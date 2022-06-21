Что делал «отец американской разведки» на Гражданской войне в России?

Уильям Донован провел в Сибири около двух месяцев. Именно там он фактически начал свою блестящую карьеру разведчика.

Уильям «Дикий Билл» Донован — легендарная фигура в истории американской разведки. Он был первым и единственным руководителем предшественника ЦРУ — Управления стратегических служб (УСС).

Учрежденное в 1942 году УСС объединило разведывательные отделы армии, флота, государственного департамента и казначейства, которые до этого вели свою деятельность обособленно друг от друга. Под руководством Донована, Управление превратилось в мощную структуру, на счету которой сотни разведывательных и диверсионных операций в оккупированных нацистами и японцами странах Европы и Азии.

Уильям Донован. Общественное достояние Общественное достояние

Уильям Донован широко прославился на полях сражений Первой мировой войны во Франции, где за свою безудержную храбрость он был награжден рядом военных наград, а также приобрел кличку «Дикий Билл». Уже после окончания конфликта летом 1919 года полковник проводил свой медовый месяц в Азии, когда из Вашингтона ему внезапно пришло предписание немедленно отправляться в Россию. Здесь он и начал развивать свои навыки разведчика.

В Сибири

На осколках Российской империи в тот момент шла жестокая Гражданская война между красными, державшими под контролем центр страны, и белыми, укрепившимися в Сибири, на Дальнем Востоке, севере и юге. Главной задачей для последних было соединить свои разрозненные силы и сокрушить большевиков, взяв Москву и Петроград (современный Санкт-Петербург).

Уильям Донован в 1918 году. Общественное достояние Общественное достояние

Одним из важнейших шагов на пути к этой консолидации сил стало провозглашение 18 ноября 1918 года руководителя Белого движения в Сибири адмирала Колчака Верховным правителем России. Его легитимную (по мнению антибольшевистских сил) власть вскоре признали белые генералы в других частях страны.

Громадную поддержку белым могло оказать и международное дипломатическое признание, однако западные державы с ним не спешили. Весной 1919 года в столицу Колчака Омск оценить ситуацию прибыли английские и французские посланники, а летом туда направились уже американцы.

Атаман Григорий Семенов с представителями американской миссии во главе с Уильямом Грейвсом. Владивосток, 1918 г. Общественное достояние Общественное достояние

Вместе с полковником Донованом в составе делегации также были командующий американским экспедиционным корпусом «Сибирь» генерал Уильям Грейвс и посол США в Японии Роланд Моррис.

К сожалению, детали миссии «Дикого Билла» в Россию, в которой он провел около двух месяцев, остаются неизвестными. С уверенностью можно лишь сказать, что то, что в Омске увидели американцы, их не порадовало. В глаза бросались последствия крайне неудачной экономической политики Верховного правителя, «жестокие, несправедливые и негуманные действия» адмирала и его казачьих атаманов, видимое отсутствие единства среди белых и их политическая и военная слабость.

Американские войска во Владивостоке, август 1918 года. Общественное достояние Общественное достояние

В конечном итоге, благодаря донесениям Морриса, Грейвса и Донована Вашингтон решил повременить с признанием Колчака качестве Верховного правителя России, заняв выжидательную позицию. Ждать им пришлось совсем недолго: уже осенью Белое движение в России будет разгромлено, и договариваться западным державам придется уже с красными.