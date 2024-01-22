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5 фактов об уникальных оренбургских козах и платках

Тексты
Элеонора Гольдман
Алексей Беляков
Оренбургская коза в загоне в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Оренбургская коза в загоне в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Владимир Песня/Sputnik
Знаменитые на весь мир оренбургские платки получились такими теплыми и тонкими благодаря пуху этих коз.

Оренбургские пуховые платки практически невесомы, но согревают даже в лютые морозы. Все дело в особой породе коз, которую разводят только на юге Урала.

1. Это самые крупные пуховые козы

Оренбургские козы в загоне в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Оренбургские козы в загоне в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Владимир Песня/Sputnik

Оренбургские козы, из пуха которых местные жители делали очень теплые вещи, заинтересовали российских ученых еще в середине XVIII века. Первым исследователем этого феномена был краевед Южного Урала Петр Рычков. Он и его супруга содействовали распространению промысла по вязанию оренбурских платков в России и за ее пределами. 

А дальше началась работа селекционеров: уральских коз скрещивали с другими пуховыми породами, в частности, кашмирскими козами, попавшими на Урал из Средней Азии, и придонскими козами из южной части России. 

Как раз к XIX веку в мире возник интерес ко всему русскому, особенно к народным ремеслам, и чтобы изготавливать пуховые платки в большем количестве на экспорт, требовалось больше сырья, то есть пуха. 

В результате селекции козы получились не только пуховыми, но и тяжелыми. Самка, в среднем, весит 55 кг, а самец - 90 кг. Это самые крупные пуховые козы в мире (на втором месте по весу, кстати, тоже порода из России, придонская - 45 и 75 кг соответственно). 

Саму породу официально внесли в Государственный реестр только в 1993 году. 

2. Он могут жить только на Южном Урале

Памятник козе при въезде в поселок Татарский Саракташ Оренбургской области.

Памятник козе при въезде в поселок Татарский Саракташ Оренбургской области.

Владимир Песня/Sputnik

Климат Южного Урала - суровый, континентальный, с зимними 40-градусными морозами и летней 40-градусной жарой. Зимой часто бывают сильные ветра, метели, мокрый снег, а летом - засуха.

Погода меняется несколько раз в день, и это сделало коз выносливыми. Гуляют они на естественных пастбищах, могут даже спать на улице. Так что местные козы приспособились к этим природным обстоятельствам, отращивая к холодам теплый и тонкий пух. 

Пуховые платки из Оренбурга неоднократно были представлены на международных выставках за рубежом. Их отметили медалями в 1862 году в Лондоне, в 1897 году в Чикаго, в 1958 году в Брюсселе. Еще в XIX веке породой интересовались купцы из-за границы. Они пытались вывезти их для разведения во Франции, Англии, Голландии, Австралии. Но разводить их там не получилось, в течение 2-3 лет они просто переставали отращивать такой подшерсток. 

В-общем, оренбургская коза так привыкла к жизни на Южном Урале, что в других регионах вы ее не встретите. 

3. Пух меняется с возрастом

Женщина вычесывает пух с оренбургской козы в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Женщина вычесывает пух с оренбургской козы в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области.

Владимир Песня/Sputnik

Вычесывают коз, как правило, дважды с промежутком в 2-3 недели. Первый раз - в конце февраля, а остатки в середине марта. Таким образом, с одной взрослой особи можно собрать 400-500 гр пуха (с крупных козлов и 600 гр). 

Самый тонкий пух - у молодых коз, но при этом он и самый короткий, то есть будет лезть при эксплуатации вязаного изделия. По мере взросления козы ее пух становится толще и длиннее (длинный пух уже хорошо удерживается при вязке и не лезет).

В апреле-мае козу можно и подстричь, чтобы ей было не жарко летом. Одна коза дает 350-400 гр теплой шерсти.

Большая часть коз этой породы (примерно 90%)- черные, а пух у них темно-серый. Встречаются также белые, рыжие, серые и пестрые козы. Изделия из такого пуха стоят дороже. Больше всего ценятся изделия из натурального некрашеного пуха. Большая белая или серо-серебристая шаль ручной вязки с ажурным рисунком может стоить порядка 100 тысяч рублей или больше в зависимости от сложности узора. Для вещей попроще пряжу красят в самые разнообразные цвета и оттенки. 

А вот ради молока держать оренбургских коз не имеет смысла. Они дают менее 100 литров в год, в то время как молочные породы дают около 1000 литров в год. 

4. Чистый пух лучше не использовать

А так выглядит готовый платок.

А так выглядит готовый платок.

Сергей Медведев/TASS

Сам по себе пух оренбургских коз хорошо скручивается в нитку. А вот чтобы из него получилась шаль, в пряжу добавляют вискозный шелк или хлопчатобумажную нить. Содержание пуха должно быть не менее 60%, а лучше не менее 70%. 

В магазинах рукоделия при этом продают мотки чистого козьего пуха, но предполагается, что при вязании мастер самостоятельно добавит другие нити в нужной пропорции.

Это необходимо, чтобы изделие держало форму и дольше служило. Кроме того, вязать шаль из чистого пуха физически сложно. 

5. Козы были на грани исчезновения

Оренбургская область. 12 ноября 1990 г. Старший специалист НПО

Оренбургская область. 12 ноября 1990 г. Старший специалист НПО "Южный Урал" А. Асеев и главный ветеринарный врач совхоза "Загорный" Ж. Алмухамбетов во время проверки плотности пуха и отбор производителей.

Валерий Бушухин/TASS

Традиционно этих коз разводят в Оренбургской и Челябинской областях, Башкирии, а также в нескольких районах Казахстана. В советское время это все делали в шести совхозах, а пряли мастера на оренбургском комбинате. Но уже на закате СССР оренбургским козам стали урезать финансовую поддержку. 

Если в начале 1990-х поголовье насчитывало 185 тысяч коз, то сейчас - около 50 тысяч. Сохранили уникальный генофонд местные заводчики, как из советских совхозов, так и частные, которые продолжали содержать коз. 

Сегодня уральские хозяйства, где разводят коз, уже получают государственные гранты.

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