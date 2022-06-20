10 правдивых фактов о Медном всаднике

Конная статуя стала настоящим символом Петербурга и обросла огромным количеством мифов и легенд. Мы отобрали для вас только то, что было на самом деле.

1. Памятник - дань уважения Екатерины II

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А. К. Мельникова с рисунка А. П. Давыдова, 1782 Public domain Public domain

В августе 1782 года на Сенатской площади в Петербурге был открыт памятник Петру I. На одной стороне постамента написано по-русски «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782», а на другом, та же фраза на латыни «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII».

Сама идея установить памятник первому русскому императору пришла в голову именно Екатерине II. Немецкая принцесса была женой Петра III, внука Петра Великого. В ходе государственного переворота она взяла власть в свои руки и стала самодержицей и императрицей всероссийской. Екатерина провела на троне более 30 лет, завоевала новые территории, основала города во всех концах большой страны. В этом смысле она считала себя преемницей Петра I, его политической и государственной линии.

2. Выполнен французским скульптором

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, 1870 Красноярский государственный художественный музей Красноярский государственный художественный музей

Уже прославленного французского скульптора Этьена Фальконе, который работал над памятником, Екатерине II порекомендовал ее друг-философ Дени Дидро. Для того, чтобы сделать эскиз задуманной конной статуи, Фальконе по многу часов в день просил гвардейского офицера ставить лошадь на дыбы - и делал зарисовки. Для работы над памятником ему выделили здание деревянного временного Зимнего дворца Елизаветы Петровны.

3. Петр выглядит не как полководец, а как созидатель

Единственное, что указывает на военного триумфатора, - это лавровый венок Legion Media Legion Media

От скульптуры Петра в России ожидали иного - многие рассчитывали, что это будет помпезный памятник со сложной композицией и множеством аллегорических фигур. Однако Фальконе решил иначе. «Монумент мой будет прост», - говорил он, ограничившись лишь фигурой самого Петра, одев его в простые одежды - римскую тогу и плащ (под стать аскетичному вкусу императора). Вместо седла на коне лежит медвежья шкура.

Отказался Фальконе и от идеи представлять Петра как завоевателя и военачальника. «Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям», - говорил скульптор. По его задумке, рука Петра простирается над «объезжаемой им страной». Тем не менее, на военного триумфатора и императора указывает лавровый венок на голове статуи.

4. Голову сделала женщина-скульптор

Екатерина II одобрила эскиз ученицы Фальконе, Мари-Анн Колло Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Голову императора выполнил не Фальконе. Императрица, принимавшая активное участие в подготовке, забраковала все три эскиза, которые сделал француз. Однако ученица скульптора, юная Мари-Анн Колло, предложила свою версию, которую императрица одобрила. Натурой послужила посмертная маска императора, а гипсовая копия прототипа головы для памятника теперь хранится в Русском музее Петербурга.

5. Змей играет важную роль

Змей служит еще одной опорой Legion Media Legion Media

Русский скульптор Федор Гордеев выполнил другую важнейшую деталь памятника - змея, которого конь топчет задними копытами. Этот змей символизирует враждебные силы, побежденные Петром (а также противников его реформ).

Помимо символической и эстетической функции, змей имеет очень важное техническое значение. Конная статуя такого размера просто не смогла бы выстоять лишь на двух копытах, поэтому змея - одна из секретных опор памятника.

6. Для постамента использован монолитный гранит

Транспортировка «Гром-камня», 1770 Public Domain Public Domain

Особенно сложной задачей было найти каменную глыбу в качестве пьедестала. Камень искали «всем миром», и даже в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было напечатано объявление о поиске. Подходящий валун нашел крестьянин на окраине Петербурга.

Одна только транспортировка этого монолита весом в 2000 тонн на расстояние 7,8 километров заняла полгода. Для переправки с одного на другой берег Финского залива были построены специальные пристани и корабль, который потом был потоплен, чтобы камень можно было вытащить на берег.

7. Работы затянулась больше чем на 10 лет

В 1778 году Фальконе уехал из России, прихватив все чертежи Rijksmuseum / (CC0 1.0) Rijksmuseum / (CC0 1.0)

Гипсовая модель была готова и представлена публике уже через год после начала работы Фальконе в 1769 году. Однако, отливку памятника скульптор самостоятельно сделать не смог. Тогда в Петербург прибыл его помощник из Франции, но и тот не справился с задачей. Первую отливку удалось совершить лишь в 1775 году, причем не все фрагменты получились. Еще лишь через три года работа над скульптурой была завершена. Отливкой руководил Василий Екимов, а в установке памятника участвовал профессиональный архитектор Юрий Фельтен.

В 1778 году Фальконе уехал из России из-за конфликта с личным секретарем Екатерины, который курировал проект. Скульптор захватил с собой все чертежи и эскизы, чем помешал и установке памятника - она была завершена лишь в 1782 году, а позже и его реставрации.

8. Всадник не медный!

Иностранцы называют его правильнее - "бронзовый всадник" Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Памятник Петру I был отлит из бронзы. Свое же знаменитое прозвище «Медный всадник», он получил с легкой руки Александра Пушкина - именно так называлась его стихотворная повесть 1833 года.

В ней описано разрушительное наводнение в Петербурге 1824 года, где по сюжету погибла возлюбленная героя. Не выдержав горя, Евгений сходит с ума. Проходя мимо сидящего «на бронзовом коне» Петра, Евгений обвиняет его в наводнении и в том, что построил город «под морем» (и, как своего коня, поставил на дыбы всю Россию). Прошептав злобные слова в его сторону, Евгений бросается бежать, но с тех пор ему кажется, что повсюду «за ним несется Всадник Медный на звонко-скачущем коне».

Скорее всего слово «медный» нужно было Пушкину лишь для правильной рифмы. Ведь в другом предложении он пишет, что Петр «сидел на бронзовом коне». Тем не менее, яркая метафора закрепилась за конной статуей.

9. По легенде памятник спас Санкт-Петербург

«Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Вокруг «всадника» в городе сложилось сложилось множество мифов и легенд. Одна из легенд, вероятно, как раз легла в основу произведения Пушкина. Во время войны России с наполеоновской Францией 1812 года, русские войска отступали - была угроза, что французы займут Петербург. Александр I тогда приказал эвакуировать из города ценные произведения искусства, в том числе памятник Петру. Однако некий майор Батурин, по легенде, рассказал другу царя, что ему снится один и тот же навязчивый сон. Якобы он видит, как Петр на коне подъезжает ко дворцу Александра и говорит ему: «Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!». Царю передали сновидение, и он отказался увозить памятник. Город французы так и не заняли.

10. Стал популярным образом в искусстве

«Медный всадник» и вовсе стал брендом отдельно от самого памятника Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Памятник давно стал визитной карточкой Петербурга. Чрезвычайно эмоциональное, динамичное изображение и самого императора, и коня, вдохновляло многих творцов. Образ всадника появляется в живописи, на открытках и почтовых марках, памятных монетах, а также на логотипе и заставки киностудии «Ленфильм».

Логотип студии Ленфильм Ленфильм Ленфильм

«Медный всадник» и вовсе стал брендом - по поэме Пушкина была написана популярная опера. Фигурирует статуя и в других литературных произведениях, в том числе и в романе «Подросток» Федора Достоевского: «бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне».

Кроме того, статуя вдохновила и прославленного Фаберже. Пасхальное яйцо «Пётр Великий» 1903 года было посвящено 200-летию Петербурга, было сделано по заказу Николая II в качестве подарка жене Александре Федоровне. Если яйцо открыть, то механизм поднимает миниатюрный золотой памятник.