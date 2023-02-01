7 старейших предприятий России, которые работают до сих пор

Этот тончайший фарфор, шерстяные платки с объемными цветами и вкуснейшие шоколадные конфеты начали делать в России 200-300 лет назад. Но вы можете купить их и сейчас!

1. Императорский фарфоровый завод

Если в Европе бережно хранят Мейсенский, Лиможский или чешский фарфор, то в России высоко ценят сервизы Императорского фарфорового завода.

Посуда Императорского фарфорового завода в греческом стиле. Walters Art Museum Walters Art Museum

Он был основан в 1744 году как «Невская порцелиновая мануфактура». За несколько лет русскому химику Дмитрию Виноградову удалось полностью наладить производство - разработать состав фарфоровой массы, глазури, красок для фарфора и золотого порошка для декора изделий.

Здание Императорского фарфорового завода. 1904 г. Общественное достояние Общественное достояние

Первые удачные образцы Виноградов получил в 1747 году, а в 1756 году создал фарфоровый сервиз для парадных обедов императрицы Елизаветы Петровны. В 1765 году мануфактура получила название «Императорский фарфоровый завод».

Долгое время на донышке изделий можно было увидеть вензель правящего монарха, сейчас там - двуглавый орел.

2. Павловопосадская платочная мануфактура

Девушка в Павловопосадском платке на улице в Павловском Посаде. Екатерина Рерберг/Sputnik Екатерина Рерберг/Sputnik

Шерстяной платок с ярким цветочным рисунком - не только красивый, но и практичный аксессуар, который согреет в сильный мороз.

Самые знаменитые российские платки создают на Павловопосадской платочной мануфактуре, которая была основана в 1795 году на базе кустарных производств шелковых платков. Производство шерстяных и полушерстяных платков набивным способом начали в 1850е годы. Каждый платок был уникален.

Здание Павловопосадской платочной мануфактуры в Павловском Посаде. Екатерина Рерберг/Sputnik Екатерина Рерберг/Sputnik

Классическими цветами для фона павловопосадских платков являются черный, бордовый и цвет неотбеленного льна. Позднее палитра была расширена. Чаще всего на платках изображаются цветы (розы и георгины), собранные в букеты или гирлянды с добавлением орнамента или растительных элементов. У каждого платка есть название - «Посиделки», «Журавушка», «Аленький цветочек», «Белые розы».

3. Кондитерский концерн Бабаевский

Шоколад «Бабаевский». Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

У каждого российского ребенка замирает сердце, когда он разворачивает конфеты «Мишка косолапый» или «Белочка». Как и шоколад «Вдохновение» и «Бабаевский», их выпускает «Кондитерский концерн Бабаевский» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры»).

Павильон «Товарищества А.И. Абрикосова сыновей» на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Москва, 1882 г. Общественное достояние Общественное достояние

История завода началась в 1804 году, когда была открыта семейная мастерская кондитеров Абрикосовых. Их конфеты в красивых коробках с открытками и головоломками понравились детям и стали одним из атрибутов праздников.

После революции 1917 года предприятие национализировали, переименовали в честь партийного работника Петра Бабаева и продолжили на нем выпуск шоколадной продукции.

4. Красный Октябрь

Шоколад «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве. Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

История самой известной шоколадной фабрики России началась благодаря кондитеру Теодору Фердинанду фон Эйнему, подданному Вюртемберга (историческая область Германии). Его мастерская по изготовлению конфет и шоколада заработала в Москве в 1851 году. Отсюда поставляли конфеты к столу императорской семьи. После Октябрьской революции фабрику национализировали и вскоре переименовали в «Красный Октябрь».

Фабрика «Красный Октябрь» в 1920е годы. Общественное достояние Общественное достояние

Среди самых известных торговых марок фабрики - шоколад «Аленка», «Красная шапочка», «Раковые шейки», «Кара-Кум». На фабрике выпускали конфеты к значимым событиям. К первому полету человека в космос появились конфеты «Космические», к Олимпиаде в 1980 году - конфеты «Финиш», «Волейбол», «Огни Москвы». С 2002 года предприятие работает в составе холдинга «Объединенные кондитеры».

5. Императорский тульский оружейный завод

Старейший оружейный завод страны был основан в 1712 году по указу Петра I. Еще в 1720 году для вооружения армии завод выпустил 22 тысячи ружей и пистолетов с кремниевым замком. В 1749 году здесь начали массовое производство холодного оружия - клинков, сабель, шпаг.

Празднования по поводу 200-летия существования завода. Здание главного корпуса Императорского тульского оружейного завода. 28 февраля 1912 г. Журнал «Нева», № 23, 1912 Журнал «Нева», № 23, 1912

Позднее в цехах завода стали производить пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, винтовки Мосина, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Помимо оружия, здесь выпускают уникальные художественные изделия - с «алмазной гранью» на металле.

6. Концерн «Калашников»

Электромотоцикл для полиции, разработанный концерном «Калашников», на презентации новых разработок. Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Это предприятие в Ижевске производит около 95% стрелкового оружия в России. Его история началась в 1807 году, когда на базе разрушенного железоделательного завода на реке Иж был открыт Ижевский оружейный завод. На него привлекли более 200 иностранных специалистов, которые обучили мастерству русских рабочих. Так в Ижевске начали выпуск стрелкового и холодного оружия для русской армии.

Ижевский оружейный и сталеделательный заводы. Общественное достояние Общественное достояние

В 1948 году к специалистам завода присоединился конструктор Михаил Калашников. И вскоре здесь запустили массовый выпуск автоматов Калашникова. В 2013 году завод переименовали в «Концерн "Калашников"».

7. Абрау-Дюрсо

«Абрау-Дюрсо» брют. Karachun (CC BY-SA 3.0) Karachun (CC BY-SA 3.0)

Самый известный производитель игристых вин в России существует с легкой руки императора Александра II, который в 1870 году повелел учредить винодельческое хозяйство у озера Абрау на реке Дюрсо.

Агроном Федор Гейдук закупил виноградные лозы в Европе. В 1877 году агрономы хозяйства собрали первый урожай, из которого произвели первое местное вино. В 1898 году в продажу поступило местное шампанское. Игристые вина «Абрау-Дюрсо» подавали на императорских приемах.

После революции и национализации, завод стал единственным хозяйством в СССР, выпускающим игристые вина по классической технологии. Во время Великой Отечественной войны виноградники серьезно пострадали, завод эвакуировали, но после освобождения территории его довольно быстро восстановили.

Абрау-Дюрсо. Общественное достояние Общественное достояние

В 1975 году здесь разработали экспортную марку «Советского шампанского» Nazdorovya. Игристое вино поставляли в Европу, США, Мексику и другие страны.

В постсоветское время завод пришел в упадок, но был возрожден после выкупа компанией SVL. Сейчас виноградники занимают более трех тысяч гектаров. Поселок Абрау-Дюрсо превратился в крупнейший эногастрономический центр страны.

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