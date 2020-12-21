Что стало с детьми ГУЛАГа

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Александра Гузева

Музей истории ГУЛАГа; Архив Дмитрия Вышемирского
Дети репрессированных родителей становились изгоями и попадали в детские дома. Рожденные же в лагерях и вовсе не имели никаких прав в обществе, а некоторые из них до сих пор пытаются восстановить справедливость.

«Посадили на машину, маму высадили у тюрьмы "Кресты", а нас повезли в детский приемник. Мне было двенадцать лет, брату – восемь. В первую очередь нас наголо остригли, на шею повесили дощечку с номером, взяли отпечатки пальцев. Братик очень плакал, но нас разлучили, не давали встречаться и разговаривать». Эту страшную сцену из 1938 года вспоминает в разговоре с Музеем истории ГУЛАГа Людмила Петрова из Санкт-Петербурга. Они с братом были виновны лишь в том, что оказались детьми репрессированных родителей. 

Дети «врагов народа»

В 1937 году один из организаторов Большого террора, глава народного комиссариата внутренних дел (НКВД), Николай Ежов подписал печально известный приказ «Об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины». Жены «изменников Родины» подлежали аресту и заключению в лагеря на 5-8 лет. Их дети в возрасте от 1-1,5 лет до 15 лет направлялись в детские дома. По данным Музея истории ГУЛАГа, всего по приказу Ежова в тюрьмы и лагеря попали 18 тысяч жен арестованных «предателей», а в детские дома были помещены более 25 тысяч детей.

Дом ребенка Каргопольского исправительно-трудового лагеря

Дом ребенка Каргопольского исправительно-трудового лагеря

Из фондов ГА РФ

Люди, прошедшие через такие испытания, вспоминали, что в и так переполненных детских домах кормили их очень плохо - и они были вынуждены искать пропитание на помойках. Многие болели и умирали, при этом воспитатели активно применяли физические наказания к детям.

Воспитателям детских домов было предписано внимательно следить за детьми репрессированных, «своевременно вскрывать и пресекать антисоветские, террористические настроения и действия».

В советском обществе на детей и членов семьи репрессированных оказывался психологический прессинг - от них отворачивались вчерашние друзья: и взрослые, и дети. Даже дети высоких начальников в одночасье становились неугодными членами общества и переезжали из роскошных квартир в детские дома. Дочь расстрелянного командующего армией вспоминала Мира Уборевич вспоминала: «Мы были раздражены, озлоблены. Чувствовали себя преступниками». 

Мира Уборевич

Мира Уборевич

Общественное достояние

Таких детей можно было вернуть родственникам, но это требовало решительных бюрократических мер - многие просто не успевали вовремя оформить опеку. Были и те, кто просто боялся брать детей репрессированных - чтобы не навлекать лишнее внимание и подозрение на себя и свою семью.

«Социально-опасные» дети

Отдельно среди детей репрессированных родителей выделялись «социально-опасные дети», которые согласно приказу должны были заключаться в лагеря, исправительно-трудовые колонии или детские дома «особого режима».

Так 14-летний Петр Якир отказался считать своего расстрелянного отца преступником - и был сослан, а позже осужден на 5 лет колонии по сфабрикованному обвинению. В итоге он пробыл в лагерях 17 лет и вышел на свободу лишь в 31 год. «По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране, т. е. арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии», - так позже Якир описал все происходившее с ним в книге «Детство в тюрьме».

Советский военачальник И.Э Якир с сыном Петром. Фото из книги: А.М. Ларина-Бухарина. «Незабываемое». М., 2002

Советский военачальник И.Э Якир с сыном Петром. Фото из книги: А.М. Ларина-Бухарина. «Незабываемое». М., 2002

Музей современной истории России

Над попавшими в лагеря «малолетками» издевались, их избивали, они часто оказывались в камерах со взрослыми уголовниками. В самом юном возрасте они были вынуждены постигать науку выживания - их жизнь были поломана. В  «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын писал, что их представления о мире и добре и зле искажены, и они усваивали «наглую, нахальную манеру держаться», потому что это «самая выгодная в лагере форма поведения».

«Десятки тысяч детей репрессированных прошли лагеря, но большинство из них так и не смогли вернуться к нормальной жизни и пополнили собой преступный мир», - пишет в научной статье «"Социально-опасные дети". Террор против семей "изменников родины"» Татьяна Полянская, научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.

Дети, рожденные в лагере

Детей, рожденных в ГУЛАГе, почти сразу отнимали от матерей. Во многих исправительно-трудовых лагерях были специальные бараки, или, как их называли, «Дома ребенка». Там содержались и дети, рожденные в лагере, и дети, которые приехали вместе с осужденной матерью (разрешалось брать с собой детей в возрасте до 1.5 лет). 

