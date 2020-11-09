Единственное в истории вторжение американцев в Россию (ФОТО)

Первая и единственная военная интервенция США в Россию началась 27 мая 1918 года, когда в уже находившийся под контролем британцев Мурманск прибыл крейсер США «Олимпия». Через несколько месяцев в другом северном российском порту — Архангельске — высадились пять с половиной тысяч солдат американской армии. Еще восемь тысяч военнослужащих примерно в это же время появились на русском Дальнем Востоке.

Американские войска в Архангельске, октябрь 1919 года. Архивное фото Архивное фото

Широкомасштабное вмешательство США и стран Антанты в Гражданскую войну в России изначально было вызвано отнюдь не ненавистью к большевизму. Главной причиной стало заключение 3 марта 1918 года в Бресте советским правительством мира с немцами, означавшего выход страны из войны и фактическое крушение Восточного фронта. Германская империя теперь могла бросить всю свою оставшуюся мощь на Францию, что сулило союзникам немалые проблемы. Большевики же не рассматривались Антантой как реальная сила, способная долго продержаться у власти. В них видели немецких марионеток, ставленников кайзера, которые действуют в его интересах.

Неемцкие и советские солдаты в феврале 1918 года. Архивное фото Архивное фото

На официальном уровне заявлялось, что главной задачей солдат США будет охрана американских военных грузов, которые были отправлены в Россию до революции, но еще не попали к большевикам. Вашингтон опасался, что последние передадут их немцам. Кроме того, следовало помочь так называемому Чехословацкому корпусу (легиону) покинуть российскую территорию. Корпус был сформирован в октябре 1917 года русским военным командованием из пленных чехов и словаков, выразивших желание сражаться против Германии и Австро-Венгрии, и юридически подчинялся французскому командованию. Легионеры должны были быть эвакуированы на Западный фронт через порты Дальнего Востока. Однако весной 1918 года при попытке большевиков их разоружить они подняли восстание и взяли под контроль значительные области в Сибири.

Чехословацкие войска в Иркутске Архивное фото Архивное фото

США публично заявили об отсутствии у них планов «затрагивать политический суверенитет России, вмешиваться в ее внутренние дела или покушаться на ее территориальную целостность, ни теперь, ни когда-либо позже». На деле же, их воинские контингенты должны были способствовать победе в Гражданской войне белого движения, заявившего о намерении продолжить войну с немцами. Однако терять при этом людей на чужой земле ни США, ни другие державы-интервенты не планировали, стараясь обойтись малой кровью. «Союзные же войска не имели указаний принять участие в операциях и прибыли с совершенно неопределенными заданиями», — писал с досадой Иван Сукин, министр иностранных дел в правительстве лидера белого движения на востоке страны Александра Колчака.

Американские войска в Хабаровске. Архивное фото Архивное фото

Экспедиционному корпусу «Сибирь» (восемь тысяч солдат) генерала-майора Уильяма Грейвса была поручена охрана участков Транссибирской железной дороги и угольных шахт в Сучане (Партизанске). Формально он подчинялся французскому генералу Морису Жанену, осуществлявшему общее командование союзными силами интервентов на Дальнем Востоке. Американцев здесь интересовали вовсе не чешские легионеры, как заявлялось, а их собственные союзники по интервенции — японцы. Отправив как член Антанты более 70 тысяч своих солдат в российский приморский регион, Япония вела свою игру, почти в открытую стремясь его аннексировать. Это не могло не вызвать опасения их тихоокеанского соперника, использовавшего корпус «Сибирь» в качестве сдерживающего фактора экспансионизма Токио. Между американцами и японскими войсками, а также подчиненными им белыми казачьими атаманами сложились нейтрально-враждебные отношения. Нередко доходило и до конфликтов. Так, атамана Ивана Калмыкова Грейвс открыто называл «убийцей, разбойником и головорезом», «самым отъявленным негодяем», которого он когда-либо встречал.

