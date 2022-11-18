Как в России появился шоколад

Шоколад не был придуман в России, но пришелся ее жителям по вкусу. Говорят, что фаворит Екатерины II закусывал его ветчиной или цыпленком.

По одной из версий, горячий шоколад в начале 18 века в Россию из Европы привез император сам Петр I. Но знать поначалу невзлюбила напиток из какао-бобов, прозвав его «ведьминым зельем» и «сиропом из сажи». Возможно поэтому и появилась другая версия, связанная с именем Екатерины II.

Франсиско де Миранда Общественное достояние Общественное достояние

Согласно ей, горячий шоколад появился в Петербурге в конце 18 века с легкой руки посла Венесуэлы Франсиско де Миранда. Он был представлен фавориту императрицы Екатерины II князю Потемкину, который высоко оценил горячий напиток. Сохранились записи о том, как Потемкин ежедневно «пять-шесть раз пил то кофе, то шоколад, закусывая ветчиной или цыпленком». Скорее всего, понравился шоколад и императрице - двор сделал заказ на какао, а шоколад прижился, правда, оставался очень дорогим напитком и был доступен только высшему обществу.

Генерал-лейтенант Константин Штакельберг, начальник придворного оркестра Александра III, отмечал в своих записках в конце 19 века, что «при Высочайшем дворе после еды подавалась, кроме кофе, чашка шоколада - обычай, сохранившийся со времен императрицы Екатерины II».

Только в 19 веке появился более дешевый какао-порошок и свекловичный сахар, тогда напиток стал доступнее. Сохранилась запись 1818 года, в которой гость Санкт-Петербурга писал в Москву о лавке на Невском проспекте, где «приятно отдохнуть и выпить чашку горячего шоколада».

Торжественный обед в Грановитой палате Московского Кремля. Михаил Зичи Михаил Зичи

Шоколад стал появляться в литературных произведениях - у Достоевского, Гоголя и других. Например, писатель Иван Тургенев в 1872 году так описывал сервировку в повести «Вешние воды»: «...огромный фарфоровый кофейник, наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами».

Рецепт горячего шоколада того времени записан в популярной кулинарной книге 1861 года «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец: «На 3 стакана молока берется от 50 до 100 г шоколада. Его можно натереть на терке или наломать на кусочки, вскипятить вместе с молоком, часто мешая, разлить по чашкам, отдельно подать сахар. В такой шоколад кладут иногда по ложке густых взбитых сливок».

Крупнейшие шоколадные фабрики до революции

Во второй половине 19 - начале 20-го века в стране было открыто около 600 шоколадных фабрик. К 1914 году (началу Первой мировой войны) в Санкт-Петербурге работало 170 кондитерских шоколадных производств, в Москве — 213.

Здание кондитерской фабрики «Эйнемъ» в 1900х годах. Общественное достояние Общественное достояние

Фабрика Эйнема: В 1851 году немецкий предприниматель (подданный государства Вюртемберга) Фердинанд Теодор фон Эйнем (в России он взял имя Федор) открыл на Арбате мастерскую по производству шоколада и конфет и небольшую кондитерскую. Предприятие оказалось успешным, и уже в 1867 году он смог построить фабрику на Софийской набережной. Выпуск продукции значительно увеличился, и к 1871 году половина сладостей Москвы производилась под руководством Эйнема и его немецкого партнера Юлиуса Гейса. За год было выпущено 32 тонны шоколада, 160 тонн шоколадных конфет, 24 тонны чайного печенья и 64 тонны колотого сахара.

Коробка, в которой продавались конфеты и печенье фабрики «Эйнемъ» на выставке в Государственном Историческом музее (слева). Коробка шоколадных конфет фабрики «Эйнемъ» в музее истории русского шоколада «Дижавни» в Москве (справа). Дмитрий Коробейников, Екатерина Чеснокова/Sputnik Дмитрий Коробейников, Екатерина Чеснокова/Sputnik

Покупателям нравился не только вкус сладостей, но и жестяные коробки, в которых они продавались. В отделке особенно дорогих экземпляров использовались бархат, кожа, шелк и золотое тиснение. Еще в коробке покупателей ждал сюрприз. Вместе со сладостями они бесплатно получали ноты шуточного «Шоколадного вальса» или «Кекс-галопа».

Обертка шоколадной конфеты «Мишка косолапый». Общественное достояние Общественное достояние

Одной из самых известных конфет фабрики стала конфета «Мишка косолапый», которую впервые произвели в 1913 году, а популярностью у сладкоежек она пользуется до сих пор. Рисунок фантика повторяет сюжет известной картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».

Фабрика Абрикосова и сыновей: С именем Алексея Абрикосова связана российская история шоколада и переориентация шоколадной продукции на детей. И это не случайно - у него с супругой было 22 ребенка. Весной 1879 года торговый дом «А. И. Абрикосов и сыновья» приобрёл в районе Сокольников землю, где была построена кондитерская фабрика. В 1880 году было учреждено «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова и сыновей».

Обертки к изделиям, произведенным на фабрике Абрикосова и сыновей. Общественное достояние Общественное достояние

Абрикосов первым в России стал покрывать сухофрукты шоколадной глазурью, раньше они завозились из-за границы. В 1899 году их ждал самый большой успех: компания Абрикосовых стала поставщиком двора Его Императорского Величества, и ей разрешили размещать на этикетках государственный герб. На фабрике впервые приготовили конфеты «Гусиные лапки» (тогда они назывались «Утиными носами»). К началу 20 века здесь производилось около четырех тысяч тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов.

Французы Сиу: В 1855 году французские супруги Адольф и Эжени Сиу открыли в Москве небольшую кондитерскую с конфетами ручной работы. Впоследствии их сыновья продолжили дело родителей и в 1880х годах основали торговый дом «С. Сиу и Ко», построили фабрику. Они производили твердый шоколад, карамель, нугу, пастилу и мармелад. Фирменные магазины Сиу появились в главных городах страны.

Фабрика «Большевик». Общественное достояние Общественное достояние

После революции 1917 года

Изначально отношение советской власти к шоколаду было негативным, он считался лакомством буржуазии. Правда, это не помешало выпуску недорогих конфет с изображениями новых советских лидеров на обертках. Тем не менее, конфеты не входили в число продуктов первой необходимости, а ситуация с продовольствием в стране была тяжелой.

После революции фабрики Эйнема и Абрикосовых были национализированы, в 1922 году - переименованы в «Красный Октябрь» и фабрику имени П. Бабаева (в честь председателя районного исполкома). Большинство мелких фабрик было закрыто. Семья Сиу покинула страну, их фабрика так же была национализирована.

Обертка шоколадки «Аленка». Архив Архив

Отношение власти к шоколаду изменилось к середине 20 века. Правительство поручило фабрикам выпустить конфеты из молочного шоколада, которые будут доступны советским гражданам.

В 1946 году фабрика Бабаева начала производить впервые в России плиточный шоколад в разноцветной фольге. В 1960-е-1970-е годы на фабрике были созданы новые сорта шоколада и конфет. Самыми известными среди них стали шоколад «Бабаевский» и «Вдохновение». Примерно в это же время (1966 год) «Красный Октябрь» выпустил ставшую впоследствии знаменитой шоколадку с голубоглазой девочкой в платке -«Аленку».

Сейчас «Кондитерский концерн Бабаевский» и фабрика «Красный Октябрь» вместе с десятком других шоколадных фабрик входят в состав крупного холдинга «Объединенные Кондитеры».