба.
Ввозили из ГДР и косметику: одни из первых в СССР дезодорантов «Одорекс», чуть позже — «Нежный», «Терпкий» и «Свежий» от фирмы «Флорена», пену для бритья, мыло того же производителя, крема и духи.
Комбинация из ГДРТРЮФЕЛЬ/avito.ru
Предметом отдельной гордости советских семей был сервиз «Мадонна». Хотя СССР производил свой фарфор, продукция заводов ГДР очень ценилась — не только благодаря своему качеству, но и из-за богатых украшений, непривычных людям Советского Союза. Изображения женщин, полуодетых в легкие воздушные ткани, и большое количество позолоты выгодно отличали сервизы немецкой фирмы Kahla от отечественных. Кстати, «Мадоннами» их прозвали в СССР, на родине они носили другие названия. Такие наборы берегли и пользовали по особым поводам, в остальное же время они украшали полки шкафов. Мебель в семьях побогаче тоже могла быть сделана в ГДР: настоящим хитом был сервант «Хельга».
Мыло из ГДРСветлана/avito.ru
Частичку Восточной Германии хранили у себя дома и некоторые любители музыки. Среди производившейся в ГДР техники были не только миксеры и прочие кухонные принадлежности, но и магнитофоны. Немецкий (правда, западногерманский) Grundig даже засветился в советском кино: один из героев фильма «Берегись автомобиля» (1966) как раз продает его в комиссионном магазине.
Делали в Восточной Германии и музыкальные инструменты — гитары Musima. Их было модно украшать переводными картинками, тоже ГДРовскими, с изображениями флагов, техники и немецких красавиц — актрис, певиц и ведущих.
Продавец секции музыкальных товаров "Лейпцига" демонстрирует музыкальные инструменты из ГДРНиколай Малышев/TASS
Интерес к этим вещам сохраняется и сейчас: на российских торговых площадках публикуются объявления о продаже сервантов из ГДР, открыток, наклеек, косметики и даже одежды, а коллекционеры и любители ретро продолжают охотиться за игрушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками того времени.
Игрушка «Баркас 1000» из ГДРСергей/avito.ru
Подписывайтесь на нас в Telegram; VK и Яндекс Дзен