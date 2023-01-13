7 самых ДОРОГИХ блюд в ресторанах Москвы (ФОТО) 

Где в Москве продегустировать черную икру с сусальным золотом, самый дорогой столичный суп и десерт в форме человеческого сердца?

1. Самый дорогой «бутерброд»

Ресторан Christian Ресторан Christian

В ресторане Christian классический круассан покрывают сусальным золотом, изнутри его намазывают домашним сливочным маслом и добавляют последний штрих - 50 грамм черной икры. Стоит такой золотой во всех смыслах круассан 6 000 рублей.

2. Самый дорогой пирог

Ресторан «Метрополь» Ресторан «Метрополь»

Закрытый русский пирог кулебяку в ресторане отеля «Метрополь» готовят по старинному рецепту 1905 года. Внутри тающего во рту теста нежный фарш из трех видов благородной рыбы. Подается кулебяка с соусом на основе шампанского и икры. Обычно кулебяку заказывают на компанию. Стоимость: 7 500 рублей.

3. Самый дорогой салат

Ресторан Assunta Madre Ресторан Assunta Madre

Салат с камчатским крабом, пряной рукколой, сладкими томатами, авокадо и освежающим апельсином от итальянского шеф-повара Кателло Сансоне в ресторане Assunta Madre стоит 3 500 рублей. И в нем много краба!

4. Самый дорогой суп

Ресторан «Буйабес» Ресторан «Буйабес»

Классический буйабес империал - услада глаз и желудков для всех любителей дорогих морепродуктов, лангустов и креветок. В ресторане «Буйабес» к нему подают гренки и соус. Бульон для него варят почти двое суток! Порция на две персоны стоит 24 900 рублей.

5. Самое дорогое мясное блюдо

Ресторан Megumi Ресторан Megumi

Филе миньон Кобе - это нежнейший стейк из премиальной японской говядины, приготовленный на гриле на вулканическом камне с горы Фудзи. Стоит порция такой экзотики в Москве - в ресторане японской кухни Megumi (в переводе «Благослови меня») - 73 000 рублей. Подается на раскаленном камне с чесноком.

6. Самое дорогое рыбное блюдо

Ресторан «Erwin.Река.Море.Океан» Ресторан «Erwin.Река.Море.Океан»

Свежайшие морепродукты предлагают гостям в ресторане «Erwin.Река.Море.Океан». «Королевский сет» на ледяном плато за 23 000 рублей включает в себя лангустины, ассорти креветок, устриц и морских ежей. Главный король тут - целый краб. Отдельно подают его «кулаки» - сочное мясо из очищенных клешней.

7. Самый дорогой десерт

Ресторан «Жажда крови» Ресторан «Жажда крови»

В ресторане «Жажда крови» ошеломляют гостей реалистичным десертом - человеческим сердцем в натуральную величину. Начинка расписанного вручную сердца изготовлена из медового и карамельного бисквита, пропитана сливочным ликером. Еще там угадывается чернослив и крем из шоколада и сгущенки. Сладкое человеческое сердце стоит 2 700 рублей.

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