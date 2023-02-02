Почему Сталинградская битва была так важна?

Окружение и уничтожение в Сталинграде 6-й армии Фридриха Паулюса и частей 4-й танковой армии Германа Гота стало страшным ударом для германских вооруженных сил. Вермахт потерял около 330 тысяч солдат, многие из которых имели боевой опыт еще польской и французской кампаний. В немецких боевых линиях образовались гигантские бреши, в которые незамедлительно устремились советские войска.
«Победа наших войск под Сталинградом ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу Советского Союза и начало массового изгнания вражеских войск с нашей территории», — писал в своих «Воспоминаниях и размышлениях» маршал Георгий Жуков: «С этого времени советское командование полностью овладело стратегической инициативой и удерживало ее до самого окончания войны».
Проводя одну успешную наступательную операцию за другой, Красная Армия освобождала обширные территории юга страны. В отличие от контрнаступления под Москвой 1941 года, она не выдавливала противника, а смелыми маневрами окружала и уничтожала его силы.
Генерал армии Константин Рокоссовский.Sovfoto/Getty Images
Советские войска усиленно рвались на запад, угрожая отрезать находившуюся на Кавказе группу армий «А» генерала Эвальда фон Клейста. Немцы начали поспешный отход в направлении Крыма, и Гитлеру пришлось навсегда распрощаться с мечтой о захвате богатых нефтеносных месторождений Баку, Грозного и Майкопа.
Воспользовавшись ситуацией, 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» советские войска прорвали кольцо блокады вокруг Ленинграда. Переживший страшный голод город стал регулярно получать продовольствие. Дальнейшие попытки отбросить от него противника, однако, провалились.
В связи с ухудшением общей стратегической обстановки немцы были вынуждены в марте 1943 года оставить Ржевско-Вяземский выступ, расстояние от которого до Москвы составляло всего 200 км. О планах использовать этот плацдарм для нового наступления на столицу СССР командование вермахта было вынуждено забыть.
Советские войска стремились как можно скорее выйти к Днепру, однако переоценили свои силы и вместе с тем недооценили все еще высокий боевой потенциал противника. С наступлением весенней распутицы линия фронта стабилизировалась в районе Курской дуги. Именно здесь летом и состоялось масштабное сражение, которое ознаменовало завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Поражение под Сталинградом подорвало моральный дух немцев. Никогда за всю историю их армия не терпела такой катастрофы. Впервые за весь период Второй мировой войны в Третьем рейхе был объявлен трехдневный национальный траур.
Как в обществе, так и в самих вооруженных силах Германии стало расти количество сомневающихся в обещанной фюрером победе. «Гигантские цели и жалкие кучки солдат, которых не хватает ни на фронте, ни в тылу. Гитлер просто зарвался», — писал в своем дневнике офицер Гельмут Вельц: «Что нам начальные успехи, если мы не можем удержать захваченное? И тут встает главный вопрос, а нужно ли было вообще начинать войну?»
Не лучше дела обстояли и у союзников Германии по «оси». Шоком для румынского общества стал разгром 3-й и 4-й армий, прикрывавших фланги увязшей в городских боях 6-й армии Паулюса. Именно по ним пришелся основной удар советских войск в ходе операции «Уран». В боях погибло свыше 158 тысяч человек, что незамедлительно вызвало рост антивоенных настроений в стране.
Вскоре после окружения немецкой группировки в Сталинграде советские войска полностью разгромили расположенную на Дону 8-й итальянскую армию, что вынудило Муссолини уже весной спешно эвакуировать ее на родину. Постигшая итальянцев в СССР катастрофа стала одной из главных причин падения режима дуче 25 июля 1943 года.
Коренной перелом в войне почувствовали и в Хельсинки. Хотя позиции финской армии на захваченных советских территориях были еще вполне прочны, правительство стало осторожно искать пути заключения сепаратного мира. «Мы пришли к единому мнению, что мировую войну надо рассматривать подошедшей к решающему поворотному состоянию и что Финляндии при первой подходящей возможности необходимо попытаться найти способ выхода из войны», — писал в своих мемуарах верховный главнокомандующий финской армии Карл Густав Маннергейм.
Сталинградское фиаско лишило Гитлера двух важных потенциальных союзников. Япония отложила план «Кантокуэн» по нападению на советский Дальний Восток в долгий ящик. В свою очередь, Турция, внимательно наблюдавшая за немецким «походом за нефтью» и перебросившая к границам СССР 750-тысячную армию, отказалась от вступления в войну на стороне Третьего рейха. Более того, Анкара резко свернула антисоветскую риторику в своих СМИ и ужесточила свою политику в отношении Берлина.
Совсем другая картина наблюдалась в стане антигитлеровской коалиции. Разгром немецкой группировки вызвал небывалый душевный подъем в Советском Союзе: как на фронте, так и в тылу. Сержант Петр Алтухов, присутствовавший при капитуляции фельдмаршала Фридриха Паулюса 31 января 1943 года, вспоминал: «В то морозное утро в Сталинграде стало понятно всем бойцам Красной Армии и абсолютному большинству немецких солдат, что это начало их конца и начало нашей Победы».
Сталинград стал важнейшей моральной победой советских войск. Пошатнувшийся после битвы под Москвой миф о непобедимости немецкой армии теперь был окончательно развеян. В действиях вооруженных сил появилось больше спокойствия, организованности, сосредоточенности и уверенности в победе, при этом количество «случаев измены Родине, проявления трусости и паникерства» стало стремительно сокращаться.
На Западе были приятно удивлены победой Красной Армии, и в Кремль посыпались поздравления от лидеров стран-союзников. На конференции в Тегеране в конце 1943 года года премьер-министр Уинстон Черчилль преподнес советской делегации дарственный Меч Сталинграда, на клинке которого на русском и английском языках была выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Президент США Франклин Рузвельт отправил городу Сталинграду почетную грамоту, «чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 по 31 января 1943 года будет вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
С невероятным воодушевлением новость о разгроме армии Паулюса была встречена в оккупированных нацистами странах Европы. Она буквально открыла второе дыхание у движения Сопротивления.
Обращаясь к соотечественникам по радио, находившийся в эмиграции в СССР французский писатель Жан-Ришар Блок не мог сдержать охвативших его радостных эмоций: «Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала [Анри] Денца осквернили нашу столицу, этих трех дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!»
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