7 необычных видов кофе, которые можно попробовать в Москве

Сыр, масло и советские десерты прямо в чашке - а вы бы решились заказать такой напиток?

1. Кофе с молоком единорога

Да-да, именно так. В кафе 8/25, расположенном в креативном пространстве Флакон, кофе подают тоже креативный. В меню значится латте розового цвета с молоком единорога (250 рублей) - «нежный, сладкий с нотками ягод и цветов». Сверху он украшен сублимированной малиной. Секрет напитка именно в сочетании молока (по желанию гостя обычное заменяют растительным) и ягодного пюре. Летом можно попробовать холодную версию необычного напитка.

2. Латте-пармезан

Сырный кофе - это новый тренд московских кофеен. Сразу в нескольких модных местах можно попробовать авторские напитки, в которых сочетается кофе и разные виды сыра, как твердые, так и мягкие. Латте-пармезан (300 рублей) - это фирменный напиток небольшого кафе VM на ВДНХ. Кстати, один из самых любимых гостями!

3. Диско пони

Летний кофейный напиток, который предлагают в MIke’s Coffee на Патриарших прудах, носит забавное название «Диско пони» (300 рублей). На самом деле, это что-то вроде авторской версии эспрессо-тоника с лимонным сиропом и лемонграссом. Понравится всем любителям кисло-сладкого вкуса. А кроме того, в меню кофейни есть еще много интересных вариантов кофе, от классики до латте с углем.

4. Кофе со вкусом советских конфет

Вообще-то заведение Eggcellent на Тверском бульваре специализируется на всевозможных блюдах из яиц, но поклонникам кофе здесь тоже понравится (тем более, что сразу можно и позавтракать). Даже если вы не помните (или не знаете) вкус конфет «Коровка», этот карамельный кофе (350 рублей) подарит вам настоящее советское детство.

5. «Пуленепробиваемый» кофе с солью

Кофе маслом не испортишь - это знает каждый, кто придерживается кето-питания. Bulletproof кофе уже несколько лет как стал постоянным напитком в меню многих кафе Москвы, но такое прочтение классики можно попробовать только в кафе «Заря» на Петровке. Это кофе на основе эспрессо с маслом гхи и кокосовым маслом с добавлением корицы, куркумы и розовой гималайской соли. Для сладости предлагают эритрит. Как и полагается, все органическое и эко-френдли.

6. Yesterday brew

Кафе «Интроверт» со столиками на одного спряталось в переулках Мясницкой. Необычные кофейные напитки здесь в почете. Пожалуй, самый интересный скрывается под названием «Yesterday brew»: это стакан эспрессо с гранатовым соком и мятой (300 рублей). В меню также есть всевозможные напитки на основе растительного молока, а также вегетарианские блюда.

7. Раф «Птичье молоко»

Раф-кофе - это самый известный кофе, придуманный в России. Сегодня он есть чуть ли не в каждом кафе страны, причем на его основе бариста придумывают десятки оригинальных рецептов: с фруктовыми сиропами, с кедровыми орешками, с розмарином и апельсиновой цедрой. В кофейной сети «Coffee Like» предлагают попробовать раф со вкусом любимого советского десерта, торта «Птичье молоко» на основе бисквита, суфле и шоколада. Это что-то!