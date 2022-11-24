Незаслуженно забытый русский десерт - варенец с брусникой (РЕЦЕПТ)

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Мария Бунина

Ресторан «Ухват»
Это русское блюдо из молока на императорских приемах 19 века соседствовало с самыми изысканными сладостями.

Двести лет назад варенец был лакомством для особых гостей. Его даже подавали на императорских приемах, хотя для приготовления нужна лишь печь и молочные продукты. 

В 1822 году вдова российского императора Павла I Мария Федоровна давала прием для офицеров в Павловском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. «На галерее были накрыты столы, - писал современник, - уставленные множеством блюд с разного рода печеньями, «бабами», тортами, варенцами, пирожными, апельсинами, конфектами и прочими сладостями».

Согласно словарю 1834 года, варенец - это «перетопленное с пенками и после заквашенное сметаной молоко». 

В кулинарной книге «Обед для Льва» Софьи Толстой, супруги Льва Толстого, встречаются рецепты обычного и заквашенного варенца.

«Когда варенец остынет до теплоты парного молока, - описывает заквашенный варенец Софья Толстая, - взять, смотря по количеству варенца, одну или две ложки свежей сметаны, положить ее в варенец и, размешав, поставить его на несколько часов в теплое место, и, когда варенец сядет, вынести в погреб и поставить на лед».

За счет низкой температуры томления варенец приобретает кремовый цвет и нежную текстуру. Мы делимся рецептом от шеф-повара ресторана «Ухват» Виктора Белея. В его подаче дополнительную кислинку блюду придают сливки с яблочным пюре и ягоды брусники.

Ресторан «Ухват»

Ингредиенты на 4 порции:

Варенец:

  • Молоко топленое - 2 л
  • Сметана - 300 г
  • Сахар - 200 г

Сливки с яблоками:

  • Яблоки - 1 кг
  • Сливки 33% - 200 мл
  • Вода - 100 мл
  • Мед - 100 г

Моченая брусника:

  • Сахар - 100 г
  • Свежемороженная брусника - 200 г
  • Красное вино - 200 мл

Ресторан «Ухват»

Приготовление:

  1. В 1 литр молока добавить сметану, а во второй литр молока добавить сахар. Поставить в печь или духовку на 12 часов при температуре 100-120°C. После этого откинуть молоко на сито на 3-4 часа, чтобы ушла лишняя влага. Каждый вид молока пробить в однородную массу в отдельной емкости.
  2. Яблочное пюре: Очистить зеленые яблоки, смешать с водой и медом, и готовить в духовке 20-25 минут при температуре 160°C. Томленые яблоки размять вилкой и остудить до комнатной температуры.
  3. Моченая брусника: Сахар растопить на сковороде, добавить красное вино, размешать до полного растворения сахара, добавить бруснику.
  4. Взбить сливки и добавить яблочное пюре. Для подачи в ресторане шеф получившуюся массу пропускает через сифон в жидкий азот для получения сферы. В домашних условиях можно сливки аккуратно соединить с яблочным пюре деревянной или силиконовой лопаткой, а затем выложить в центр тарелки (2 столовые ложки), вокруг - варенец (2-3 ст.ложки) и посыпать моченой брусникой по вкусу.

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