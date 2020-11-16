Где и когда Россия выступала миротворцем?

Россия направила своих миротворцев в Нагорный Карабах, чтобы остановить кровопролитную войну между Арменией и Азербайджаном. За несколько десятилетий своей миротворческой деятельности она погасила целый ряд конфликтов в Европе, Азии и Африке.

Хорватия (1992-1995 гг.)

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Война в Хорватии в начале 1990-х годов стала первым для России опытом участия в миротворческих миссиях. Стремление хорватов выйти из состава Югославии вызвало негативную реакцию местных сербов, объявивших о создании своего собственного непризнанного государства — Республики Сербская Краина.

Миротворческие силы ООН, включавшие 900 российских солдат, должны были обеспечить защиту местного населения до нахождения сторонами консенсуса. Однако в 1995 году хорватская армия и полиция силой заняли территорию самопровозглашенной республики, что сделало пребывание здесь миротворцев бессмысленным.

Абхазия и Южная Осетия (1994-2008 гг.)

Виктор Клюшкин/ТАСС Виктор Клюшкин/ТАСС

Стремление двух автономных регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии — к политической самостоятельности проявилось еще в конце 1980-х годов. После распада СССР оно вылилось в открытое вооруженное столкновение с грузинской армией. После того, как сторонам в 1992 и 1993 годах удалось договориться о прекращении огня, в зоны конфликта были введены российские миротворческие силы.

В августе 2008 года грузинская армия атаковала столицу Южной Осетии Цхинвал, что повлекло за собой гибель 15 миротворцев, ввод в регион 58-й российской армии и начало так называемой «пятидневной войны» между Грузией и Россией, на стороне которой выступила и Абхазия.

В результате боевых действий территории Южной Осетии и Абхазии были полностью очищены от грузинских войск. В конце августа парламенты двух республик обратились к России с просьбами о признании их независимости, которые в итоге были удовлетворены. В октябре того же года российские миротворцы были выведены из регионов и заменены на пограничников и части регулярной российской армии.

Приднестровье (1992 г.-н.в.)

Сергей Кузнецов/Sputnik Сергей Кузнецов/Sputnik

Когда в 1991 году Молдова обрела независимость, далеко не все ее граждане были этому рады. Расположенная в восточной части страны так называемая Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), населенная преимущественно русскоязычными, выступала категорически против политического разрыва с СССР (Россией). Кроме того, здесь не приветствовали перевод молдавского языка на латиницу и не разделяли тяготение молдаван к сближению с Румынией.

Накопившиеся противоречия, в конечном итоге, вылились в вооруженные столкновения весной-летом 1992 года. При участии России удалось достигнуть прекращения огня. Для поддержания мира в зоне вооруженного конфликта были созданы Совместные Миротворческие Силы, включавшие российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Окончательно разрешить конфликт и договориться о статусе ПМР не удается и по сей день.

Таджикистан (1994-2000 гг.)

Сергей Жуков/ТАСС Сергей Жуков/ТАСС

Разразившаяся в 1992 году в Таджикистане гражданская война грозила обернуться большими проблемами для всего центральноазиатского региона — оппозиционные правительству силы были поддержаны исламскими радикалами из соседнего Афганистана. Их группы стали регулярно прорываться через таджикско-афганскую границу, охраняемую в том числе и российскими пограничниками.

По просьбе президента Таджикистана Эмомали Рахмона в страну вошли Коллективные миротворческие силы под эгидой СНГ (российские, киргизские, узбекистанские и казахстанские военнослужащие). Они взяли под охрану важнейшие стратегические объекты страны (аэропорты, ГЭС, нефтепроводы, склады с оружием), усилили оборону границ и с началом мирного процесса обеспечили возвращение на родину тысяч беженцев.

Босния и Герцеговина (1996-2003 гг.)

Виктор Гурин/ТАСС Виктор Гурин/ТАСС

Республика Босния и Герцеговина в составе социалистической Югославии всегда отличалась богатым этническим разнообразием. Когда начался распад страны оказалось, что у проживавших здесь сербов, босняков-мусульман и хорватов кардинально разные взгляды на свое политическое будущее. В ходе разразившейся Боснийской войны погибло около ста тысяч человек, что делает этот конфликт самым кровопролитным в Европе после Второй мировой.

