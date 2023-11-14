Как СССР помогал Северному Вьетнаму в войне против США

Благодаря советской военной технике и зенитчикам-ракетчикам американцы потеряли в небе над Северным Вьетнамом до двух тысяч самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

5 августа 1964 года американская авиация впервые нанесла воздушные удары по территории Демократической Республики Вьетнам (ДРВ или Северный Вьетнам). Спустя полгода США начали операцию «Раскаты грома», развязав тем самым уже полномасштабную воздушную войну против этой азиатской страны.

Причиной регулярных массированных бомбардировок стала подрывная деятельность, которую коммунистическая ДРВ вела в проамериканском Южном Вьетнаме. Ханой курировал и активно поддерживал местных партизан (Вьетконг), успешно расшатывавших здесь правящий режим.

Американская авиация уничтожает напалмом позиции вьетконговцев, 1965 г. Общественное достояние Общественное достояние

Вашингтон не мог допустить падения своего союзника и расширения влияния коммунизма в Индокитае. При этом американцы опасались втягивания в конфликт СССР и Китая и отказались от идеи наземного вторжения в Северный Вьетнам.

Тем не менее СССР не собирался оставаться в стороне. Он немедленно инициировал поставки в ДРВ военной техники и отправил на помощь Вьетнамской народной армии своих военных специалистов.

Всесторонняя помощь

Советский Т-54, захваченный войсками Южного Вьетнама AP AP

Советская техника прибывала в Северный Вьетнам в разобранном виде на борту транспортных самолетов, на кораблях или по китайским железным дорогам. В общей сложности Ханой получил 95 зенитно-ракетных комплексов, более 5 тыс. зенитных орудий, свыше 500 боевых и транспортных самолетов, 120 вертолетов и 2 тыс. танков.

За все время конфликта в Северном Вьетнаме побывали около 10 тыс. советских военных специалистов: танкистов, летчиков, авиационных техников, зенитчиков-ракетчиков, медиков, связистов, моряков, работников оборонной промышленности. Они служили советниками при военачальниках Вьетнамской народной армии, занимались подготовкой кадров вооруженных сил ДРВ, ремонтом техники и т. д.

Советские истребители в Северном Вьетнаме Sputnik Sputnik

Москва не афишировала участие своих военных во вьетнамском конфликте. Документы они оставляли в советском посольстве в Ханое, а военную форму меняли на гражданскую. Тем не менее США прекрасно знали об их присутствии.

Слежка за противником

На протяжении всего вьетнамского конфликта в Южно-Китайском море действовал специальный отряд советского Тихоокеанского флота. Разведывательные корабли следили за противолодочными и авианосными ударными группами США, отслеживали вылеты самолетов палубной авиации, а также прослушивали переговоры летчиков.

Советский разведывательный корабль «Гидрофон» около авианосной ударной группы ВМС США Общественное достояние Общественное достояние

«Для маскировки вели разведку, находясь на гражданском судне – среднем рыболовном траулере, – вспоминал служивший во Вьетнаме в 1966–1967 годах старшина Юрий Максимов. – Самолеты взлетают, мы передаем. Три месяца отстоим – и на базу, другие приходят. Американцы все знали, но нас не трогали. Это было чревато международным конфликтом с СССР, а им тогда Вьетнама хватало».

Для того чтобы противодействовать деятельности советских кораблей, США направляли к ним свои корабли, оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы.

«Гидрофон» и разведывательный корабль ВМФ США «Абнаки» в Южно-Китайском море Общественное достояние Общественное достояние

Укрепление ВВС

Москва активно участвовала в создании северовьетнамских Военно-воздушных сил еще до начала полномасштабного конфликта с США. В 1950-е годы десятки летчиков прошли обучение в СССР, а в феврале 1964 года в страну прибыли 36 истребителей МиГ-17.

Хотя в дальнейшем Советский Союз стал поставлять Ханою более совершенные сверхзвуковые МиГ-21, оснащенные ракетами «воздух-воздух», вьетнамцы предпочитали старые МиГ-17. Они были проще в освоении, а благодаря меньшей скорости летчик испытывал меньше перегрузок.

