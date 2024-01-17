8 любопытных фактов про памятник «Тысячелетие России»

Монумент воздвигли в 1862 году в Великом Новгороде, одном из самых древних русских городов. Что он означает и кто на нем изображен?

1. Памятник приурочен к основанию русской государственности

Памятник установлен в Новгородском кремле, на заднем фоне – Софийский собор Legion Media Legion Media

862 год считается датой основания русской государственности. Согласно летописи, именно в этот год славянские племена призвали варяжского князя Рюрика править ими. Рюрик встал на княжение в Новгороде, а его братья Синеус и Трувор – в Белозерске и в Изборске.

Веками именно этот момент считался началом русской государственности, да и всей русской истории в целом. Однако сегодня историки со скепсисом относятся к этой летописной версии основания Руси, принято считать ее скорее легендой.

Но в 1850-х годах власти начали готовиться к празднованию важной даты – тысячелетия России. Министр внутренних дел Сергей Ланской предложил поставить в Новгороде памятник Рюрику как первому русскому государю. Посовещавшись, Комитет министров постановил, что «призвание Рюрика составляет без сомнения одну из важнейших эпох нашего государства». При этом было решено, что в 1862 году нужно увековечить не «подвиг Рюрика», но возвести «народный Памятник “Тысячелетию России”».

2. Император лично курировал строительство

Б. П. Виллевальде. Открытие памятника 1000-летию России в Новгороде в сентябре 1862 года Новгородский музей-заповедник Новгородский музей-заповедник

В апреле 1859 года объявили конкурс на проект памятника. Условием было отразить главные эпохи в истории России, от основания государства до освобождения от татаро-монгольского ига и преобразования России в империю.

Из 52 проектов, представленных на конкурс, специальная комиссия отобрала три наиболее соответствующих заявке. В итоге, исходя из критериев символичности и понятности для народа, выбрали проект художника Михаила Микешина.

Проект одобрил лично Александр II. С императором согласовывали позже и мельчайшие изменения и детали, включая точную высоту и исторических деятелей, скульптуры которых ваяли для монумента.

Император также наблюдал за промежуточными этапами работы и посещал мастерскую, которую специально для подготовки и изготовления моделей выделили в петербургской Академии художеств. Из-за ваяния монумента были даже приостановлены живописные работы для строившегося тогда в Москве храма Христа Спасителя.

3. Памятник состоит из трех частей и на нем 128 фигур

Композиционная основа памятника – шар с крестом, символизирующий «державу», одну из главных государственных регалий и символ царской власти. Всего же на монументе 128 скульптур исторических фигур.

На верхнем ярусе изображен Ангел, который благословляет склонившую колено женщину в русском традиционном костюме. Она держит щит с гербом России – двуглавым орлом и надписью «1862». Эта женщина символизирует саму Россию. Вся сцена отражает одну из основ русского государства, православие.

Верхний ярус: Ангел благословляет женщину в русском костюме (Россию) Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0) Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0)

На среднем ярусе у подножия державы изображено шесть сцен – важнейших вех истории России. Каждая сцена состоит из нескольких фигур, в центре же правители – главные герои этих эпох:

1. Скульптура князя Рюрика иллюстрирует основание российского государства (862 год).

2. Князь Владимир Святославович – Крещение Руси (988 год).

3. Дмитрий Донской победой в Куликовской битве знаменует начало освобождения от татарского ига (1380 год).

4. Иван III – основание самодержавного царства Русского (1491 год).

5. Михаил Федорович как первый из династии Романовых символизирует восстановление самодержавия после Смутного времени (1613 год).

6. Петр I – преобразование России в Российскую империю (1721 год) и победу над шведами.

Средний ряд. В центре со щитом изображен Рюрик Legion Media Legion Media

На нижнем ярусе вокруг пьедестала памятника изображены фигуры важнейших людей для истории и культуры страны – просветителей, государственных людей, военных героев, писателей и художников.

Нижний ярус: писатели и художники Дар Ветер (CC BY-SA 3.0) Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

Здесь можно найти и великого ученого Михаила Ломоносова, и создателя русского театра Федора Волкова, и композитора Михаила Глинку, и таких известных писателей, как Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Иван Крылов, Александр Грибоедов и других.

4. За список фигур велась целая борьба

Возведение памятника в 1862 году Общественное достояние Общественное достояние

Изначальный список фигур составлял сам художник Микешин. Он долго не мог определиться с выбором и привлек историков. Финальный список утверждал император.

