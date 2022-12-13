За покупками в «Лейпциг»: какие товары из ГДР можно было купить в СССР

Восточная Германия была главным партнером СССР: она поставляла в Союз технику, мебель, некоторые товары химической промышленности, ткани и одежду. Однако продавались такие вещи далеко не везде, и достать их было нелегко.

Импортные товары в СССР продавали только в магазинах «Березка», появившихся в начале 1960-х годов. Они должны были обеспечить Советский Союз зарубежной валютой, а потому предназначались для въезжавших в страну иностранцев. Здесь предлагали вещи более высокого качества, чем в обычных торговых точках, способные продемонстрировать благосостояние страны — произведенные либо за границей, либо для вывоза за границу.

Магазин "Берёзка" в Сочи Понкин/Sputnik Понкин/Sputnik

Официальный доступ к ассортименту получили те советские граждане, кто работал за рубежом — дипломаты, военные, журналисты. Таким образом государство поощряло их не тратить валюту в командировках, а привозить на родину. В магазинах с подобным контингентом торговлю вели не за сами деньги, а за специальные сертификаты и чеки, ставшие отдельным товаром на черном рынке. Спекулянты выкупали их у владельцев и перепродавали дороже.

По такой же схеме поступали и с вещами, купленными в «Березках». Они попадали в комиссионные магазины, предназначенные для вторичной реализации товаров — техники, одежды и прочего.

"Берёзка", магазин Внешпосылторга в Ленинграде Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Ассортимент пополняли и те немногие граждане, кому удавалось выехать за границу: кому-то не подходила второпях купленная в поездке одежда, а кто-то закупал вещи специально для перепродажи на родине. Иногда сюда просачивались даже западногерманские товары. Чтобы успеть приобрести импортную продукцию в «комиссионке», нужны были связи среди продавцов. Знать надо было и самих спекулянтов — нередко они продавали свои товары без посредников.

Попытать счастья простой советский человек также мог в московском магазине «Лейпциг», филиале главного универмага страны — «ГУМа».

Магазин "Лейпциг" на улице академика Варги в Москве В. Хоменко В. Хоменко

Здесь продавалась в основном восточногерманские товары, а в магазинах-аналогах — польской «Ванде», болгарской «Софии», югославском «Ядране», венгерском «Будапеште» — предлагались вещи производства других социалистических стран. О поставках некоторых товаров здесь тоже нередко узнавали через знакомых и в день продажи старались приехать пораньше, чтобы избежать очередей.

Как все эти товары попадали в СССР? Конечно, не только и не столько в чемоданах командировочных. Советский Союз активно поддерживал торговые связи с другими социалистическими странами. По данным Государственного комитета СССР по статистике, с 1946 по 1989 год на соцблок приходилось от 52,7% до 83,1% внешнеторгового оборота страны. Главным партнером Москвы была ГДР.

Что можно было купить?

Точкой особого притяжения посетителей «Лейпцига» был застекленный макет железной дороги, вокруг которого ко времени запуска поезда собирались толпы детей и взрослых. Макет был собран из деталей фирмы PIKO — о поезде этого производителя мечтали многие советские дети. Самые удачливые собирали целую коллекцию с рельсами, стрелками, шлагбаумами, семафорами, вокзалами, мостами, домами, тоннелями, а также ковриком, изображавшим окружающий ландшафт.

Отдел игрушек в "Лейпциге" В. Хоменко/Sputnik В. Хоменко/Sputnik

Настоящим сокровищем для девочек были немецкие куклы, отличавшиеся от советских внешностью, материалом и функционалом. В некоторых семьях, которые могли позволить себе такую покупку, было не принято выносить куклу на улицу и даже активно играть с ней — достаточно было просто доставать и любоваться.

В список доступных советским детям игрушек из ГДР также входили конструктор «Гроссблок», резиновые фигурки индейцев и ковбоев и разнообразные детально проработанные машинки — тракторы, автопогрузчики, пожарные и полицейские автомобили, мусоро- и бензовозы, самосвалы, грузовики, машины скорой помощи, подводные лодки. Одни из них изображали восточногерманский транспорт, например автомобили Volkspolizei, другие копировали советские модели — например, ГАЗ-21 «ВОЛГА». Одни имели пульт управления, другие работали на инерционном моторчике: откатываешь машинку назад, отпускаешь — и она сама едет вперед.

Обезьяна Sonni Сергей/avito.ru

Взрослые покупали в «Лейпциге» одежду: чулки и колготки, кожаные плащи, перчатки и сумки, обувь и прочее. Магазин славился среди прочего красивым нижним бельем, особенно комбинациями. По воспоминаниям некоторых современников, когда они только-только появились на советском рынке, местные девушки, поразившись их красоте и приняв за платья, носили их как отдельный предмет гардероба.

Ввозили из ГДР и косметику: одни из первых в СССР дезодорантов «Одорекс», чуть позже — «Нежный», «Терпкий» и «Свежий» от фирмы «Флорена», пену для бритья, мыло того же производителя, крема и духи.

Комбинация из ГДР ТРЮФЕЛЬ/avito.ru

Предметом отдельной гордости советских семей был сервиз «Мадонна». Хотя СССР производил свой фарфор, продукция заводов ГДР очень ценилась — не только благодаря своему качеству, но и из-за богатых украшений, непривычных людям Советского Союза. Изображения женщин, полуодетых в легкие воздушные ткани, и большое количество позолоты выгодно отличали сервизы немецкой фирмы Kahla от отечественных. Кстати, «Мадоннами» их прозвали в СССР, на родине они носили другие названия. Такие наборы берегли и пользовали по особым поводам, в остальное же время они украшали полки шкафов. Мебель в семьях побогаче тоже могла быть сделана в ГДР: настоящим хитом был сервант «Хельга».

Мыло из ГДР Светлана/avito.ru

Частичку Восточной Германии хранили у себя дома и некоторые любители музыки. Среди производившейся в ГДР техники были не только миксеры и прочие кухонные принадлежности, но и магнитофоны. Немецкий (правда, западногерманский) Grundig даже засветился в советском кино: один из героев фильма «Берегись автомобиля» (1966) как раз продает его в комиссионном магазине.

Делали в Восточной Германии и музыкальные инструменты — гитары Musima. Их было модно украшать переводными картинками, тоже ГДРовскими, с изображениями флагов, техники и немецких красавиц — актрис, певиц и ведущих.

Продавец секции музыкальных товаров "Лейпцига" демонстрирует музыкальные инструменты из ГДР Николай Малышев/TASS Николай Малышев/TASS

Интерес к этим вещам сохраняется и сейчас: на российских торговых площадках публикуются объявления о продаже сервантов из ГДР, открыток, наклеек, косметики и даже одежды, а коллекционеры и любители ретро продолжают охотиться за игрушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками того времени.

Игрушка «Баркас 1000» из ГДР Сергей/avito.ru

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