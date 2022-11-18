Как в России появился шоколад

По одной из версий, горячий шоколад в начале 18 века в Россию из Европы привез император сам Петр I. Но знать поначалу невзлюбила напиток из какао-бобов, прозвав его «ведьминым зельем» и «сиропом из сажи». Возможно поэтому и появилась другая версия, связанная с именем Екатерины II.
Франсиско де МирандаОбщественное достояние
Согласно ей, горячий шоколад появился в Петербурге в конце 18 века с легкой руки посла Венесуэлы Франсиско де Миранда. Он был представлен фавориту императрицы Екатерины II князю Потемкину, который высоко оценил горячий напиток. Сохранились записи о том, как Потемкин ежедневно «пять-шесть раз пил то кофе, то шоколад, закусывая ветчиной или цыпленком». Скорее всего, понравился шоколад и императрице - двор сделал заказ на какао, а шоколад прижился, правда, оставался очень дорогим напитком и был доступен только высшему обществу.
Генерал-лейтенант Константин Штакельберг, начальник придворного оркестра Александра III, отмечал в своих записках в конце 19 века, что «при Высочайшем дворе после еды подавалась, кроме кофе, чашка шоколада - обычай, сохранившийся со времен императрицы Екатерины II».
Только в 19 веке появился более дешевый какао-порошок и свекловичный сахар, тогда напиток стал доступнее. Сохранилась запись 1818 года, в которой гость Санкт-Петербурга писал в Москву о лавке на Невском проспекте, где «приятно отдохнуть и выпить чашку горячего шоколада».
Торжественный обед в Грановитой палате Московского Кремля.Михаил Зичи
Шоколад стал появляться в литературных произведениях - у Достоевского, Гоголя и других. Например, писатель Иван Тургенев в 1872 году так описывал сервировку в повести «Вешние воды»: «...огромный фарфоровый кофейник, наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами».
Рецепт горячего шоколада того времени записан в популярной кулинарной книге 1861 года «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец: «На 3 стакана молока берется от 50 до 100 г шоколада. Его можно натереть на терке или наломать на кусочки, вскипятить вместе с молоком, часто мешая, разлить по чашкам, отдельно подать сахар. В такой шоколад кладут иногда по ложке густых взбитых сливок».
Во второй половине 19 - начале 20-го века в стране было открыто около 600 шоколадных фабрик. К 1914 году (началу Первой мировой войны) в Санкт-Петербурге работало 170 кондитерских шоколадных производств, в Москве — 213.
Здание кондитерской фабрики «Эйнемъ» в 1900х годах.Общественное достояние
Фабрика Эйнема: В 1851 году немецкий предприниматель (подданный государства Вюртемберга) Фердинанд Теодор фон Эйнем (в России он взял имя Федор) открыл на Арбате мастерскую по производству шоколада и конфет и небольшую кондитерскую. Предприятие оказалось успешным, и уже в 1867 году он смог построить фабрику на Софийской набережной. Выпуск продукции значительно увеличился, и к 1871 году половина сладостей Москвы производилась под руководством Эйнема и его немецкого партнера Юлиуса Гейса. За год было выпущено 32 тонны шоколада, 160 тонн шоколадных конфет, 24 тонны чайного печенья и 64 тонны колотого сахара.
Коробка, в которой продавались конфеты и печенье фабрики «Эйнемъ» на выставке в Государственном Историческом музее (слева). Коробка шоколадных конфет фабрики «Эйнемъ» в музее истории русского шоколада «Дижавни» в Москве (справа).Дмитрий Коробейников, Екатерина Чеснокова/Sputnik
Покупателям нравился не только вкус сладостей, но и жестяные коробки, в которых они продавались. В отделке особенно дорогих экземпляров использовались бархат, кожа, шелк и золотое тиснение. Еще в коробке покупателей ждал сюрприз. Вместе со сладостями они бесплатно получали ноты шуточного «Шоколадного вальса» или «Кекс-галопа».
Обертка шоколадной конфеты «Мишка косолапый».Общественное достояние
Одной из самых известных конфет фабрики стала конфета «Мишка косолапый», которую впервые произвели в 1913 году, а популярностью у сладкоежек она пользуется до сих пор. Рисунок фантика повторяет сюжет известной картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».
Фабрика Абрикосова и сыновей: С именем Алексея Абрикосова связана российская история шоколада и переориентация шоколадной продукции на детей. И это не случайно - у него с супругой было 22 ребенка. Весной 1879 года торговый дом «А. И. Абрикосов и сыновья» приобрёл в районе Сокольников землю, где была построена кондитерская фабрика. В 1880 году было учреждено «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова и сыновей».
Обертки к изделиям, произведенным на фабрике Абрикосова и сыновей.Общественное достояние
Абрикосов первым в России стал покрывать сухофрукты шоколадной глазурью, раньше они завозились из-за границы. В 1899 году их ждал самый большой успех: компания Абрикосовых стала поставщиком двора Его Императорского Величества, и ей разрешили размещать на этикетках государственный герб. На фабрике впервые приготовили конфеты «Гусиные лапки» (тогда они назывались «Утиными носами»). К началу 20 века здесь производилось около четырех тысяч тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов.
Французы Сиу: В 1855 году французские супруги Адольф и Эжени Сиу открыли в Москве небольшую кондитерскую с конфетами ручной работы. Впоследствии их сыновья продолжили дело родителей и в 1880х годах основали торговый дом «С. Сиу и Ко», построили фабрику. Они производили твердый шоколад, карамель, нугу, пастилу и мармелад. Фирменные магазины Сиу появились в главных городах страны.
Фабрика «Большевик».Общественное достояние
Изначально отношение советской власти к шоколаду было негативным, он считался лакомством буржуазии. Правда, это не помешало выпуску недорогих конфет с изображениями новых советских лидеров на обертках. Тем не менее, конфеты не входили в число продуктов первой необходимости, а ситуация с продовольствием в стране была тяжелой.
После революции фабрики Эйнема и Абрикосовых были национализированы, в 1922 году - переименованы в «Красный Октябрь» и фабрику имени П. Бабаева (в честь председателя районного исполкома). Большинство мелких фабрик было закрыто. Семья Сиу покинула страну, их фабрика так же была национализирована.
Обертка шоколадки «Аленка».Архив
Отношение власти к шоколаду изменилось к середине 20 века. Правительство поручило фабрикам выпустить конфеты из молочного шоколада, которые будут доступны советским гражданам.
В 1946 году фабрика Бабаева начала производить впервые в России плиточный шоколад в разноцветной фольге. В 1960-е-1970-е годы на фабрике были созданы новые сорта шоколада и конфет. Самыми известными среди них стали шоколад «Бабаевский» и «Вдохновение». Примерно в это же время (1966 год) «Красный Октябрь» выпустил ставшую впоследствии знаменитой шоколадку с голубоглазой девочкой в платке -«Аленку».
Сейчас «Кондитерский концерн Бабаевский» и фабрика «Красный Октябрь» вместе с десятком других шоколадных фабрик входят в состав крупного холдинга «Объединенные Кондитеры».
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