За право увековечения на памятнике тех или иных личностей велась целая борьба. В первоначальном списке не было, например, Лермонтова и Гоголя. Долго решался вопрос, включать ли «малороссийского» поэта Тараса Шевченко (на нем настаивал лично Микешин, но в финальный список он не попал).

На поздних стадиях были включены некоторые церковные фигуры, в том числе патриарх Филарет, отец Михаила Романова. Он на памятнике подает сыну шапку Мономаха, символ царской власти. Чуть было не «забыли» про Николая I. Император Александр II, его сын, ни разу не упомянул необходимости внести его – отец был не слишком популярным правителем, считался «солдафоном». Но когда его внесли, отказываться не стал.

Некоторые фигуры исключили. Среди них князья Древней Руси, представители духовенства и люди культуры.

Власти хотели, чтобы памятник был народным. Поэтому, как считают советские историки, на него не поместили непопулярных и жестоких личностей.

Например, на памятнике нет Ивана Грозного, который казнил множество людей. Не попали на монумент Екатерина II Великая, царствовавшая 34 года, Александр I, освободивший Россию и Европу от Наполеона, и другие правители XVIII и XIX веков.

5. Был установлен в сложное для монархии время

Памятник «Тысячелетие России» в 1883 году Общественное достояние Общественное достояние

Строительство памятника совпало с реформами Александра II – в 1861 году отменили крепостное право. Это было сложное для самодержавия время. В конце 1850-х страну потрясла волна народных восстаний, зародилось множество подпольных организаций революционной направленности. Волна революций уже прокатилась по Европе, а в России все больше образованной молодежи было недовольно старым крепостническим строем. К этому прибавилась неудача русской армии в Крымской войне середины 1850-х, когда Россия была вынуждена подписать мир на невыгодных условиях и даже лишиться части территорий.

В советское время настаивали на том, что памятник установили не чтобы отметить тысячелетие государства, а для «пропаганды незыблемости самодержавия в России», чтобы «подкрепить этим монументом пошатнувшийся трон русских царей», как писал историк Андрей Захаренко в 1957 году.

В 1928 году в научной работе местного новгородского музея его и вовсе назвали памятником «тысячелетию самодержавного гнета».

6. Построен частично на народные средства

Церемония открытия памятника в 1862 году Общественное достояние Общественное достояние

На строительство памятника объявили сбор средств. Народ жертвовал от буквально полкопейки до довольно крупных сумм в 30 рублей серебром, что в эпоху Александра II было эквивалентно примерно 300 тыс. современных рублей. Власти анонсировали, что для возведения требуется сумма в 500 тыс. рублей, это примерно 5 млрд современных рублей.

Однако собрали лишь около трети нужной суммы, остальные средства пошли из казны. Итоговая стоимость сооружения выросла примерно на 50 тыс. рублей.

7. Памятник прославил создателя

Илья Репин. Портрет Михаила Микешина, 1888 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Когда Михаил Микешин приступал к работе над памятником, ему было всего 24 года, он был малоизвестным начинающим художником, хотя одну из его картин уже успел купить император Николай I. Но он никогда не работал со скульптурой, тем более в таком масштабе. Поэтому к созданию памятника он привлек именитого скульптора и своего учителя Ивана Шредера.

Проект стал для Микешина счастливым билетом. Сразу после открытия монумента в Новгороде его наградили орденом Святого Владимира 4-й степени, а также назначили ему немалую пожизненную пенсию.

Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге работы Микешина Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Уже в 34 года ему присвоили звание академика Академии художеств, и на него буквально посыпались заказы на памятники высочайшим персонам. В итоге он выполнил памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге, памятник Александру II в Ростове-на-Дону и памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.

8. Был почти разрушен немцами

Кукрыниксы. Бегство фашистов из Новгорода, 1944–1946 Русский музей Русский музей

Памятник «самодержавию» чудом уцелел в революционные годы, но мог исчезнуть во время Второй мировой. Летом 1941 года Новгород осадили нацисты и решили переправить бронзовый монумент в Германию. Демонтаж занял довольно долгое время, вывезти удалось только бронзовую решетку. Когда советские войска вошли в город в 1944 году, они обнаружили, что большинство скульптур разбросано вокруг, а на постаменте осталась лишь половина шара-державы. Советская власть решила восстановить памятник, и в рекордные сроки, менее чем за год, все скульптуры вернулись на свои места. Более 1500 деталей монумента, которые бесследно пропали, сделали заново.

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