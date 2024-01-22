5 фактов об уникальных оренбургских козах и платках

Знаменитые на весь мир оренбургские платки получились такими теплыми и тонкими благодаря пуху этих коз.

Оренбургские пуховые платки практически невесомы, но согревают даже в лютые морозы. Все дело в особой породе коз, которую разводят только на юге Урала.

1. Это самые крупные пуховые козы

Оренбургские козы в загоне в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области. Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Оренбургские козы, из пуха которых местные жители делали очень теплые вещи, заинтересовали российских ученых еще в середине XVIII века. Первым исследователем этого феномена был краевед Южного Урала Петр Рычков. Он и его супруга содействовали распространению промысла по вязанию оренбурских платков в России и за ее пределами.

А дальше началась работа селекционеров: уральских коз скрещивали с другими пуховыми породами, в частности, кашмирскими козами, попавшими на Урал из Средней Азии, и придонскими козами из южной части России.

Как раз к XIX веку в мире возник интерес ко всему русскому, особенно к народным ремеслам, и чтобы изготавливать пуховые платки в большем количестве на экспорт, требовалось больше сырья, то есть пуха.

В результате селекции козы получились не только пуховыми, но и тяжелыми. Самка, в среднем, весит 55 кг, а самец - 90 кг. Это самые крупные пуховые козы в мире (на втором месте по весу, кстати, тоже порода из России, придонская - 45 и 75 кг соответственно).

Саму породу официально внесли в Государственный реестр только в 1993 году.

2. Он могут жить только на Южном Урале

Памятник козе при въезде в поселок Татарский Саракташ Оренбургской области. Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Климат Южного Урала - суровый, континентальный, с зимними 40-градусными морозами и летней 40-градусной жарой. Зимой часто бывают сильные ветра, метели, мокрый снег, а летом - засуха.

Погода меняется несколько раз в день, и это сделало коз выносливыми. Гуляют они на естественных пастбищах, могут даже спать на улице. Так что местные козы приспособились к этим природным обстоятельствам, отращивая к холодам теплый и тонкий пух.

Пуховые платки из Оренбурга неоднократно были представлены на международных выставках за рубежом. Их отметили медалями в 1862 году в Лондоне, в 1897 году в Чикаго, в 1958 году в Брюсселе. Еще в XIX веке породой интересовались купцы из-за границы. Они пытались вывезти их для разведения во Франции, Англии, Голландии, Австралии. Но разводить их там не получилось, в течение 2-3 лет они просто переставали отращивать такой подшерсток.

В-общем, оренбургская коза так привыкла к жизни на Южном Урале, что в других регионах вы ее не встретите.

3. Пух меняется с возрастом

Женщина вычесывает пух с оренбургской козы в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области. Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Вычесывают коз, как правило, дважды с промежутком в 2-3 недели. Первый раз - в конце февраля, а остатки в середине марта. Таким образом, с одной взрослой особи можно собрать 400-500 гр пуха (с крупных козлов и 600 гр).

Самый тонкий пух - у молодых коз, но при этом он и самый короткий, то есть будет лезть при эксплуатации вязаного изделия. По мере взросления козы ее пух становится толще и длиннее (длинный пух уже хорошо удерживается при вязке и не лезет).

В апреле-мае козу можно и подстричь, чтобы ей было не жарко летом. Одна коза дает 350-400 гр теплой шерсти.

Большая часть коз этой породы (примерно 90%)- черные, а пух у них темно-серый. Встречаются также белые, рыжие, серые и пестрые козы. Изделия из такого пуха стоят дороже. Больше всего ценятся изделия из натурального некрашеного пуха. Большая белая или серо-серебристая шаль ручной вязки с ажурным рисунком может стоить порядка 100 тысяч рублей или больше в зависимости от сложности узора. Для вещей попроще пряжу красят в самые разнообразные цвета и оттенки.

А вот ради молока держать оренбургских коз не имеет смысла. Они дают менее 100 литров в год, в то время как молочные породы дают около 1000 литров в год.

4. Чистый пух лучше не использовать

А так выглядит готовый платок. Сергей Медведев/TASS Сергей Медведев/TASS

Сам по себе пух оренбургских коз хорошо скручивается в нитку. А вот чтобы из него получилась шаль, в пряжу добавляют вискозный шелк или хлопчатобумажную нить. Содержание пуха должно быть не менее 60%, а лучше не менее 70%.

В магазинах рукоделия при этом продают мотки чистого козьего пуха, но предполагается, что при вязании мастер самостоятельно добавит другие нити в нужной пропорции.

Это необходимо, чтобы изделие держало форму и дольше служило. Кроме того, вязать шаль из чистого пуха физически сложно.

5. Козы были на грани исчезновения

Оренбургская область. 12 ноября 1990 г. Старший специалист НПО "Южный Урал" А. Асеев и главный ветеринарный врач совхоза "Загорный" Ж. Алмухамбетов во время проверки плотности пуха и отбор производителей. Валерий Бушухин/TASS Валерий Бушухин/TASS

Традиционно этих коз разводят в Оренбургской и Челябинской областях, Башкирии, а также в нескольких районах Казахстана. В советское время это все делали в шести совхозах, а пряли мастера на оренбургском комбинате. Но уже на закате СССР оренбургским козам стали урезать финансовую поддержку.

Если в начале 1990-х поголовье насчитывало 185 тысяч коз, то сейчас - около 50 тысяч. Сохранили уникальный генофонд местные заводчики, как из советских совхозов, так и частные, которые продолжали содержать коз.

Сегодня уральские хозяйства, где разводят коз, уже получают государственные гранты.

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