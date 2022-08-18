Почему Россия помогла США в их Гражданской войне?

Прибытие русских кораблей как раз в тот момент, когда Аврааму Линкольну нужна была помощь в войне против Конфедерации, было воспринято американцами как настоящая поддержка.

«Нашу эскадру приняли здесь дружелюбно, даже до крайности. В военном платье на берег и показаться нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя будут смотреть. Будут подходить (даже дамы) с изъявлением своего уважения к русским и удовольствия, что они находятся в Нью-Йорке», – писал домой Николай Римский-Корсаков, в будущем известный композитор, а в 1863 году – член экипажа русского клипера «Алмаз», стоявшего на рейде Нью-Йорка.

Задание русских эскадр было столь секретным, что появление русских военных кораблей возле берегов Америки стало неожиданностью даже для полномочного посланника Российской Империи в США Эдуарда Стекля. Все общество Нью-Йорка ломало голову: какова была официальная цель визита военной эскадры? Командующий эскадрой, контр-адмирал Степан Лесовский, в беседе с известным американским журналистом Тёрлоу Видом сказал, что русское правительство снабдило его запечатанными конвертами, которые должны быть открыты только в том случае, если США вступят в вооруженный конфликт с иностранными государствами. При этом эскадра Лесовского (6 военных кораблей и 3000 человек экипажа) была не одинока – примерно в те же дни, в сентябре 1863 года, к западному побережью причалила и базировалась в Сан-Франциско эскадра контр-адмирала Попова (6 кораблей и 1200 офицеров и матросов). Что же задумали русские

Как Россия и США стали союзниками

Русские корабли в порту Нью-Йорка Public domain Public domain

Российская империя изначально была сторонником независимости Североамериканских Соединенных Штатов от Британии. В 1776, после начала Войны за независимость США, Екатерина II отказала королю Георгу III в просьбе послать 20 тысяч солдат на американский континент – защищать владения британской короны от революционеров. Россия действовала против интересов Британии в следующем веке.

Александр II воцарился и начал масштабные реформы после горького поражения в Крымской войне, в которой России противостояла коалиция Британии, Франции и Османской империи. Северо-Американские Соединенные штаты при этом сохраняли нейтралитет и даже поддерживали Россию – например, американские корабли снабжали Петропавловск продовольствием и водой во время блокады флотами Англии и Франции дальневосточного побережья России.

Уже после окончания войны, в 1856 году, министр иностранных дел князь Александр Горчаков писал: «​​Симпатии американской нации к нам не ослабевали в продолжение всей войны, и Америка оказала нам прямо или косвенно больше услуг, чем можно было ожидать от державы, придерживающейся строгого нейтралитета». Кроме того, Горчаков отмечал, что «политика России в отношении Соединенных Штатов определена и не изменится в зависимости от курса любого другого государства. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделенной нации... России делались предложения по присоединению к планам вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода».

Князь Александр Горчаков, министр иностранных дел, впоследствии канцлер Public domain Public domain

Поражение в Крымской войне значительно ослабило Россию и уронило её международный авторитет. Когда в 1863 в Польше (в составе России с 1815 года как Царство Польское) поднялось восстание против русского владычества, Британия и Франция решили надавить на Петербург. Россию, которая ввела в Польшу войска для подавления мятежа, обвинили в порабощении польского народа. Нижняя палата британского парламента стала делать заявления об утрате Россией всяких прав на Царство Польское, а в июне 1863 года Британия и Франция потребовали созыва конгресса европейских держав для решения польского вопроса. Однако, как справедливо замечала The New York Daily Tribune, «Никакого искреннего сочувствия страданиям поляков нельзя ожидать от английского, французского, а тем более австрийского правительств».

Лондон и Париж одновременно пытались вмешиваться и в войну Северо-Американских Соединённых Штатов с Конфедерацией штатов Юга. Признав рабовладельческие южные штаты воюющей стороной, Британия была готова поддержать ее делом – контроль над Югом как местом производства хлопка был необходим британской текстильной промышленности. В июне 1863 стало известно, что Англия отправила к берегам Северной Америки 5 военных кораблей, которые базировались в порту Эскуаймолт в Британской Колумбии, Канада. При этом своего флота у Северо-Американских штатов не было вообще.

Франция, со своей стороны, имела виды на Мексику – в июне 1863 французская армия взяла город Мехико. Кроме того, французы тайно снабжали войска Конфедерации оружием. В этих условиях 25 июня 1863 года Александр II в рамках строгой секретности отправляет свои военные корабли под командой двух контр-адмиралов к американским берегам.

