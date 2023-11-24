Где и когда зародилась российская государственность

С приходом варяга Рюрика на княжение связано множество споров. Кем он был на самом деле и можно ли считать это событие началом существования Руси?

Старая Ладога – село в Ленинградской области, расположенное на берегу реки Волхов в 120 км от Санкт-Петербурга. Сегодня в нем проживают менее 2 тыс. человек, а в Средние века это был крупный многонациональный город, который торговал со Средней Азией и Северной Европой. Археологические раскопки указывают, что Ладога была основана не позднее 753 года. То есть в 2023 году ей исполнилось как минимум 1270 лет.

Именно Ладоге приписывают статус первой столицы Руси. Все потому, что, согласно некоторым летописям, здесь начал править родоначальник первой династии российских правителей Рюрик, которого славянские племена призвали из северных земель на княжение.

Крепость Старая Ладога с высоты птичьего полета Караванов Лев (CC BY-SA 4.0) Караванов Лев (CC BY-SA 4.0)

Куда пришел Рюрик?

«В 862 году изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них истины, и встал один род против другого, и была среди них междоусобица, и воевали они между собой. И тогда сказали: поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву», — повествует «Повесть временных лет», одна из ключевых русских летописей, созданная, предположительно, в начале XII века.

Согласно этому документу, на зов восточнославянского племени словен и союзных им соседних финно-угорских племен – чуди и мери – откликнулись братья-варяги Рюрик, Синеус и Трувор, которые воцарились в трех городах. И если все источники сходятся на том, что Синеус поехал в Белоозеро (современная Вологодская область), а Трувор – в Изборск (современная Псковская область), то версии о резиденции Рюрика расходятся.

Призвание князей варяжских. Князь Рюрик. 862–879. Альбом «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом». Рисунки профессора исторической живописи Императорской Академии художеств В. П. Верещагина, 1896 г. Общественное достояние Общественное достояние

Дело в том, что оригинал «Повести временных лет» не сохранился. До наших дней дошло пять списков XIV–XVI веков – более поздние воспроизведения документа, которые не были его строгими копиями. Иными словами, во времена Позднего Средневековья вышло несколько редакций летописи.

По одним спискам, в 862 году Рюрик действительно поселился в Ладоге, а в 864-м, после смерти обоих братьев, принял единоличную власть, переселился к озеру Ильмень и основал свое городище. Позднее близ него и вырос Новгород.

Иная точка зрения гласит, что Рюрик сразу поселился на Новгородских землях. Ее сторонники ссылаются на то, что в середине IX века Ладога была неукрепленным торговым поселением, а значит, он не мог выбрать ее своей резиденцией. Более того, в районе 860-х, накануне призвания варягов, в Ладоге был сильный пожар, возможно, возникший в результате междоусобных распрей.

Версия о начале княжения Рюрика в Ладоге могла возникнуть в XI–XII веках на фоне ее политических отношений с Новгородом: ладожская городская община стремилась к обособлению и формированию собственной волости.

Новгородский кремль Legion Media Legion Media

«Ладожане выдвинули зеркальную историческую концепцию, в рамках которой уже Новгород, якобы основанный ладожским князем, оказывался как бы пригородом Ладоги, – пишет историк Максим Жих. – Формирование исторической памяти, в которой Ладога мыслилась как столица, как независимый в прошлом город, к тому же старейший по отношению к Новгороду, должно было помочь ладожанам добиться независимости для своего города в настоящем».

А был ли Рюрик?

Сомнению подвергается и реальность фигуры самого Рюрика. Те, кто считает, что он действительно существовал, опираются на средневековые списки летописей, которые составили, как считается, через 150–200 лет после княжения Рюрика.

Активно исследовали и вопрос о его происхождении. Варягами в летописях называли шведов, норвежцев, готландцев и англичан. Все, кроме последних, относятся к скандинавам, или норманнам. Относят к ним Рюрика сторонники норманнской теории, сложившейся в XVIII веке. Его имя, как считается, происходит из прагерманского языка, предка скандинавских языков.

