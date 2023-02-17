Как Российская империя чуть не помешала образованию США

Двадцать тысяч русских солдат могли принять участие в войне за независимость США на стороне Великобритании. Все зависело от желания и политической воли одного человека.

Те, кто смотрел «Сонную лощину» Тима Бертона, разумеется, помнят самого колоритного персонажа из этого культового фильма – зловещего Всадника без головы в исполнении Кристофера Уокена. По сюжету он был одним из гессенских наемников, которых Великобритания привлекла в 1776 году к подавлению восстания североамериканских колоний. Гессенское княжество в то время охотно предоставляло свои войска различным властителям и государствам за определенную плату.

Любопытно, что на месте наемника-немца вполне мог оказаться русский гренадер. Ведь перед тем, как обратиться к гессенскому князю, английской король Георг III попросил военной помощи у императрицы Екатерины II.

Почему русские?

Король Георг III Birmingham Museum of Art Birmingham Museum of Art

К лету 1775 года англичане осознали, что втягиваются в Северной Америке в крупную войну, требующую больших людских ресурсов. Вот только «красных мундиров» катастрофически не хватало – «Владычица морей» всегда делала ставку на флот и располагала относительно немногочисленной сухопутной армией, к тому же раскиданной по гарнизонам от Ирландии до Африки и островов Карибского бассейна.

Искать дополнительные войска именно в России Лондон решил по ряду причин. Не прошло и года, как завершилась победоносная для русских война против турок 1768–1774 годов, и прекрасно проявившая себя в ней русская армия все еще сохраняла большую численность и высокий боевой настрой.

До начала великого англо-русского геостратегического противостояния, известного как «Большая игра», было еще далеко, и у держав были вполне добросердечные отношения. Англичане даже поддержали русских в их войне против Османской империи и теперь надеялись на благодарность.

Императрица Екатерина II Общественное достояние Общественное достояние

Наконец, Георг III знал, как чутко Екатерина II реагирует на посягательства на монаршую власть. Императрица только-только подавила масштабное восстание казаков и крестьян под предводительством Емельяна Пугачева, и, как надеялся король, не оставит своего «брата» в схожей беде.

Большие надежды

В июне 1775 года британский посол Роберт Ганнинг стал аккуратно прощупывать почву на предмет того, смогут ли англичане найти поддержку у России в подавлении мятежа, и был весьма обрадован ответом главы русской внешней политики Никиты Панина. Тот заверил посла в полной готовности императрицы «оказать Его Величеству всякую помощь, какой он только может пожелать, в том виде и тем путем, какие он признает нужными».

Осенью Ганнинг получил из Лондона более подробные инструкции. В своем письме к послу от 1 сентября государственный секретарь Северного департамента Генри Говард, 12-й граф Саффолк просил донести до русской императрицы, что «желательно, чтобы испрашиваемая помощь состояла из 20,000 пехоты, приученной к дисциплине, вполне вооруженной (за исключением их полевых орудий), и готовой, как только весной откроется плавание по Балтийскому морю, к отплытию на транспортных судах, которые высланы отсюда и затем перевезут большую часть войск в Канаду, где они поступят под начальство британского главнокомандующего».

Роберт Ганнинг Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, Ганнинг получил письмо от короля, адресованное Екатерине II. В нем Георг III, выражая императрице свою благодарность, представил дело так, что это именно она выступила инициатором отправки русских солдат на другой континент: «Я принимаю предложенную вами помощь некоторой части ваших войск, в чем может быть необходимость, вследствие непокорности моих подданных из моих американских колоний».

Разумеется, участие русских войск должно было быть оплачено, и цену предполагалось обговорить на следующем этапе переговоров. Однако, как вскоре выяснилось, обещания русской правительницы оказать им «всякую помощь» англичане поняли немного неправильно.

