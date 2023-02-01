7 старейших предприятий России, которые работают до сих пор

Если в Европе бережно хранят Мейсенский, Лиможский или чешский фарфор, то в России высоко ценят сервизы Императорского фарфорового завода.
Посуда Императорского фарфорового завода в греческом стиле.Walters Art Museum
Он был основан в 1744 году как «Невская порцелиновая мануфактура». За несколько лет русскому химику Дмитрию Виноградову удалось полностью наладить производство - разработать состав фарфоровой массы, глазури, красок для фарфора и золотого порошка для декора изделий.
Здание Императорского фарфорового завода. 1904 г.Общественное достояние
Первые удачные образцы Виноградов получил в 1747 году, а в 1756 году создал фарфоровый сервиз для парадных обедов императрицы Елизаветы Петровны. В 1765 году мануфактура получила название «Императорский фарфоровый завод».
Долгое время на донышке изделий можно было увидеть вензель правящего монарха, сейчас там - двуглавый орел.
Девушка в Павловопосадском платке на улице в Павловском Посаде.Екатерина Рерберг/Sputnik
Шерстяной платок с ярким цветочным рисунком - не только красивый, но и практичный аксессуар, который согреет в сильный мороз.
Самые знаменитые российские платки создают на Павловопосадской платочной мануфактуре, которая была основана в 1795 году на базе кустарных производств шелковых платков. Производство шерстяных и полушерстяных платков набивным способом начали в 1850е годы. Каждый платок был уникален.
Здание Павловопосадской платочной мануфактуры в Павловском Посаде.Екатерина Рерберг/Sputnik
Классическими цветами для фона павловопосадских платков являются черный, бордовый и цвет неотбеленного льна. Позднее палитра была расширена. Чаще всего на платках изображаются цветы (розы и георгины), собранные в букеты или гирлянды с добавлением орнамента или растительных элементов. У каждого платка есть название - «Посиделки», «Журавушка», «Аленький цветочек», «Белые розы».
Шоколад «Бабаевский».Егор Алеев/TASS
У каждого российского ребенка замирает сердце, когда он разворачивает конфеты «Мишка косолапый» или «Белочка». Как и шоколад «Вдохновение» и «Бабаевский», их выпускает «Кондитерский концерн Бабаевский» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры»).
Павильон «Товарищества А.И. Абрикосова сыновей» на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Москва, 1882 г.Общественное достояние
История завода началась в 1804 году, когда была открыта семейная мастерская кондитеров Абрикосовых. Их конфеты в красивых коробках с открытками и головоломками понравились детям и стали одним из атрибутов праздников.
После революции 1917 года предприятие национализировали, переименовали в честь партийного работника Петра Бабаева и продолжили на нем выпуск шоколадной продукции.
Шоколад «Аленка» на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» в Москве.Виталий Белоусов/Sputnik
История самой известной шоколадной фабрики России началась благодаря кондитеру Теодору Фердинанду фон Эйнему, подданному Вюртемберга (историческая область Германии). Его мастерская по изготовлению конфет и шоколада заработала в Москве в 1851 году. Отсюда поставляли конфеты к столу императорской семьи. После Октябрьской революции фабрику национализировали и вскоре переименовали в «Красный Октябрь».
Фабрика «Красный Октябрь» в 1920е годы.Общественное достояние
Среди самых известных торговых марок фабрики - шоколад «Аленка», «Красная шапочка», «Раковые шейки», «Кара-Кум». На фабрике выпускали конфеты к значимым событиям. К первому полету человека в космос появились конфеты «Космические», к Олимпиаде в 1980 году - конфеты «Финиш», «Волейбол», «Огни Москвы». С 2002 года предприятие работает в составе холдинга «Объединенные кондитеры».
Старейший оружейный завод страны был основан в 1712 году по указу Петра I. Еще в 1720 году для вооружения армии завод выпустил 22 тысячи ружей и пистолетов с кремниевым замком. В 1749 году здесь начали массовое производство холодного оружия - клинков, сабель, шпаг.
Празднования по поводу 200-летия существования завода. Здание главного корпуса Императорского тульского оружейного завода. 28 февраля 1912 г.Журнал «Нева», № 23, 1912
Позднее в цехах завода стали производить пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, винтовки Мосина, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.
Помимо оружия, здесь выпускают уникальные художественные изделия - с «алмазной гранью» на металле.
Электромотоцикл для полиции, разработанный концерном «Калашников», на презентации новых разработок.Михаил Воскресенский/Sputnik
Это предприятие в Ижевске производит около 95% стрелкового оружия в России. Его история началась в 1807 году, когда на базе разрушенного железоделательного завода на реке Иж был открыт Ижевский оружейный завод. На него привлекли более 200 иностранных специалистов, которые обучили мастерству русских рабочих. Так в Ижевске начали выпуск стрелкового и холодного оружия для русской армии.
Ижевский оружейный и сталеделательный заводы.Общественное достояние
В 1948 году к специалистам завода присоединился конструктор Михаил Калашников. И вскоре здесь запустили массовый выпуск автоматов Калашникова. В 2013 году завод переименовали в «Концерн "Калашников"».
«Абрау-Дюрсо» брют.Karachun (CC BY-SA 3.0)
Самый известный производитель игристых вин в России существует с легкой руки императора Александра II, который в 1870 году повелел учредить винодельческое хозяйство у озера Абрау на реке Дюрсо.
Агроном Федор Гейдук закупил виноградные лозы в Европе. В 1877 году агрономы хозяйства собрали первый урожай, из которого произвели первое местное вино. В 1898 году в продажу поступило местное шампанское. Игристые вина «Абрау-Дюрсо» подавали на императорских приемах.
После революции и национализации, завод стал единственным хозяйством в СССР, выпускающим игристые вина по классической технологии. Во время Великой Отечественной войны виноградники серьезно пострадали, завод эвакуировали, но после освобождения территории его довольно быстро восстановили.
Абрау-Дюрсо.Общественное достояние
В 1975 году здесь разработали экспортную марку «Советского шампанского» Nazdorovya. Игристое вино поставляли в Европу, США, Мексику и другие страны.
В постсоветское время завод пришел в упадок, но был возрожден после выкупа компанией SVL. Сейчас виноградники занимают более трех тысяч гектаров. Поселок Абрау-Дюрсо превратился в крупнейший эногастрономический центр страны.
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