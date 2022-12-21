Дом Зингера: от офиса американской компании и консульства США до книжного магазина

Здание в центре Петербурга построили по заказу американской фирмы швейных машинок «Зингер», у которой было в России собственное производство и сеть магазинов. Требовался ей и представительный головной офис.

Швейные машинки «Зингер» появились в России в 1860-х: их поставляли из Германии. Позже под современным Волгоградом был основан цех по их сборке, а в 1897 году появилось акционерное общество «Мануфактурная компания “Зингер”». Вскоре компания построила в подмосковном Подольске полноценный завод.

Параллельно американские владельцы компании озаботились открытием офиса в Санкт-Петербурге: в начале ХХ века компания приобретает участок прямо на Невском проспекте.

Строительство Дома компании "Зингер", 1902-1903. Общественное достояние Общественное достояние

В амбициозных планах было возведение своего рода американской высотки в столице России – восьмиэтажного (по другим источникам — одиннадцатиэтажного) здания с ультрасовременной начинкой. Однако мечты пришлось корректировать: оказалось, что в центре Петербурга из-за исторической застройки было запрещено возводить строения высотой более 23,5 м.

Швейные машины компании Зингер. Рекламный плакат, 1900-е. Общественное достояние Общественное достояние

Автором проекта дома выступил архитектор Павел Сюзор, построивший в городе около сотни доходных домов. Работа с американцами давалась ему сложно. Заказчик требовал, чтобы фасад соответствовал внешнему виду нью-йоркского офиса, а Сюзор настаивал на местном эклектичном стиле, смешении ар-нуво и классицизма. Плюс зодчий хотел подойти к задаче творчески.

Старая открытка. Фото между 1905 и 1907 г. Общественное достояние Общественное достояние

В результате компромиссов на главном проспекте столицы в 1904 году появился шестиэтажный дом с атриумом, мансардой и угловым стеклянным куполом. В ходе его строительства применили самые передовые технологии своего времени: здание получило железный каркас; водосточные трубы были спрятаны внутри стен; воздух в помещения подавался очищенным, подогретым и увлажненным, а крышу очищали от снега с помощью автоматической подачи пара.

Журнал "Зодчий", 1906. Общественное достояние Общественное достояние

Фасады были облицованы гранитом разных оттенков, украшены коваными бронзовыми фигурами. Внутри установили три лифта. Также на здании появился орлан (работа скульптора Артемия Обера), на груди которого красовался щит со звездами и полосами, отсылающий к флагу США.

Объект получил противоречивые отзывы горожан. Они не оценили прогрессивный облик и называли его и «флаконом духов», и даже «гнилым зубом в челюсти Невского проспекта». Раздражало и то, что высотный регламент все же был нарушен: угловая стеклянная башня с глобусом стала новой доминантой Невского проспекта.

Журнал "Зодчий", 1906. Общественное достояние Общественное достояние

Помимо офисов «Зингера», в здании работали банки, страховая компания «Нью-Йорк», торговые товарищества. Дом стал одним из первых в стране бизнес-центров.

В годы Первой мировой войны американскую фирму стали ассоциировать с Германией — из-за немецкой фамилии ее основателя — и даже подозревали ее представителей в шпионаже, хотя «Зингер», помимо коммерческой деятельности, занимался пошивом военной формы для русской армии. Чтобы пресечь нежелательные ассоциации, руководство предприятия в 1917-1918 годы сдавало нижний этаж в аренду американскому консульству.

Журнал "Зодчий", 1906. Общественное достояние Общественное достояние

20 марта 1917 года американский консул Норт Уиншип телеграфировал Госсекретарю США о революционных событиях в Петрограде, отмечая, что дом Зингера был в эпицентре перестрелок.

Уиншип жаловался, что несмотря на присутствие на здании американских символов и орлана на фасаде, немецкое название фирмы негативно влияло на общественное мнение.

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В итоге птицу на доме Зингера задрапировали в звездно-полосатый флаг, и наружу из складок высовывался лишь клюв. В 1920-х ее и вовсе демонтировали.

В 1918 году, в связи с наступлением немцев на Петроград, иностранные дипкорпуса эвакуировались из города. Представительство же фирмы работало здесь до 1922 года и после национализации здания. Просто приходилось делить его с советскими учреждениями, от книжных издательств до комитета советской цензуры.

Фото 1920-1940-х. Общественное достояние Общественное достояние

В 1919-м на первых двух этажах открылся и Дом книги – пионер государственной книготорговли в городе. Он работает и сегодня. За прошедший век его закрывали лишь на три месяца во время блокады Ленинграда и на несколько лет для реставрации.

Открытие ленинградского Дома книги в 1948 г. после реставрации. Общественное достояние Общественное достояние