Санитарный вагон американских войск в Хабаровске. Архивное фото Архивное фото

Взаимоотношения между американскими войсками и местными красными партизанскими отрядами варьировались от стремления избегать друг друга до жестокой конфронтации. Самое серьезное столкновение между ними произошло в селе Романовка 24 июня 1919 года, когда в результате боя с отрядом Григория Шевченко интервенты потеряли 19 человек убитыми и 27 ранеными. Ответом стало проведение антипартизанской операции, в ходе которой большевиков оттеснили в глубь тайги.

Солдат армии США раздает пищу пленным. Архивное фото Архивное фото

В Советском Союзе было принято считать, что американские интервенты активно участвовали в массовых казнях местного гражданского населения. Как писала газета «Забайкальский рабочий» от 10 июня 1952 года, 1600 советских граждан было расстреляно белогвардейцами и американцами в таежной пади Тарская 1 июля 1919 года. «Трупы тех, кто пытался спастись бегством, несколько дней лежали возле самой могилы. Врач из американского Красного Креста три дня не разрешал закапывать тела замученных людей», — приводит газета слова очевидца этой бойни Большухина. Сегодня, однако, участие американских войск в массовом терроре подвергается сомнению, хотя случаи отдельных военных преступлений по отношению к гражданским случались.

Большевик, застреленный американскими солдатами недалеко от Архангельска. Архивное фото Архивное фото

Главную роль в интервенции США на русском севере, известной как экспедиция «Полярный медведь», играл 339-й полк полковника Джорджа Стюарта. Полк состоял из уроженцев северного штата Мичиган. Привыкшие к холодам дома, они, как считалось, быстро освоятся и в суровых климатических условиях Мурманска и Архангельска. Верховное командование над американскими солдатами (5 с половиной тысяч человек) осуществляли британцы, силы которых в регионе были в несколько раз больше.

Капитан армии США с трофейной шашкой, захваченной в бою с большевиками на русском севере. Архивное фото Архивное фото

В отличие от Дальнего Востока, на русском севере американцам пришлось немало повоевать с большевиками. Если «сибирцы» Грейвса находились в глубоком тылу армии Колчака, то «полярные медведи» вступали в прямые боестолкновения не только с партизанскими отрядами, но и с регулярными частями Красной Армии. В ходе наступления 6-й армии под Шенкурском в январе 1919 года до 500 американских солдат оказались в окружении. Потеряв 25 человек убитыми, артиллерию, снаряжение и амуницию, они смогли прорваться только благодаря белым офицерам, хорошо знавшим эту местность.

Военные инженеры США в России. Архивное фото Архивное фото

Заключение перемирия в ноябре 1918 года, а затем и мира с Германией в июне 1919 года поставили вопрос о целесообразности пребывания американских войск в России. «В чем заключается политика нашего государства в отношении России?» — спрашивал сенатор Хирам Джонсон в своей речи 12 декабря 1918 года: «Я не знаю, в чем она состоит, и не знаю ни одного человека, кто знает». Командование, тем не менее, не спешило с эвакуацией. Группе солдат 339-го полка, подавших в марте 1919 года петицию о возвращении домой, пригрозили трибуналом.

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С разгромом белого движения на севере и востоке России в конце 1919 года был потерян всякий смысл нахождения здесь американских войск. Последние солдаты покинули территорию страны в апреле 1920 года. За весь период интервенции корпус «Сибирь» и «полярные медведи» потеряли убитыми в боях, погибшими от болезней, обморожений и несчастных случаев 523 солдата. Лейтенант 339-ого полка Джон Кудэхи писал в своей книге «Архангельск»: «Когда последний батальон отплыл из Архангельска, ни один солдат не представлял, даже смутно, за что он сражался, почему уезжал именно теперь, и ради чего так много его товарищей остались здесь под деревянными крестами».