Северовьетнамские летчики около своих истребителей МиГ Общественное достояние Общественное достояние

В отличие от Корейской войны советские летчики-инструкторы во Вьетнаме в воздушных боях не участвовали. Исключением стал случай с полковником Василием Котловым.

Советский летчик совершал тренировочный полет на двухместном МиГ-21УС со своим вьетнамским учеником, когда поблизости внезапно появился американский истребитель-бомбардировщик F-4 «Фантом II». Находясь вторым номером в кабине, Котлов стал руководить действиями своего подопечного (тот обучался в СССР и хорошо говорил по-русски) и помог ему одержать победу.

Обучение вьетнамских летчиков-курсантов в СССР Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Помимо истребителей СССР в конце 1960-х годов поставил ДРВ бомбардировщики Ил-28. Однако в боевых действиях они практически не применялись.

Создание северовьетнамской ПВО

В марте 1965 года на вооружении войск противовоздушной обороны Вьетнамской народной армии появились советские 37-мм и 57-мм зенитные орудия, а спустя некоторое время – зенитные ракетные комплексы С-75М «Двина». Вместе с техникой прибыли и специалисты, которые немедленно занялись созданием и подготовкой зенитно-ракетных полков.

Вьетнамские ракетчики приводят советскую ракету «земля-воздух» в боевое положение Глеб Спиридонов/Sputnik Глеб Спиридонов/Sputnik

Обучение шло через переводчиков по 14 часов в сутки. «В течение месяца мы сами сидели за пультами, а вьетнамцы, находясь рядом и наблюдая за нашими действиями, набирались опыта ведения боевых стрельб. Потом они пересели за пульты, а мы стояли у них за спиной, контролируя их действия», – вспоминал майор Геннадий Шеломытов.

Условия при этом для непривычных к местному климату европейцев были крайне тяжелыми. Нередко в кабинах станций наведения ракет они находились лишь в трусах и касках — кондиционеров не было, вентиляторы гоняли горячий воздух с температурой плюс 60 градусов, и пот ручьями стекал по телу на пол.

Учебный центр зенитных ракетных войск в Северном Вьетнаме, весна 1965 года Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме (CC BY-SA 3.0)

Тем не менее процесс шел успешно. В скором времени под прикрытием зенитных ракетных полков оказались столица страны Ханой, важнейший порт Хайфон и приграничная область с Южным Вьетнамом вдоль 17-й параллели.

Советские зенитчики в боях

24 июля 1965 года над Ханоем зенитчики-ракетчики сбили свой первый «Фантом» (по другим данным, было сбито два или три самолета). В честь этого события президент ДРВ Хо Ши Мин объявил 24 июля Днем зенитных ракетных войск.

Момент поражения американского F-4 ракетой ЗРК С-75 Общественное достояние Общественное достояние

В дальнейшем советские зенитчики-ракетчики часто помогали вьетнамцам не только защищать важные военные и инфраструктурные объекты, но и устраивать засады на вероятных маршрутах полета авиации противника. Дивизионы скрытно ночью выдвигались в джунгли, сбивали несколько самолетов и немедленно снимались с позиций.

Так, старший лейтенант Вадим Щербаков вспоминал о своем опыте боев во Вьетнаме: «Я вступал в противоборство не с самолетом, а с тем, кто его пилотировал… Всматриваясь в свои индикаторы, я словно смотрел ему в лицо, дышал ему в затылок, ощущал все его движения, нутром чувствовал, что он делает сейчас в своей герметичной кабине, пролетая над зеленым ковром джунглей, и ждал. Ждал, когда сдадут его нервы или возьмет верх наглая самоуверенность. И когда это случалось – все! Парень, ты мой! Пуск!»

Северовьетнамские зенитчики-ракетчики на фоне комплекса С-75М «Двина» Общественное достояние Общественное достояние

В общей сложности за весь период войны американцы потеряли в небе над Северным Вьетнамом до 2 тыс. самолетов и беспилотных летательных аппаратов. И советские военные специалисты сыграли в этом далеко не последнюю роль.