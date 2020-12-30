12 правил воспитания детей от Екатерины II

Не кутать, не перекармливать и не ограничивать в играх. Педагогам внука, будущего царя Александра I, императрица написала несколько наставлений, которые актуальны и сегодня.

Традиции воспитания наследников престола в России формировались веками: царевичей холили и лелеяли, кутали в меха, кормили до 5 раз в день и неограниченно давали сладости. Няни и воспитатели говорили с ними исключительно нежно, никогда не наказывали. У них было огромное количество игрушек и они продолжали «играть», будучи подростками - вспомнить хоть потешные войска Петра I.

На то, как русские придворные воспитывали ее сына, Павел I, юная немка Екатерина II повлиять не могла. Однако констатировала прискорбный факт, что у него негодное здоровье и душа - и винила во всем воспитание.

Когда же Екатерина II стала безраздельно царствовать, она решила вмешаться в воспитание любимого внука (будущего царя) Александра, а также его брата Константина. В 1784 году царица собственноручно написала именной указ «Наставление о воспитании». Согласно ему, главное, что должны были приобрести дети, - это «порядочное и точное понятие о вещах, здравое тело и рассудок».

1. Одежда

Платье должно быть как можно проще и легче. «Да будет одежда их высочеств летом и зимою не слишком теплая, не тяжелая, не перевязанная, не гнетущая наипаче [в особенности] грудь».

2. Питание

Пища должна быть простой и приготовленной без пряностей и с небольшим количеством соли. Если дети захотят есть между обедом и ужином, то дать им кусок хлеба, летом вместо одного из приемов пищи давать ягоды или фрукты. «Чтобы не кушали, когда сыты, и не пили, не имея жажды; и чтоб когда сыты, их не потчевали пищею или питием».

Также Екатерина советует не давать детям вина, разве только по предписанию врача…

3. Свежий воздух

Императрица советует проветривать спальню детей, особенно ночью. Зимой же комнату не следует сильно натапливать. Температура должна быть не больше, чем 13-14 градусов по Реомюру (что примерно равно 16-17 градусов Цельсия).

И, конечно, чаще проводить время на улице - «Чтоб как возможно их высочества летом и зимою чаще были на вольном воздухе».

4. Закаливание и купание

Императрица заметила, что парение в бане, а потом купание в холодной воде благотворно влияет на здоровье. Для предупреждения простуд, она рекомендует мыть ноги в холодной воде - и вообще не опасаться, что ребенок намочит ноги. «Летом же купаться сколько сами пожелают, лишь бы пред сим не вспо­тели».

5. Сон

Екатерина наставляет, чтобы дети спали не на мягких перинах и чтобы одеяла были легкими. Голову во время сна не кутать, укладывать и поднимать рано. «От восьми до девяти часов сна, кажется, довольно». Будить, не пугая, а негромко называя по имени.

6. Игры

Не нужно ограничивать детей в играх. «Поощрять их нужно ко всякому движению и игре, летам и полу их сходственным; ибо движение дает телу и уму силы и здоровье». Кроме того, взрослым не стоит вмешиваться в игры, если дети сами их не попросят поучаствовать. «Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их».

Не оставлять детей в праздности, но не принуждать к учебе, а постоянно подпитывать их любопытство различными упражнениями.

7. Лекарства

«Вовсе не давать им лекарства без крайней нужды». Императрица здесь очень прогрессивно оценивает, что лучше превентивно заниматься укреплением здоровья ребенка, чем бесконечно давать ему лекарства, которые притягивают только новые болезни.

Кроме того, юные организмы часто испытывают озноб или жар, царица связывает это с их небольшим ростом и считает, что подобное проходит само без вмешательства врачей.

Боль от ран, солнечных ожогов и тому подобному, конечно, стоит лечить. Но делать это без спешки, чтобы дети научились терпению.

8. Воспитание доброго нрава

Простое правило - за хорошее поведение и успехи стоит хвалить ребенка, а за плохое поведение - пристыжать. «Никакое наказание обыкновенно детям полезно быть не может, буде не соединено со стыдом, что учинили дурно». Детей нужно мотивировать вести себя хорошо, чтобы они «выиграли» любовь и хвалу.

Но сколько ни наказывай, без личного примера воспитание невозможно. «Приставникам [воспитателям] не делать при воспитанниках того, чего не желают, чтоб дети переняли, и вовсе отдалить от зрения и слуха их высочеств дурные и порочные примеры».

«Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим, так и окружающим их, даже в шутках не употреблять, но отвращать их от лжи».

9. Слезы

Дети плачут по двум причинам: 1-е) от упрямства, 2-е) от чувствительности и склонности к жалобе, считает Екатерина. Но и то и другое нельзя поощрять. Дети не должны добиваться желаемого слезами. Учить детей «боли сносить с терпением и без роптания».

«От младенчества надлежит хотение детей подчинить здравому рассудку и справедливости».

10. Забота о ближних

Нельзя бить или ругать детей, а также нельзя бить или ругать кого-то при них. Кроме того, не разрешать им издеваться над животными и насекомыми. Учить заботиться и о том, что им принадлежит, будь то животные или цветы в горшках.

«Главное достоинство наставления детей состоять должно в любви к ближнему».

11. Страхи

В младенчестве детей стоит ограждать от того, что их пугает, - и не пугать их специально. Позже можно аккуратно понять их страхи и познакомить с ними - или попытаться свести их к шутке.

12. Учтивость

Екатерина советует приучать детей к учтивости, а «учтивость основана на том, чтоб не иметь худого мнения ни о себе, ни о ближнем».

«Четыре вещи суть совершенно противны учтивости:

1) Природная грубость та, которая без снисхождения к другим людям не смотрит ни на склонности, ни на сложение, ни на состояние человека.

2) Пренебрежение к людям, непочтение, которое оказывается взглядами, словами, поступками и движениями.

3) Осуждение словами и насмешкою поступков ближнего, умышленные споры и непрерывное противоречие.

4) Нрав, занимающийся мелкостями, который находит в оных всегда, что ни есть, к чему привязаться, осуждать и пересужать; также и лишняя учтивость несносна в обществе».