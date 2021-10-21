Самое большое поражение, которое американские войска потерпели в России

Русские и американцы редко сталкивались лицом к лицу на поле боя. Самые кровопролитные схватки произошли в ходе участия США в Гражданской войне в России.

Раннее утро 19 января 1919 года в северной русской деревне Нижняя Гора выдалось ясным и морозным. Расквартированные здесь американские солдаты мирно спали в своих кроватях, пока внезапная мощная артиллерийская канонада не заставила их вскочить на ноги. Выбежав на улицу, они увидели, как всего в нескольких сотнях метрах от них из-под снега поднимаются шеренги одетых во все белое солдат Красной Армии. Так началась битва, которая во многом определила судьбу иностранной интервенции на русском Севере в ходе Гражданской войны.

Американские солдаты на русской земле

Отправка грузов в Россию из США в 1918 году. US National Archive US National Archive

Главной причиной, побудившей США, Великобританию и Францию к началу интервенции в России, стало заключение 3 марта 1918 года Брестского мира между Центральными державами и недавно пришедшим к власти в стране правительством большевиков. После выхода России из войны немцы могли обрушить всю свою мощь на французов, чего союзники допустить никак не могли.

В Вашингтоне, Париже и Лондоне было принято решение оказать военную и материальную поддержку противникам большевиков — так называемым белым, открыто заявившим о готовности вести войну против Германии до победного конца. Кроме того, в российских портах скопилось огромное количество военных грузов, ранее поставленных союзниками русской армии. Было важно не дать им попасть в руки коммунистов.

Американский форпост на Русском Севере. US National Archive US National Archive

Летом 1918 года больше пяти тысяч солдат армии США высадились в северном российском порту Архангельск. Еще восемь тысяч примерно в это же время появились на русском Дальнем Востоке, чтобы, помимо прочего, ограничить территориальные притязания их нового геополитического соперника — Японии, также участвовавшей в интервенции.

К осени того же года белогвардейские войска при поддержки иностранных интервентов (в основном американцев и канадцев) продвинулись от Архангельска в южном направлении на 300 км и заняли город Шенкурск на берегу реки Вага, вклинившись вглубь контролируемой большевиками территории. Обнесенный тремя рядами проволочных заграждений, защищенный многочисленными пулеметными гнездами и несколькими десятками артиллерийских орудий, он стал костью в горле советского командования.

Шенкурская операция

US National Archive US National Archive

Отбить Шенкурск осенью не удалось, и главный удар советской 18-й стрелковой дивизии 6-й армии на город был запланирован на январь 1919 года. Ее силы насчитывали 3000 человек, которым противостояли 300 американцев и 900 белогвардейцев и канадцев.

Красноармейцы при поддержке партизан должны были ударить одновременно с трех сторон, при этом сделать это в условиях суровой северной зимы, не имея никаких надежных средств связи между собой. «Я ясно себе представлял, что если бы такую операцию я представил профессору генералу Орлову в Академии Генерального штаба, то мне не видать бы Генерального штаба, как своих ушей», — писал в своих мемуарах «Две жизни» автор плана советский военачальник и в прошлом царский генерал Александр Самойло.

Раздача еды пленным большевикам. US National Archive US National Archive

Части 18-й дивизии скрытно продвигались к Шенкурску и прикрывавшим его деревням, где находились гарнизоны белогвардейцев и интервентов. Выдерживая почти 40-градусные морозы и утопая в глубоком снегу, красноармейцы при этом тащили с собой тяжелую артиллерию.

Для того, чтобы обеспечить максимальную внезапность нападения, бойцам было приказано поверх шинелей надеть нижнее белье. Белые рубахи и кальсоны сыграли роль маскхалатов и позволили атакующим незамеченными подобраться к позициям врага на расстояние в сотню метров.

Американские офицеры в Архангельске в 1919 году. US National Archive US National Archive

Появление красноармейцев с тяжелой артиллерией из считавшейся непроходимой местности ошеломило противника. Несмотря на это, большевикам понадобилось пять дней, чтобы выбить белых, американцев и канадцев из деревень и вынудить их отступить в сторону города. «Снег глубиной по пояс был сущим кошмаром, и с каждым новым шагом кто-то из наших несчастных товарищей падал мертвым или раненым. Помочь им было невозможно — каждый боролся за свою жизнь», — вспоминал лейтенант Гарри Мид.

24 января должен был состояться решающий штурм города. Не дожидаясь атаки, белогвардейцы и интервенты в спешке отступили из Шенкурска по единственной неперерезанной красными дороге в сторону деревни Выставка.

Горькое поражение

Могилы американских солдат в России. US National Archive US National Archive

В руки вошедших в город солдат 6-й армии попали военные склады с 15 орудиями, 60 пулеметами и двумя тысячами винтовок. Совершенно нетронутыми остались большие запасы продовольствия. Именно они во многом и помогли противнику успешно уйти — изголодавшиеся красноармейцы буквально набросились на еду, и им было совсем не до преследований.

В результате Шенкурской операции силы белых и интервентов лишились важного опорного пункта и были отброшены на 90 км на север. Только одни американские и канадские войска потеряли убитыми до 40 человек и ранеными около сотни, что для старавшихся держаться подальше от районов боевых действий интервентов было болезненным ударом. Для сравнения, восьмитысячный американский корпус «Сибирь» за все полтора года своего пребывания на Дальнем Востоке страны и в Сибири потерял в боях 48 военнослужащих убитыми и 52 ранеными.

Американские войска перед отправкой домой в июне 1919 года. US National Archive US National Archive

Шенкурская катастрофа сильно подорвала моральный дух интервентов, вызвав брожение в ряде американских, британских и французских подразделений, солдаты которых не желали умирать на чужой для них войне. Она сыграла немалую роль и в том, что правительства США и их союзников вскоре серьезно задумались о целесообразности и цене нахождения своих войск на территории России.