Дом ребенка в исправительно-трудовом лагере

Дом ребенка в исправительно-трудовом лагере

Из фондов ГА РФ

Выживание таких детей зависело от климата, в котором находился лагерь и от длительности этапа, а также и порой в первую очередь - от отношения к детям сотрудников лагеря, воспитателей и медсестер Дома ребенка. 

«Плохой уход за детьми со стороны персонала Дома ребенка приводил к частым вспышкам эпидемий и высокой смертности, которая в разные годы варьировалась от 10% до 50%», - пишет Полянская. 

Музей истории ГУЛАГа в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» собирает воспоминания бывших узников лагерей, в том числе детей. Валентина Жукова рассказала, что родилась в лагере в 1946 году. Ее мать забеременела от начальника лагеря. В 1951 году Валентину увезли из лагеря в детский дом. Уже через год мать освободили, но из детдома Валентину забрал отец, а с матерью она встретилась лишь в 2015 году. 

Валентина Жукова (кадры из видео интервью для проекта

Валентина Жукова (кадры из видео интервью для проекта "Мой ГУЛАГ")

Музей истории ГУЛАГа/youtube.com

Георгий Каретников рассказал, что первые восемь лет своей жизни провел в детском бараке. Он родился в 1938 году в Акмолинском лагере жен изменников Родины (АЛЖИР). Он предполагает, что когда его мать арестовали, она еще не знала, что беременна. Когда она родила, Георгия сразу забрали и впервые он встретился с матерью лишь в день ее освобождения в 1946 году. Отец же написал отказ от сына - они виделись, когда Георгий стал взрослым, но не стали близки.

Георгий Каретников (кадры из видео интервью для проекта

Георгий Каретников (кадры из видео интервью для проекта "Мой ГУЛАГ")

Музей истории ГУЛАГа/youtube.com

Многие дети, которые были разлучены с родителями, вспоминали, что радости встречи и воссоединения не было. Слово «мама» они относили к своим воспитателям, а встретившись с реальными матерями, не кидались в объятия - часто были холодны и не понимали, как себя вести. Их взаимоотношения не сформировались.

Как дети лагерей борются за справедливость сегодня

После освобождения у бывших лагерных заключенных не было права проживать в крупных городах. Они могли селиться не менее, чем в 100 км от них. На работу бывшим узникам также было устроиться тяжело. Часто они снимали очень бедную комнату или даже угол в общежитии. 

Многие не имели средств даже на то, чтобы добраться до родных мест - и оставались жить в городах, ближайших к местах заключения. Так всю жизнь прожив в Ярославской области, Лидия Чюринскиене лишь уже взрослой женщиной узнала, что родилась в Ленинграде и поехала с матерью по этапу младенцем. Вскоре ее забрали в детский дом - и о том, что она находилась в лагере, она даже не рассказала ни мужу, ни детям. Очевидно, она не хотела, чтобы об этом узнали и на работе. 

Лидия Чюринскиене (кадры из видео интервью для проекта

Лидия Чюринскиене (кадры из видео интервью для проекта "Мой ГУЛАГ")

Музей истории ГУЛАГа/youtube.com

Если человеку все же удавалось добраться до родного дома, часто квартира могла быть конфискована, и там уже жили другие люди. 

В 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», согласно которому дети репрессированных тоже признаются пострадавшими от репрессий. Кроме того, за ними признается право вернуться в населенные пункты, где они или их родители жили до ареста. Позже в закон добавили, что и дети, рожденные в местах заключения, могут претендовать на жилье в городе, где их родители жили до ареста. 

Однако с бюрократической точки зрения процедура «возвращения домой» крайне сложна. Нужно собрать справки о реабилитации и множество других документов. Потом встать на учет по предполагаемому новому месту жительства - и в каждом субъекте (республике или области) России действуют свои законы, порядок и очередь на выдачу бесплатного жилья. Таким образом процесс может затянуться - и иногда на десятилетия. 

Вернуться в города, где жили до ареста, могут до сих пор не все

Вернуться в города, где жили до ареста, могут до сих пор не все

memo.ru

Так три женщины Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева, родившиеся в ссылках, уже много лет безуспешно пытаются получить право жить в Москве. Елизавете Михайловой, например, уже за 70, и она вынуждена ездить из Владимирской области по несколько часов в Москву, чтобы добиться справедливости.

За их дело взялись правозащитники и юристы, они пытаются добиться для жертв репрессий права получать компенсацию в кратчайшие сроки - и не из региональных, а из федерального бюджета, как это делается в случае с инвалидами, ветеранами второй мировой войны и жертвами взрыва на Чернобыльской АЭС. Но эта история еще не получила счастливый финал.

Russia Beyond благодарит Музей истории ГУЛАГа и правозащитное общество «Мемориал» за помощь в подготовке материала.

История
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