Отмечают также, что имя Рюрик созвучно с именем Рёрика Датского, или Ютландского – вассала франкских королей середины IX века. При этом упоминания о «русском» Рюрике не встречаются в западных источниках, а близость времени жизни Рюрика и Рёрика наводит некоторых исследователей на мысль, что это одно и то же лицо.

Рюрик. Портрет из «Царского титулярника» Общественное достояние Общественное достояние

Были версии, что Рюрик – представитель варягов-русов из ободритов – союза славянских племен, проживавших на южных берегах Балтийского моря. Такую точку зрения отстаивал ученый-энциклопедист XVIII века Михаил Ломоносов. Ему претила сама идея, что государственность русскому народу принес скандинав.

В XVI веке у Рюрика нашли римско-прусские корни: его родословную проследили от римского императора Августа. Таким образом, к потомкам Рюрика великим князьям Московским следовало относиться как к наследникам Августа, а значит, как к царской семье.

«К Позднему Средневековью личность Рюрика приобрела ключевое значение для самоощущения правящей династии. Впоследствии, в XVII веке, именно портрет Рюрика будет начинать знаменитый “Титулярник” великих князей и царей русского государства. В этом “Титулярнике” будут представлены портреты наиболее выдающихся правителей за всю историю русского государства. Рюрик там будет первым», – отмечает историк Аркадий Тарасов.

То есть Русь появилась с приходом Рюрика на княжение?

Вести споры о первой столице Руси, пожалуй, бессмысленно, если государства как такового в эпоху Рюрика еще не было. Но на этот счет мнения тоже расходятся.

Условной датой образования Древнерусского государства современные историки называют 882 год, когда родственник Рюрика Олег объединил под своей властью Новгород и захваченный им Киев.

Передача Рюриком перед смертью княжения своему родственнику Олегу и назначение его опекуном своего малолетнего сына Игоря. Радзивиловская летопись, XV век Общественное достояние Общественное достояние

Позиция московской исторической школы состоит в том, что в строгом смысле Русь образовалась только в XIV–XV веке при Иване III – великом князе Московском, который начал собирать русские княжества вокруг Москвы. Иван III положил конец вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды, утвердил свод законов, разработал бюрократические признаки государства, ввел символ высшей власти – герб с изображением двуглавого орла – и принял титул царя Всея Руси.

Портрет Ивана III из «Царского титулярника» Общественное достояние Общественное достояние

Между тем в 1862 году, при императоре Александре II, в Великом Новгороде к годовщине призвания варягов торжественно открыли памятник «Тысячелетие России». Особое место в его композиции занимает Рюрик – основатель государства.

Первый князь Рюрик на памятнике «Тысячелетие России» Дар Ветер (CC BY-SA 3.0) Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

862 год началом государственной жизни России официально признавал Николай I, отец Александра II. Сын отметил круглую дату и инициировал большое театрализованное открытие памятника, преследуя несколько своих политических целей.

«Открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде в 1862 году», 1864, Богдан Виллевальде Новгородский государственный объединенный музей-заповедник Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Во-первых, чтобы подчеркнуть преемственность власти: на барельефах монумента запечатлены ключевые правители. Во-вторых, чтобы сделать акцент на том, что правление Россией началось с «полюбовной сделки» власти и народа (то есть Рюрика и призвавших его племен) и до сих пор на ней держится. Наконец, открытие памятника именно в Новгороде напоминало о «первых свободах», которыми пользовались жители средневековой Новгородской республики. В 1862 году власти было важно провести эту параллель в контексте либеральных «Великих реформ» Александра II.

Памятник тысячелетию России: кремль, Великий Новгород Olga1969 (CC BY-SA 4.0) Olga1969 (CC BY-SA 4.0)

Очевидно, что на протяжении столетий акценты в летописях и в трактовках российской истории расставляли исходя из необходимости отстоять актуальные политические тезисы. И хотя однозначных ответов на вопросы о зарождении российской государственности нет, за Рюриком закрепился признанный статус «прародителя» Руси, а призвание варягов стало важной вехой истории Российского государства.

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