Как русский флот помог защитить США

Фрегат «Александр Невский» Public domain Public domain

«Хотя русский флот пришел по его собственным причинам, преимущество от его присутствия было в том, чтобы убедить Англию и Францию, что он явился, чтобы защитить Соединенные Штаты от вмешательства», писал государственный секретарь США Уильям Сьюард уже после того, как русский флот покинул американские берега, не сделав ни единого выстрела и даже ни разу не наблюдая каких-либо вражеских кораблей. Тем не менее, в случае такой встречи русские знали бы, что делать – «приготовиться к бою», как гласил приказ контр-адмирала Попова по его судам в Сан-Франциско. Однако два фрегата конфедератов, «Алабама» и «Самтер», так и не осмелились угрожать эскадре Попова на Тихоокеанском побережье.

Визит русских эскадр продолжался с сентября 1863 по июль 1864 года. За это время русские побывали на Кубе, Ямайке, Гавайях и Аляске, и, конечно, успели побыть звездами балов и приемов. Как писал американский исследователь Маршал Дэвидсон, «водоворот официальных мероприятий и людных праздников, которым были сметены офицеры русского флота, должно быть, подверг их выносливость испытаниям, не виданным даже в открытом море».

Бал для русских 5 ноября 1863 года Public domain Public domain

Больше всего запомнился бал 5 ноября 1863 года в Нью-Йорке. Газета New York World сообщала, что на банкете подали 12 тысяч устриц, 1850 тушек индеек, куриц и фазанов, вскрыли 3500 бутылок вина. Столы со сладостями были украшены сахарными скульптурами нынешних правителей двух государств – Авраама Линкольна и Александра II – и их отцов-основателей, Петра Великого и Джорджа Вашингтона. Бал, данный русским, намного превосходил по уровню и тратам официальный прием, который американцы давали за год до этого принцу Уэльскому. Русские вскоре дали ответный бал на своей территории, на борту флагманского фрегата «Александр Невский». Танцы длились 11 часов, а в завершение банкета контр-адмирал Лесовский пожертвовал 4,700 долларов беднякам Нью-Йорка. Конечно, был и официальный прием – контр-адмирала Лесовского и командный состав эскадры пригласили в Белый Дом, на встречу с Авраамом Линкольном и его супругой.

Зачем Российская империя отправила флот к берегам Америки

Командиры русских судов. Слева направо: П. А. Зеленой (клипер «Алмаз»), И. И. Бутаков (фрегат «Ослябя»), М. Я. Федоровский (фрегат «Александр Невский»), адмирал С. С. Лесовский (командир эскадры), Н. В. Копытов (фрегат «Пересвет»), О. К. Кремер, (корвет «Витязь»), Р. А. Лунд (корвет «Варяг»). Public domain Public domain

За время пребывания русских эскадр у американских берегов ни Франция, ни Англия не осмелились начать боевые действия ни против Северо-Американских штатов, ни против России на польских территориях. В июне 1864 года польское восстание было подавлено, и русские эскадры получили приказ возвращаться домой. Это не было совпадением.

Обе русские эскадры были слишком слабы, чтобы дать бой объединенным военно-морским силам Великобритании и Франции. Однако эскадры Лесовского и Попова могли серьезно нарушить заморскую торговлю этих государств. "В случае войны, - говорилось в инструкции военно-морского министра России Лесовскому, - уничтожайте торговлю противника и атакуйте его слабо защищенные владения. Хотя вы должны действовать главным образом в Атлантике, но вы вольны перенести свои действия в другую часть земного шара и разделить свои силы по своему усмотрению".

Русская процессия на Бродвее Public domain Public domain

Лесовский и Попов получили особое указание не вступать в конфликт между Североамериканскими штатами и Конфедерацией. Их размещение в американских портах гарантировало России, что если Великобритания начнет открытую войну против России, по крайней мере, эти две эскадры будут под рукой, чтобы атаковать британскую и французскую морскую торговлю. Как доказывал российский морской министр Николай Краббе, "несколько русских пушек в океане будут иметь большее влияние на Англию, чем гораздо большее их количество в Севастополе". И действительно, миссия Лесовского и Попова прошла успешно - без единого выстрела. Александр II смотрел на поход двух эскадр как на одно из величайших практических достижений русского флота и одну из примечательных страниц в истории его собственного царствования.

Контр-адмирал Степан Лесовский Public domain Public domain

С триумфом моряков встретили в Санкт-Петербурге, где на приеме, устроенном в американском посольстве, секретарь миссии Генри Берг сказал: «Между нами существует дружба, не омраченная никакими дурными воспоминаниями. Она будет продолжаться при соблюдении твердого правила не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Нетрудно представить себе громадные преимущества, которые может дать такая политика всем правительствам земного шара, если они будут ее тщательно придерживаться в международных отношениях».