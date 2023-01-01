8 пород кошек из России (ФОТО)

Возможно, одна из них даже живет у вас дома. Или вы у нее?

1. Русская голубая

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Одна из самых известных в мире пород русских кошек, причем за рубежом они даже популярнее, чем на родине. И это настоящие кошки Русского Севера!

Их корни находятся в Архангельске, крупнейшем международном порту нашей страны, откуда их вывезли в Европу англичане на кораблях в конце XIX века. Тогда это был просто научный интерес, так как кошки привлекли внимание своей необычной «плюшевой» шерстью и отличной охотой на крыс.

Эту породу подробно описали английские фелинологи. Но дальнейшему изучению и разведению русской голубой кошки помешали тяжелые военные годы. Порода оказалась на грани исчезновения, и возродилась лишь в 1980-х годах усилиями советских и европейских заводчиков.

Выделяют четыре типа русской голубой: европейский, английский, скандинавский и североамериканский, которые отличаются формой глаз и строением тела.

2. Сибирская

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Сибирская кошка известна с XVII века. Строго говоря, раньше все кошки, привезенные из Сибири, назывались сибирскими. Это были самые обычные кошки, разного окраса, но непременно с длинным мехом.

Предками этих кошек были азиатские (бухарские) кошки, которых купцы завезли в Сибирь для борьбы с крысами. В течение последующих нескольких веков кошки адаптировались к холодному климату и обзавелись пушистой шубкой.

Сегодня «сибиряки» — это компаньоны для городского человека, которые, правда, очень ценят личные границы и не пристают лишний раз. А еще они спасли Эрмитаж (правда-правда).

3. Донской сфинкс

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История этой милейшей породы началась в феврале 1986 года в Ростове-на-Дону. Местная жительница Елена Ковалева, возвращаясь однажды домой, спасла котенка, которого мучила банда мальчишек. Назвала котика Варварой.

Позже Варвара выросла, но облысела. Ветеринары не нашли ничего страшного. В 1990 году у нее родились котята от европейского короткошерстного кота, которые и стали первыми донскими сфинксами. Разведением породы занялась донской фелинолог Ирина Немыкина.

4. Курильский бобтейл

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Вам не показалось, у него и правда нет хвоста, вместо него — «помпон», как у зайца. Но это не результат научных экспериментов, это на самом деле аборигенная порода кошек с Курильских островов. Основной версией их происхождения считается скрещивание сибирских кошек с японскими бобтейлами, но это не точно. На материк они попали только в начале XX века, а как отдельную породу их зафиксировали только в 1991 году.

5. Невская маскарадная

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Это один из подвидов сибирской кошки, который очень сильно отличается от своего предка. Зарегистрирована она была в Санкт-Петербурге в 1992 — и названа в честь реки Невы. А маскарадной ее назвали за колорпойнтовый окрас, напоминающий маску.

6. Питерболд

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Еще одна удивительная порода кошек из Санкт-Петербурга — петербургский сфинкс, или питерболд. У него очень примечательная форма головы: длинная и узкая, с миндалевидными глазами и большими ушами. Ген бесшерстности был унаследован от донского сфинкса, а формы — от сиамской кошки.

7. Уральский рекс

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Настоящая кудрявая кошка из Урала, и это не шутки. Первые упоминания об этой породе относятся еще к началу XX века, какое-то время они считались исчезнувшими, но в конце 1980-х свердловские фелинологи смогли рекса возродить. Предком современных уральских рексов считается кудрявый кот Василий из города Заречный.

8. Меконгский бобтейл

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Предки этого короткохвостого кота попали в Россию в начале XX века из Сиама (Таиланда). Их подарили последнему российскому императору Николаю II.

Названы они в честь реки Меконг и были очень похожи на современных сиамских кошек. Дальнейшее развитие порода получила именно в России. Ее описали в 1994 году, а Всемирная федерация кошек зарегистрировала ее в 2004 году.