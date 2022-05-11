Какие цветы рисуют на знаменитых русских платках? (ФОТО)

Пожалуй, нигде больше не любят платки так, как в России. Их носят женщины всех возрастов и зимой как головной убор, или вместо шарфа, или накидывают на плечи летними вечерами. В России есть разные виды традиционных платков (мы об этом писали здесь), но самый популярный - павловопосадский. Именно этот платок, щедро украшенный цветочными узорами, чаще всего называют русским за границей и разбирают на сувениры. Кстати, отличить платок российского производства от другого довольно просто: во-первых, он имеет форму квадрата, причем это всего несколько регламентированных размеров (от 72х72 до 148х148 сантиметров). Во-вторых, традиционные платки имеют натуральный состав (шерсть, шелк или хлопок), хотя иногда может быть добавлена небольшая часть вискозы для прочности. В-третьих, каждый платок имеет свое название, придуманное художником. И конечно, хотя сегодня есть большое количество оригинальных рисунков, узнают русские платки именно по этим симметричным растительным узорам с крупными деталями в центре.

1. «Восточный огурец»

Nataliya Petrova / NurPhoto/Getty Images Nataliya Petrova / NurPhoto/Getty Images

Шали пришли в Европу с Востока, и неудивительно, что самыми первыми узорами на русских платках были так называемые пейсли - декоративные элементы в виде то ли огурца, то ли капли. При этом русские платки украшаются «огурцами», «бобами» и «опахалами» в собственном стиле: симметричные крупные узоры на углах и обязательно яркие цвета - для хорошего настроения холодной зимой. До середины XIX века именно восточные орнаменты были самыми популярными, причем не только на павловопосадских платках, но и на других русских мануфактурах, которых сегодня уже нет. Современные платки также выпускаются с разнообразными ориентальными узорами: «Восточное путешествие» (перевыпуск одного из первых платочных узоров - синие и бордовые пейсли на коричневом фоне), «Волшебница» (перевыпуск узора конца XIX века - коричневые завитки на черном фоне), «Женское счастье» (золотистый орнамент на синем фоне), «Жемчужные росы» (красные узоры на черном фоне).

2. Крупные розы

Darunka Andreeva / EyeEm/Getty Images Darunka Andreeva / EyeEm/Getty Images

Изображения больших распускающихся бутонов роз на тканях, в керамике и в интерьере входят в моду в России в 1870-х годах, но пожалуй, наибольшего расцвета они достигли именно на мануфактуре в Павловском Посаде. Изначально у цветочных орнаментов было три фона - черный, бордовый (или темно-красный) и светлый (цвета льна). Современные художники используют также голубой, зеленый и розовый, расписывая фон затейливыми композициями из цветов. В разное время художники дополняли композиции «трендовыми» деталями, как бы сказали модные критики: то завиток добавят, то ленту, то хмельной стебль, то ветку малины, а то и вовсе «вплетут» в букет пару других цветов. Все, чтобы платок понравился покупателю. Розы в широком смысле симолизировали роскошь, красоту, чувства, а потому платок с таким рисунком был всегда очень популярным подарком. Узоры с розами нередко перевыпускаются в течение многих лет. Например, и сегодня можно увидеть в магазинах платок «Белые розы» (розы на синем фоне) - это узор 1950-х, «Краски лета» (розовые цветы с зелеными листьями на красном фоне) - старинный узор, очевидно, конца XIX века, а также многие другие.

Особенностью павловопосадской техники считается натурализм бутонов, они кажутся объемными и реалистичными, будто бы только что собранными в саду.

3. Причудливые георгины

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Еще одним очень популярным цветком, которым любят украшать художники русские платки, считается георгин самых разных оттенков - но всегда ярких и контрастирующих с фоном. В природе георгины бывают белыми, красными, оранжевыми, а вот на павловопосадских платках встречаются и синие, и фиолетовые, и золотистые. Символизируют они признательность. Как и розы, георгины часто украшаются лентами и листьями по моде своего времени. Также георгины встречаются и в «букете» с другими садовыми цветами, например, пионами, лилиями или тюльпанами.

4. Полевые цветы

Виктор Драчев /TASS Виктор Драчев /TASS

Кроме изящных роз и георгинов, на павловопосадских платках можно увидеть и простые полевые цветы. Чаще всего художники придумывают очень милые композиции из васильков, незабудок, ромашек - то есть тех цветов, которые растут летом на любом русском поле. В отличие от садовых цветов, эти цветочки чаще всего рисуют мелкими, но в композиции с другими цветами, собирая объемные гирлянды из «букетов».