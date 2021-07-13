Какое российское мороженое едят в Китае и США?

Черное «угольное» мороженое, пломбир из одуванчиков и любимое мороженое Путина. Продукцию каких российских производителей можно купить в Китае, США и других странах?

В первом квартале 2021 года экспорт российского мороженого вырос на 61% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $14 млн.

При этом США увеличили закупки российского мороженого в четыре раза - за три месяца, с января по апрель, российские производители продали мороженого в эту страну на $4,7 млн. На втором месте находится Китай - страна получила мороженое на сумму $2,6 млн, это на 66% больше прошлогодних показателей.

Помимо этого российские предприятия продают мороженое в Казахстан, Монголию, Украину, Германию, Израиль и другие страны, объем поставок за рубеж за последние десять лет вырос более чем в 8 раз – с 3 тыс. тонн в 2010 до 26 тыс. тонн в 2020 году. За эти годы за рубежом сформировались свои предпочтения в российском мороженом.



1.Пломбир «Коровка из Кореновки» (Кореновский молочно-консервный комбинат)

В 2016 году президент России на саммите G-20 подарил председателю КНР Си Цзиньпину целую коробку вафельных стаканчиков со сливочным мороженым внутри - это был классический российский пломбир «Коровка из Кореновки».

«При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», — сказал тогда Си Цзиньпин.

15 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (на первом плане) во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Сразу после саммита в Китае начала появляться реклама российского пломбира с фото Путина, правда ел он вафельный рожок вместо стаканчика.

В июне 2019 года Путин повторил свой подарок в честь 66-летия китайского правителя, а через пару месяцев, в августе того же года, он сам съел то самое мороженое на международной авиакосмической выставке МАКС и даже назвал его своим любимым среди других лакомств. Так, по словам гендиректора комбината, производящего мороженое, Игоря Московцев, пломбир стал самым популярным российским мороженым в Китае.

Однажды в Китае: Рекламируй правильно pic.twitter.com/8TUBhThDui — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 16, 2017

В Краснодарский край, где находится комбинат, приезжала делегация из КНР и попросила показать им «любимое мороженое Путина», рассказывал Московцев в мае 2021 года. Вскоре после визита в Китае начали открываться фейковые офисы комбината, которые продают мороженое из натурального сухого молока с портретами Путина, экс-президента и премьер-министра, ныне — заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, и самого Московцева.

«Понадобились усилия, чтобы привести в чувство китайских партнеров», — отметил Московцев.

За 2020 год поставки мороженого за рубеж выросли на 20% в сравнении с 2019 - до 1,3 тонн на общую сумму $4,2 млн. Предприятие экспортирует мороженое, включая пломбир. в 20 стран, среди них — Китай, США, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария и Канада.

2. Пломбир из одуванчиков и биомороженое («Купинское мороженое»)

В городе Купино Новосибирской области также производят пломбир во всех вариациях для России и Китая — в стаканчике, вафельном рожке, в брикете и ведерках. Начинку также можно выбрать на свой вкус — с клубникой, малиной, мятой, дыней, с курагой и черносливом, и так далее.

Все мороженое производится на свежем молоке или сливках, ягоды и фрукты в мороженом также натуральны, сообщается на сайте производителя. Помимо этого Купино продает диетическое биомороженое с пробиотиками и пониженным содержанием сахара и калорий, а также пломбир с вареньем из майских одуванчиков и миндальным печеньем - это мороженое тоже не остается без внимания в Китае, заявляет генеральный директор «Купинского мороженого» Алексей Руденских.

Компания экспортирует мороженое в Китай с 2016 года, в основном его можно найти в продуктовых магазинах на юге страны. Вскоре производитель планирует начать продавать мороженое в странах Европы и США.



3. «Сибирский уголь» («Снежный городок»)

Черный вафельный рожок с настоящим растительным углем и ярким шоколадным запахом и вкусом — именно это экзотическое «Угольное» мороженое производитель из Кузбасса «Снежный городок» поставляет в Монголию и Китай, пишет журнал Asia Russia Daily.

Только в первом полугодии 2020 года экспорт кузбасского мороженого вырос в два раза в сравнении со всем 2019 годом — с 288 тонн на сумму 38,4 млн рублей до 541 тонн на сумму 67,3 млн рублей, сообщается на информационном портале Кузбасса.

«Сибирский уголь» едят в Китае c 2017 года, рассказывал в июле 2019 в интервью ТАСС генеральный директор ООО «УК "НК Холдинг», владеющий «Снежным городком», Артем Бачурин. Мороженое можно всретить сразу в нескольких крупный городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также курортный город Санья.

4. «Лакомство» (Кореновский молочно — консервный комбинат)

Трубочка из шоколадной глазури, наполненная сливочным мороженым, напоминающее по вкусу и названию излюбленное советскими гражданами «Лакомку», популярно не только в Китае, но и в США, рассказал в мае 2021 года РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

«Покупатели в Америке берут и стаканчик, и эскимо, и рожок, кстати, и «Лакомку» тоже», — сообщил Московцев.

Михаил Солунин/ТАСС Михаил Солунин/ТАСС

По его словам, особенно хорошо берут русское мороженое в штатах Нью-Йорк, Флорида и городе Филадельфия. Правда, в основном «Лакомство» и другие сорта больше покупают россияне, которые переехали в Америку на ПМЖ и скучают по вкусу советского детства.

«Нам нужен качественный переход – из магазинов, где есть русские продукты, на полностью американский рынок. А это непросто: обычно магазины разбросаны по городам, и это не те продажи, которые хотели бы видеть, но мы видим потенциал», — заключил Московцев,