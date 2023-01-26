Почему Сталинград и Ковентри стали городами-побратимами?

Сегодня в мире тысячи городов-побратимов. Начало этой традиции положили именно Сталинград и Ковентри.

В 1944 году советский Сталинград и британский Ковентри стали первыми в мире городами-побратимами. Объединила находящиеся на разных концах Европы города общая страшная судьба — в ходе Второй мировой они оказались практически полностью разрушены.

Первым пострадал Ковентри. В этом крупном промышленном центре располагались многочисленные предприятия авиационной промышленности, что сделало его одной из первоочередных целей для Люфтваффе.

Руины Ковентри. Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

В ночь с 14 по 15 ноября 1940 года 437 немецких самолетов подвергли Ковентри массированной бомбардировки, в результате которой было уничтожено три четверти города: свыше четырех тысяч домов, большинство промышленных предприятий, а также знаменитый Собор Святого Михаила. Погибло 554 человека и еще 865 оказались ранены.

Страшную «эстафету» Сталинград перенял в августе 1942 года. Именно тогда регулярные немецкие налеты на Ковентри завершились, а вот на город на Волге как раз только начались.

Разрушенный Ковентри. Fox Photos/Getty Images Fox Photos/Getty Images

23 августа четыре сотни самолетов 4-го воздушного флота устроили сталинградцам настоящий ад на земле. На город падали тяжелые фугасные бомбы, сносившие дома до основания, вслед за которыми летели зажигательные боеприпасы. Образовавшийся огненный вихрь дотла выжег центр города.

«Многое пришлось пережить в минувшую войну, но то, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, поразило нас как тяжелый кошмар», — вспоминал маршал Андрей Еременко: «Беспрерывно то там, то здесь взметались вверх огненно-дымные султаны бомбовых разрывов. Из района нефтехранилищ огромные столбы пламени взмывали к небу и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге, горела поверхность реки, горели пароходы на сталинградском рейде, смрадно чадил асфальт улиц и тротуаров, мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы… Стоял невообразимый шум, надрывавший слух адской дисгармонией самых разнообразных звуков. Визг летящих с высоты бомб смешивался с гулом взрывов, скрежетом и лязгом рушащихся построек, потрескиванием бушевавшего огня. В этом хаосе звуков отчетливо выделялись стоны и проклятия гибнущих, плач и призывы о помощи детей, рыдания женщин».

Собор Святого Михаила в Ковентри после бомбардировки. Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Более 40 тысяч человек погибли в Сталинграде в тот день. То, что не смогла разрушить авиация, было разрушено в ходе последовавших осенью ожесточенных боев на улицах города.

Братья по несчастью

Женщины Ковентри поддерживали Сталинград еще в самом начале масштабной битвы. Так, в их послании к жительницам города на Волге говорилось: «Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего».

Сталинград после бомбардировки 23 августа 1942 года. Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Августовская трагедия буквально шокировала жителей Ковентри, которым когда-то пришлось пережить схожий кошмар. В 1943 году мэр города Эмили Смит (Emily Smith) вместе еще с восемью сотнями жительниц вышили свои имена на большой скатерти и отправили ее в дар Сталинграду. На той же скатерти также были вышиты следующие слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление».

В ответ из СССР в Великобританию прислали специально оформленный альбом, подписанный 36 тысячами жительниц города. На следующий год два города официально скрепили «узы дружбы», став первыми в истории городами-побратимами.

Советская пехота в центре Сталинграда после освобождения города. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

На протяжении последующих десятилетий Ковентри и Волгоград (как с 1961 года стал именоваться Сталинград) налаживали двустороннее сотрудничество, обменивались визитами официальных лиц, организовывали культурные программы. Даже в самые тяжелые периоды Холодной войны эта дружба не прекращалась.

В марте 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине Ковентри приостановил побратимские связи с Волгоградом.