Российские миротворцы численностью до 1500 человек находились в Боснии и Герцеговине с 1996 по 2003 год. Они действовали в составе многонациональных миротворческих сил IFOR/SFOR и обеспечивали выполнение Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец жестокому противостоянию. Хотя командование над IFOR/SFOR осуществлял альянс НАТО, российские военнослужащие подчинялись своему Генштабу.

Косово (1999-2003 гг.)

Сергей Метелица/ТАСС Сергей Метелица/ТАСС

В конце 1990-х годов, пока ситуация в Хорватии и Боснии и Герцеговине понемногу нормализовывалась, на Балканах возник новый очаг напряженности. В Косово и Метохии Вооруженные силы Союзной Республики Югославии вступили в боестолкновения с местными албанскими повстанцами, боровшимися за независимость края. Стремительный рост числа военных преступлений с обеих сторон скоро привлек внимание международного сообщества.

НАТО открыто поддержал косовских албанцев, настаивая на выводе югославских войск с территории края. Помимо осуществления бомбежек Югославии, альянс собирался ввести в Косово международные миротворческие силы KFOR. Россия, поддерживая сербов, стремилась также принять участие в миротворческой операции, места в которой американцы ей предоставлять не собирались.

12 июня 1999 года расквартированные в Боснии российские десантные части совершили марш-бросок в Приштину, где заняли стратегически важный аэропорт «Слатина», опередив подошедшие туда вскоре войска британцев. Несмотря на возникший между Россией и НАТО конфликт, российские миротворцы (около 3600 человек) находились в Косово до 2003 года и даже периодически сотрудничали с силами KFOR.

Сьерра-Леоне (2000-2005 гг.)

Getty Images Getty Images

В течение 11 лет с 1991 по 2002 год в западноафриканской стране Сьерра-Леоне шла гражданская война между центральным правительством и Объединенным революционным фронтом, унесшая жизни от 50 до 300 тысяч мирного населения и закончившаяся созданием коалиционного правительства.

На завершающем этапе конфликта в страну были введены миротворческие войска ООН, следившие за выполнением сторонами условий прекращения огня. От России в Сьерра-Леоне была направлена группа ударных вертолетов Ми-24 и около ста человек технического персонала.

Судан (2005-2012 гг.)

Arslan1978sl (CC BY-SA 3.0) Arslan1978sl (CC BY-SA 3.0)

После обретения независимости в 1956 году Судан на протяжении полувека (с небольшим перерывом) жил в состоянии гражданской войны между арабским мусульманским севером и неарабским христианским югом. В 2005 году сторонам удалось сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие, после чего в страну были направлены миротворческие силы ООН.

Россию в Судане представляли сотрудники МВД, группа из 4 вертолетов Ми-8 и 120 человек личного состава. Вскоре после международного признания Южного Судана как независимого государства миротворцы были выведены из региона.

Чад и ЦАР (2008-2010 гг.)

AFP AFP

С 2008 по 2010 год российская авиационная группа (4 вертолета Ми-8) участвовала в миротворческой миссии в Чаде и Центральноафриканской Республике, которые в результате действий местных вооруженных группировок оказались на грани гуманитарной катастрофы. Российские миротворцы выполняли задачи по транспортировке грузов и персонала ООН, проведению эвакуаций, поисково-спасательных и наблюдательных полетов, а также оказывали помощь беженцам, которых в регионе скопилось более полумиллиона.

Нагорный Карабах (2020)

Владимир Попов/Sputnik Владимир Попов/Sputnik

Один из самых жестоких и продолжительных конфликтов на постсоветском пространстве, конфронтация Армении и Азербайджана за контроль над Нагорным Карабахом, обострился с новой силой в сентябре 2020 года. После нескольких месяцев кровопролитных боев сторонам при посредничестве России удалось договориться о прекращении с 10 ноября боевых действий.

Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент численностью в 1960 военнослужащих, оснащенных 90 бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой. Время нахождения миротворцев в регионе составит пять лет. Этот срок будет автоматически продлен, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договоренности.