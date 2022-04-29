10 слов, чтобы понимать допетровскую Русь

Каждое из этих понятий было базовым, определяющим для жизни. Без них невозможно было представить себе Россию того времени.

1. Изба

Алексей Саврасов. «Пейзаж с избушкой» Алексей Саврасов Алексей Саврасов

Избой в дореволюционной России называлось в принципе любое помещение или часть помещения, отапливаемое печью. Даже помещения царских дворцов могли называться «избами» – например, «Передняя изба» – первая комната, в которую попадали гости мужской половины дворца, а «отхожая изба» – помещение туалета. Так что и крестьяне, и цари в России жили в избах. Избой также назывался отдельный дом, а его центральная часть (сруб с четыремя стенами) носил название клеть. Если клеть стояла не на земле, а на деревянной или каменной основе – подклете, – то она называлась горницей.

2. Община (мiр)

Фирс Журавлев. «Крестьянская сходка» Фирс Журавлев Фирс Журавлев

Община – это форма организации крестьянского общества. Она также называлась словом мiр, которое согласно правилам дореволюционной орфографии писалось с так называемым десятеричным i, чтобы различать слова «мир» (как отсутствие ссоры, вражды) и «мiр» (как община). Община несла коллективную ответственность за своих членов, могла выбирать из своей среды представителей и коллективно решать касающиеся всех её членов вопросы. Одной из главных социальных целей большевиков после революции 1917-1918 годов было разрушение общинного строя – это было нужно, чтобы подорвать саму основу исконного крестьянского коллективизма.

3. Вече

Аполлинарий Васнецов. «Вече» Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

Вече – так в русских землях называлось народное собрание, которое созывалось для обсуждения насущных вопросов общественной жизни. Вече было органом прямой демократии. В нем принимали участие «мужи» – главы свободных семейств, вес голоса которых определялся их социальным статусом. От слова «вече» происходит слово «совет». После формирования Русского государства в нем некоторое время действовал Земский собор – орган представительной власти, созывавшийся со всех земель для решения крупнейших государственных вопросов. Земский собор мог утверждать на царство царей, объявлять о сборе ополчения, принимать крупные государственные документы, например Судебник или Соборное Уложение.

4. Князь

Аполлинарий Васнецов. «На дворе удельного князя». Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

Князем у славян назывался вождь племени, он же глава рода. Со временем этим словом стали называть глав раннефеодальных государств – княжеств. В них князь был предводителем воинства, защищавшего население от набегов и разбоя, главным арбитром любых судебных споров, а также религиозным лидером. С развитием общества и государства появились великие князья – главы княжеств, и удельные князья – менее значительные правители, которые часто не имели собственного княжества, а служили великим князьям. Иван Грозный был первым великим князем Московским, венчашимся на царство – так в России появился царь, по сравнению с которым все князья стали менее значимы.

5. Дружина

Виктор Васнецов. «Отдых Великого князя Владимира Мономаха после охоты». Виктор Васнецов Виктор Васнецов

Дружиной (от слова «друг») называлось войско князя. Изначально в дружину входили его ближайшие друзья и боевые товарищи, которые были не только соратниками, но и военными и гражданскими советниками князя. С XII века дружина разделилась. В «лучшую» дружину входили бояре, те самые ближайшие друзья и советники князя, которые обязательно бывали с ним в бою (отсюда и «боярин»). «Молодшей» дружиной называлась более многочисленная гвардия князя, также участвовавшая в боях и походах, но не в советах и управлении. В случае гибели князя дружина могла разойтись, а могла перейти к его преемнику или победителю. С образованием Московского государства дружина перестала существовать, уступив место боярской организации.

6. Хоромы

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 1932 г. Реконструкция. Д. Сухов Д. Сухов

Хоромами на Руси называлось большое деревянное строение, состоящее из многих клетей, соединенных переходами. В хоромах жили цари, бояре, знатные люди. Если эти строения были каменными, их уже называли не хоромами, а палатами. У хором никогда не было типового плана – считалось, что чем уникальнее хоромное строение, тем оно лучше. Царские или княжеские хоромы, например, постоянно перестраивались и достраивались. Этот относительный беспорядок и постоянная реконструкция были призваны показать могущество и богатство правителя.

7. Ряд

Образец скорописи XVII столетия Российская национальная библиотека Российская национальная библиотека

В современном русском «ряд» – последовательность предметов или явлений. Но в древней Руси это слово означало «договор, соглашение» – поэтому от этого корня происходит слово «порядок», а также ещё десятки существительных и глаголов, связанных с идеей договора: Документ, фиксировавший «ряд», назывался рядной грамотой. Ряд мог заключаться как между социально равными людьми, так и между князем и его дружиной, между князем и подвластным населением, даже между городами и землями. Ряд обычно заключался при свидетелях – «послухах», имена которых указывались в рядной грамоте.

8. Кром

Псковский Кром Legion Media Legion Media

Словом «кром» на Руси называлось укрепленное строение, предназначенное для обороны против врагов. Это одно из самых древних слов русского языка, восходящее к праиндоевропейскому *kʷrom – «загородка». Именно от этого слова произошло всем известное «кремль» – так на Руси назывались крепости. Некоторые из них сохранили это название до сих пор – например, псковичи называют свою крепость именно «кром», а не «кремль».

9. Барин

Николай Неврев. «Торг. Сцена из крепостного быта». Николай Неврев Николай Неврев

Барином на Руси назывался любой вышестоящий человек, богач, знатное лицо. Происходит это слово от «боярин». Но «боярином» можно было называть только члена княжеского совета, поэтому для остальных знатных мужей употреблялось «барин». С появлением крепостного права «барином» стали называть любого землевладельца, владевшего крестьянами. От этого слова происходит слово «барщина» – обязательная работа крестьян на своего барина.

10. Копейка

Копейка. Аверс Public domain Public domain

Копейкой на Руси называлась разменная монета, никогда не менявшая номинал – она всегда (и по сей день) составляла 1/100 от рубля. С 1535 года в России начали чеканить монету, на которой был изображен Георгий Победоносец (в просторечии его называли «Егорий», «всадник», «ездец») с копьем в руке – отсюда и «копейка». Копейка как денежная единица всегда имела для русских особое значение – не случайна поговорка «копейка рубль бережёт». В России даже есть несколько памятников копейке. Несмотря на то, что сегодня копейка в расчетах почти не употребляется, её не собираются выводить из денежного обращения.

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