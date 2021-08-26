Какую национальную уличную еду можно купить в разных регионах России?

Во всех концах России есть свои виды «быстрой» еды. В Бурятии вам предложат хушур на палочке, а в Кабардино-Балкарии не отпустят, пока не попробуете пару местных хычинов.

1. Эчпочмак, Татарстан

В Татарстане есть сети кафе быстрого питания, в которых можно попробовать национальные блюда. Треугольный пирожок с начинкой из мяса и картофеля, эчпочмак, - это классика татарской кухни, которая как нельзя лучше подходит под формат стрит-фуда. Близкий родственник эчпочмака - элеш, круглый пирожок с мясной начинкой из теста на основе сметаны. Вместо бургеров в Татарстане попробуйте кыстыбый - свернутую пополам лепешку с кашей или картошкой.

2. Хинкал и чуду, Дагестан

В Дагестане умереть с голоду трудно: кафе и фудкорты с традиционной кавказской кухней заботливо поджидают в каждом переулке. Это одна из самых многонациональных республик России (более 30 коренных народов!), и местная кухня отличается разнообразием вкусовых ощущений. Для быстрого перекуса подойдут чуду - тонкие или пышные лепешки с мясными и овощными начинками, приготовленные на сухой сковороде и смазанные маслом.

Самое дагестанское блюдо - это хинкал. Слово похоже на грузинское «хинкали», однако в дагестанском варианте вареное тесто и мясо подаются отдельно. У аварцев куски теста крупные, у лакцев - мелкие жгутики, кумыки раскатывают тесто тоненькими ромбами, а даргинцы скручивают в «улитки» и готовят на пару. В-общем, стоит устроить гастротур по заведениям Дагестана.

3. Хычин, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия

Блюдо, которое заставит ваше сердце биться чаще, а вас не думать о фигуре. В соседних республиках Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии король любого стола - это хычин, очень сытная лепешка с разнообразными начинками. Подают их и в ресторанах, и в киосках на дороге. Балкарские хычины - это тонкие лепешки, а карачаевские - пышные, на тесте с кефиром или молоком. Начинка в обоих вариантах будет щедрой. Чаще всего готовят хычины с картофелем, зеленью, мясом, а также творогом. Здесь же встречаются сладкие лепешки с ягодами.

4. Хингалш с тыквой, Чечня

В Грозном невозможно пройти мимо фудкортов, где готовят хингалш - лепешки из пшеничной или кукурузной муки с начинкой из тыквы, порезанные на полоски. Тесто в таких лепешках очень тонкое, практически невесомое, а начинка - яркая и сочная.

Еще одна необычайно вкусная лепешка в чеченской кухне - это чепалгаш с начинкой из творога и зелени, которая также подается в разрезанном виде.

5. Хушуры на палочке, Бурятия

Вы такого точно не пробовали! Бурятский стрит-фуд - это жареные буузы, бургеры с традиционной паровой булочкой и хушуры на палочке. Это что-то вроде небольших чебуреков с мясом или сыром, приготовленных во фритюре. А палочки нужны для удобства, чтобы не обжигать и не пачкать жиром руки.

6. Перепечи, Удмуртия

В парках Ижевска, столицы Удмуртии, можно увидеть передвижные дровяные печки на колесах, где выпекают перепечи. Это пирожки-корзиночки из ржаного или пшеничного теста с большим количеством начинки: капуста, мясной фарш, зеленый лук, творог. Необычное название произошло от выражения «перед печкой» - эти пирожки полагается печь при сильном огне печи - так они получаются очень вкусными.

В таких же мобильных печах готовят и табани - удмуртские лепешки с соусом, похожие по вкусу на русские оладушки.

7. Шаньги, Пермский край

Открытые круглые пирожки с картофелем в любом городе Урала можно встретить также часто, как в Москве шаурму, то есть буквально на каждом углу. Шаньги - это самое известное блюдо коми-пермяцкой кухни, которое по внешнему виду похоже на русские ватрушки. Лучше всего есть из горячими со сметаной.

8. Осетинские пироги, Северная Осетия-Алания

Побывать в Северной Осетии и не поесть настоящих осетинских пирогов - настоящее гастрономическое преступление. Где еще увидеть такое количество разнообразных форм и начинок? Вот, скажем, фыдджыны - закрытые пироги с рубленой говядиной и бульоном, как большие, так и в мини-версии. Или уалибах - с домашним осетинским сыром. Пекут здесь пироги и с тыквой, и с картофелем, и с фасолью - и для каждого есть свое название, разумеется. Осетинские пироги подают практически в каждом заведении этой кавказской республики.

9. Хуурсн махн, Калмыкия

Традиционная калмыцкая кухня - это много мяса и теста. Овощи в степи можно считать экзотикой. Хуурсн махн - одно из самых популярных блюд в кафе Элисты. Оно представляет собой нарезанную кусочками баранину или говядину, обжаренную с луком и морковью и поданную с домашней лапшой.

10. Баурсаки, Башкирия

Башкирские пончики - баурсаки - любят все. Это продолговатые полоски теста, которые жарят в казане во фритюре, окунают в медовый сироп и складывают горкой. В старину его должна была готовить невеста для родителей жениха на собственной свадьбе (название означает «кровные родственники»), а сейчас его можно попробовать не только в праздничный день. Традиционные пончики продаются практически в любой пекарне или кондитерской Башкирии.