Незаслуженно забытый русский десерт - варенец с брусникой (РЕЦЕПТ)

Двести лет назад варенец был лакомством для особых гостей. Его даже подавали на императорских приемах, хотя для приготовления нужна лишь печь и молочные продукты.
В 1822 году вдова российского императора Павла I Мария Федоровна давала прием для офицеров в Павловском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. «На галерее были накрыты столы, - писал современник, - уставленные множеством блюд с разного рода печеньями, «бабами», тортами, варенцами, пирожными, апельсинами, конфектами и прочими сладостями».
Согласно словарю 1834 года, варенец - это «перетопленное с пенками и после заквашенное сметаной молоко».
В кулинарной книге «Обед для Льва» Софьи Толстой, супруги Льва Толстого, встречаются рецепты обычного и заквашенного варенца.
«Когда варенец остынет до теплоты парного молока, - описывает заквашенный варенец Софья Толстая, - взять, смотря по количеству варенца, одну или две ложки свежей сметаны, положить ее в варенец и, размешав, поставить его на несколько часов в теплое место, и, когда варенец сядет, вынести в погреб и поставить на лед».
За счет низкой температуры томления варенец приобретает кремовый цвет и нежную текстуру. Мы делимся рецептом от шеф-повара ресторана «Ухват» Виктора Белея. В его подаче дополнительную кислинку блюду придают сливки с яблочным пюре и ягоды брусники.
Варенец:
Сливки с яблоками:
Моченая брусника:
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