Неожиданный отказ

Екатерина II внимательно наблюдала за развитием событий в Северной Америке. Она действительно не терпела посягательств на монаршую власть, однако видела большую разницу между Пугачевым и восставшими колонистами-мятежниками. Если первый открыто претендовал на престол, выдавая себя за чудом спасшегося императора Всероссийского Петра III (свергнутого Екатериной в ходе переворота 1762 года и таинственным образом скончавшегося вскоре после этого), то вторые никоим образом не угрожали ни самому королю Георгу, ни правящей династии.

Сражение при Кагуле в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 годов Los Angeles County Museum of Art Los Angeles County Museum of Art

Императрица была уверена, что Великобритания в будущем станет серьезным геополитическим соперником России, и чем глубже она сейчас увязнет в североамериканских делах, чем сильнее ослабнет, тем лучше для ее государства. Она нисколько не желала, чтобы Лондон решал свои колониальные проблемы ценой крови русских солдат. Даже если за эту кровь он готов заплатить большие деньги.

Большим вопросом было также, как отнесутся к отправке экспедиционного корпуса ведущие европейские державы, которые к этому времени уже были хорошо осведомлены о запросах англичан. Наконец, тяжелая война против турок и разрушительный пугачевский бунт не прошли для России бесследно – страна нуждалась в отдыхе.

«Я едва только начинаю наслаждаться миром, и Вашему Величеству известно, что моя империя нуждается в спокойствии, – отвечала императрица Георгу III. – Вам также известно, в каком состоянии выходит армия, хотя и победоносная, из долгой и упорной войны в убийственном климате. Прежде всего признаюсь вам, что срок от настоящего времени до весны слишком краток, хотя бы для того только, чтобы дать моему войску отдохнуть от потерпенных трудов и озаботиться приведением его в надлежащий порядок. Затем, не говоря о неудобствах, которые бы возникли при употреблении столь значительного корпуса в другом полушарии, где он находился бы под властью, почти неизвестной ему, и был бы почти лишен всяких сношений со своим монархом, собственная моя уверенность в мире, стоившем мне стольких усилий, положительно воспрещает мне в столь непродолжительном времени лишить себя значительной части своих войск…»

Сражение при Банкер-Хилле Delaware Art Museum Delaware Art Museum

В качестве альтернативного решения англичанам был предложен вариант отправки русских войск на защиту Ганновера (родового владения Георга на континенте), что даст возможность направить ганноверцев в Америку. Однако такой план Лондон не устроил. После провала миссии в Санкт-Петербурге расстроенный Ганнинг подал в отставку, а британские дипломаты устремились в Гессен искать солдат там.

Вооруженный нейтралитет

Даже после произошедшего англичане не вычеркнули русские войска из своих планов. В 1777 году главнокомандующий британскими войсками в Северной Америке лорд Уильям Хау, раздраженный недостаточным количеством получаемых из Европы подкреплений, писал, что корпус в 10 тыс. боеспособных русских солдат мог бы гарантировать Великобритании военный успех в войне.

Лондон еще несколько раз обращался к Екатерине II с запросами о предоставлении ему военной помощи, но всякий раз получал отказ под разнообразными предлогами. «Мы немало обрадованы узнать из достоверного источника, что просьбы и предложения Великобритании русской императрице отвергнуты с презрением», – писал первый президент США Джордж Вашингтон своему французскому соратнику Жильберу Лафайету в 1779 году.

Переправа армии Джорджа Вашингтона через реку Делавэр Metropolitan Museum of Art Metropolitan Museum of Art

В 1780 году Россия издала декларацию о вооруженном нейтралитете, которая позволяла не участвовавшим в конфликте государствам свободно вести торговлю с любой из воюющих сторон. Вскоре к ней присоединились Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Пруссия и Португалия. Великобритания восприняла этот шаг как недружественный.

Хотя симпатии Екатерины II в конфликте были на стороне колонистов, с признанием независимости США она, будучи осторожным и прагматичным политиком, не спешила. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены лишь в 1809 году, в период правления любимого внука императрицы Александра I.