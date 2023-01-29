3 согревающих напитка из ягод и фруктов (РЕЦЕПТЫ)

В холодном русском климате не обойтись без согревающих напитков. Сбитень, взвар и душепарка актуальны и сейчас. Их легко приготовить дома.

1. Сбитень таежный

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Сбитень появился в русской кухне в XII веке. Особенно популярен он был в XVIII - XIX веках до массового распространения чая и кофе. Сбитень готовили безалкогольным или алкогольным на основе вина. Его продавали на ярмарках, в трактирах, на улице. Сбитенщики наливали напиток из огромных медных самоваров, закрепленных у них на спине и укутанных в теплую ткань.

Изначально сбитень готовили в двух емкостях - в одной растворяли мед, в другой настаивали пряности. Затем содержимое смешивали и «сбивали». Отсюда и появилось название.

Это густой напиток с насыщенным ягодным вкусом. Раньше его варили до двух часов, сейчас обходятся получасом. С ним обычно едят баранки, сушки, бублики, крендели или калачи. Сладкоежкам подойдут и пряники. Его можно пить горячим зимой или холодным летом - за счет кислинки он хорошо утоляет жажду.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

Вода – 1 л

Мед – 100 г

Сахар – 3 ст. л. (опционально)

Брусника - 250 г (можно заменить клюквой)

Гвоздика, корица, кардамон, лавровый лист, перец душистый - по вкусу

Зверобой или другие пряные травы - 20 г (опционально)

Еловый сироп - 250 мл (опционально)

Приготовление:

Из брусники отжать сок. Оставшуюся мезгу залить водой, добавить пряные травы, довести до кипения и варить на медленном огне 30 минут. Получившийся отвар процедить. Специи (кроме лаврового листа) залить горячей водой и прокипятить 10 минут. Добавить лавровый лист, прокипятить еще 5 минут. Процедить отвар, добавить к нему ягодный отвар и свежий брусничный сок, сахар и мед. Можно добавить больше меда и обойтись без сахара, как это делали в прошлом. Размешать и довести до кипения. Чтобы придать аромат тайги, в сбитень можно добавить еловый сироп.

2. Взвар с черносливом и грушей

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Взвар - это отвар из фруктов, ягод и трав. Чаще всего готовят клюквенные, брусничные или яблочные взвары, для которых подходят свежие, сушеные или моченые яблоки. Из трав добавляют мяту, листья смородины или чабрец.

Название происходит от глаголов «варить» и «заваривать». Сухофрукты по рецепту заваривают, а не варят. В него не добавляют сахар, а только мед.

Ингредиенты (на 4-5 порций):

Вода - 1,5 л

Яблоки сушеные - 100 г

Груша - 1 шт

Чернослив вяленый - 250 - 300 г

Мед - 1 ст.л.

Гвоздика - 3 шт.

Приготовление:

Сушеные яблоки и чернослив промыть и замочить на 1 час в теплой воде. Слить воду и залить холодной водой, довести до кипения. Добавить дольки свежей груши, проварить 3 - 4 минуты. Добавить ложку меда, тщательно размешать. Дать взвару настояться около часа и разлить по стаканам.

3. Душепарка

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Этот старинный слабоалкогольный русский напиток на основе ягод и меда родом из Ярославской области. Душепарку пьют в горячем виде. В названии напитка угадываются слова «душу парить», что связано с его согревающим эффектом.

У душепарки кисловато-терпкий вкус из-за кислых ягод, а также чувствуется «перчинка» от специй и легкая горечь пива.

Ингредиенты (на 3 порции):

Темное пиво – 0,5 л.

Мед – 150 мл

Клюква, брусника или черная смородина - 250 г

Красное полусладкое вино – 200 мл

Специи (имбирь, корица, кардамон, душистый перец, зверобой) – по вкусу

Сахар – 3 ст.л. или по вкусу

Если хочется получить менее крепкий вкус, можно заменить темное пиво на светлое и увеличить количество меда в 2 раза.

Приготовление:

Смешать мед, ягоды, пиво и специи в кастрюле. Довести смесь до кипения и варить на медленном огне 15 минут. Перемешать и процедить отвар. Мякоть можно выбросить. Вылить отвар в кастрюлю, добавить вино и сахар, все размешать. Разогреть душепарку, но не доводить до кипения. Как только начнут образовываться пузырьки, снять кастрюлю с плиты и разлить напиток в стаканы. Получается слабоалкогольный напиток с содержанием спирта 6-7%.

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