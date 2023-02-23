Неваляшка: 5 фактов о самой известной советской игрушке

Такая кукла была в СССР у каждого ребенка. Но мало кто знает, что ее производство до сих пор имеет отношение к военно-промышленному комплексу.

1. Никогда не падает

Алексей Сухоруков/Sputnik Алексей Сухоруков/Sputnik

Кукла-неваляшка состоит из двух полых шаров. Основная фишка ее в том, что внутри нижней окружности находится специальный утяжелитель. И центр тяжести куклы расположен таким образом, что как бы ее ни пытались повернуть или положить на бок, она всегда встает обратно прямо.

Damian Yerrick/Public Domain Damian Yerrick/Public Domain

Само название «неваляшка» происходит от слова «валяться», то есть кукла «не валяется». Есть у нее и другое название – «ванька-встанька».

2. Была у каждого маленького ребенка в СССР

TASS TASS

Неваляшка чаще всего выглядит как младенец с милейшими ресничками. На голове – белая шапка, а на круглых руках – белые варежки. Такая игрушка была буквально у каждого ребенка в СССР. Считалось, что маленьким детям, которые только начинают развивать координацию, полезно в нее играть.

Передавали неваляшку из поколения в поколение. У многих до сих пор где-то на антресолях пылятся такие куклы. А другие, наоборот, в ностальгическом порыве ищут подобных кукол или их интерпретации-новинки для своих детей.

3. Сестра матрешки

Наталья Горшкова/Sputnik Наталья Горшкова/Sputnik

Пожалуй, самая известная русская кукла – матрешка, внутри которой прячутся еще несколько таких же кукол мал мала меньше. Она стала популярным сувениром из России, но неваляшка ничем не уступает ей по известности. Более того, округлости матрешки стали прообразом неваляшки.

Впервые прообразы неваляшки, деревянные куклы-«кувырканы», появились в России еще в начале XIX века. Народные мастера расписывали их вручную в яркой красочной гамме, и такие куклы были непременным атрибутом торговых ярмарок в царской России.

4. Имеет восточные корни

Согласно некоторым источникам, впервые куклы-неваляшки появились в Китае. Глиняные budaoweng («старик не падает») известны еще с VI века. Скорее всего, оттуда они пришли и в Японию, где есть свои неваляшки – «окиагарикобоси», а также невероятно популярные деревянные «дарумы», которые, как считается, приносят удачу (они олицетворяли буддийского монаха Бодхидхарму, который девять лет медитировал и у него атрофировались руки и ноги).

Японские дарумы Из коллекции Оклендского военно-исторического музея Из коллекции Оклендского военно-исторического музея

Неваляшки из Азии в качестве сувениров попали в Европу. Свои куклы известны и во Франции – их называли culbuto, или ramponneau. А в Германии были свои деревянные Stehaufmännchen («встающие человечки»).

В 1970-е годы в США появились известные куклы Weebles от компании Playskool, похожие на яйцо. В английском языке такой тип игрушек называют round-bottomed doll (буквально «кукла с круглым дном»), или «роли-поли» (также называют, например, особенного жука – многоножку-сверташку, который сворачивается в клубок, почуяв опасность).

5. Производится на пороховом заводе

Производство неваляшек на Тамбовском пороховом заводе Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Неваляшка приобрела особенную популярность именно в СССР. И, пожалуй, самый большой шок-факт про нее то, что эту с виду невинную куклу производят на Тамбовском пороховом заводе.

В 1957 году «грозное» предприятие, снабжавшее страну порохом и патронами во время Второй мировой, решило использовать огромное количество отходов порохового производства (целлулоид) для гражданских нужд. Так стали выпускать игрушки, радующие детей. К началу 1960-х произвели уже более миллиона неваляшек – и начался активный экспорт кукол, причем не только в страны соцлагеря, но и в США, Китай, Латинскую Америку, например.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Позже перешли на другой материал – бесцветную и прозрачную пластмассу, которая не так легко воспламеняется, как целлулоид. В 1990-е их производство даже спасло завод от закрытия, так как оборонного госзаказа некоторое время просто не было. В городе Котовске Тамбовской области, где находится завод, ей даже поставили памятник.

Памятник неваляшке в Котовске Анатолий Душин (CC BY-SA 3.0) Анатолий Душин (CC BY-SA 3.0)

И до сих пор неваляшки производят именно на Тамбовском пороховом заводе, их в ассортименте – более 30 видов.

Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

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