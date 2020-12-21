Три самые успешные операции советских войск в Афганистане

Советские войска в Афганистане не должны были воевать сами, но лишь оказать поддержку афганской армии. Однако из-за ее слабости, весь груз войны свалился на их плечи.

1. Кунарская операция (19 мая-12 июня 1985 г.)

Л.Якутин/Sputnik Л.Якутин/Sputnik

На протяжении всей Афганской войны восточная провинция Кунар вызывала особую обеспокоенность как правительства страны, так и командования Ограниченного контингента советских войск. Действовавшие здесь отряды моджахедов, активно снабжаемые оружием и боеприпасами из соседнего Пакистана, угрожали расположенному всего лишь в ста километрах Кабулу.

Советская армия регулярно проводила операции в Кунаре, но ресурсов для окончательного решения проблемы привлекалось недостаточно. Последней каплей стала гибель 21 апреля 1985 года в ущелье Маравар 31 разведчика 334-ого Отдельного отряда специального назначения, попавших в засаду моджахедов.

Getty Images Getty Images

19 мая после мощной артиллерийской подготовки в долинах рек Кунар и Печдара был высажен 12-тысячный десант. Одновременно в направлении города Асадабад выдвинулись советские бронетанковые войска и подразделения правительственных войск Демократической Республики Афганистан (ДРА), общей численностью до 5 тысяч человек. Противник в регионе располагал силами до 6 тысяч бойцов под командованием Гульбеддиина Хекматияра.

В ходе Кунарской операции обычно действовавшие как партизаны моджахеды попытались применить совершенно нехарактерную для них тактику. Стремясь отбить потерянные позиции, они перешли в контратаку по всему фронту как регулярные армейские подразделения. Наступление, однако, было подавлено силами советской авиации и артиллерии.

Итогом боев в провинции Кунар в мае-июне 1985 года стало рассеивание группировки Хекматияра, потерявшего около 4 тысяч бойцов. Кроме того, были захвачены более 160 складов, 2,5 млн. боеприпасов и учебно-подготовительный центр, а также деблокирована важная автодорога Джелалабад-Барикот, которую советские войска контролировали до начала вывода Ограниченного контингента в 1988 году.

2. Операция «Западня» (18-26 августа 1986 г.)

Getty Images Getty Images

В 1986 году в западной афганской провинции Герат заметно усилилась крупная «Западная объединенная группировка» полевого командира Исмаил-хана. Активно поддерживаемая соседним Ираном, она могла создать большие проблемы как для правительства ДРА, так и для советских войск в регионе.

Командование советской 40-й армией решило покончить с противником одновременными ударами в зеленой долине Герата и в горных районах на границе с Ираном, где у моджахедов была расположен укрепленная база «Кокари-Шаршари».

Если на равнинных территориях противник был ошеломлен внезапным ударом и быстро сдался, то в горах советский десант встретил ожесточенное сопротивление. Местность была напичкана минами и полностью простреливалась минометами и безоткатными орудиями моджахедов, огонь которых корректировался с иранской стороны. Вдобавок к этому через несколько дней боев десантники остались на 50-градусной жаре без запасов воды.

Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

Только 25 августа при поддержке артиллерии и авиации мотострелковые и десантные части подавили сопротивление противника и взяли укрепленный район «Кокари-Шаршари». Самому Исмаил-хану с частью бойцов удалось уйти в Иран.

В результате операции «Западня» были уничтожены 26 складов с оружием и боеприпасами, 25 приспособленных к обороне глинобитных домов-крепостей, 32 пещеры-укрытия. В рядах моджахедов Герата начался раскол: многие полевые командиры отрядов сложили оружие, а некоторые перешли на сторону афганского правительства.

3. Операция «Магистраль» (23 ноября 1987 г. — 10 января 1988 г.)

Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

Ситуация в городе Хост, являющимся центром одноименной провинции на юго-востоке страны, была головной болью для правительства в Кабуле на протяжении всей афганской войны. Почти восемь лет он с небольшими перерывами находился на осадном положении.

Поскольку армия ДРА была не в состоянии в одиночку ликвидировать угрозу со стороны действовавшего здесь полевого командира Джалалуддина Хаккани, советское командование приступило к осуществлению одной из самых крупномасштабных операций за весь период конфликта, известной как операция «Магистраль».

Главной задачей для советских и афганских войск было снять блокаду города Хост, восстановить контроль над ведущей из него дорогой на Гардез, а также уничтожить укрепленный район моджахедов «Джавара» (пушту «Волчья яма»). Он уже был разгромлен в апреле 1986 года, но с помощью Пакистана моджахеды в скором времени его восстановили.

Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

«Магистраль» началась с зачистки спецназом и частями войск ДРА перевала Сатэ-Кандав. Для выявления скрытых огневых точек противника был организован так называемый «песочный десант» — мешки с песком сбрасывали с парашютами с самолетов. «Душманы обалдели, когда увидели "десант"», — вспоминал командующий 40-й армией генерал Борис Громов: «Потом пленные рассказывали. Они растерялись. Минуту или полторы тишина была полная. А потом, когда до них дошло, они, видимо, озверевшие от нашей наглости, начали палить со всех стволов. Что нам и нужно было. Артиллерия все вскрытые вражеские позиции и накрыла. Это и обеспечило прорыв блокады…»

Настоящие десантники вместе с группами афганского спецназа были высажены в окрестностях города Хост и стали двигаться на соединение с советскими войсками, идущими из Гардеза. В итоге моджахеды были зажаты сразу с двух сторон и рассеяны.

В начале января 1988 года в деблокированный голодающий город направились автоколонны с продовольствием. Уничтожение базы «Джавара» и разгром сил Джалалуддина Хаккани сорвали планы моджахедов по созданию в провинции Хост независимого панисламского государства.