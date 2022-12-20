Как в России придумывают супергероев, непохожих на Мстителей

Самый популярный русский супергерой не обладает суперспособностями, а его создатели обижаются на прозвище «Русский Марвел». Рассказываем, как издательство Bubble Comics создает массовую культуру комиксов в российских реалиях.

Игорь Гром – обычный майор полиции, живущий в Санкт-Петербурге, непримиримый борец с преступностью. Суперспособностей у него нет, ну разве что умение быстро анализировать ситуацию и предсказывать наиболее вероятный ход событий. «Супергерой — не тот, у кого суперспособности, а тот, кто победил суперзлодея», – говорит о нем другая героиня комикса.

Bubble Comics Bubble Comics

Гром – самый популярный супергерой, придуманный в России. Издательство Bubble Comics, авторы которого придумали Грома, уже опубликовали более ста пятидесяти выпусков с его участием. А 1 января 2023 года про него выходит новое кино: «Гром: Трудное детство». Первый фильм, «Майор Гром: Чумной доктор», в 2021 году возглавил мировой рейтинг Netflix по просмотрам и еще полгода держался в топ-10.

С птицей Сережей Kardi выиграла приз на одном из фестивалей. Личный архив Личный архив

Российская косплеер под ником Kardi – одна из давних фанатов Майора Грома. В фандом Bubble она попала в 2015 году, когда вышел комикс «Игра».

«Тогда фандом был очень молодой и очень маленький, буквально несколько человек, но дружный, – рассказывает Kardi. – Комиксы выходили регулярно, но фандом немного затих до 2018-го года, когда вышла первая короткометражка». Ну, а когда вышел фильм «Майор Гром: Чумной доктор», фандом «взорвало», продолжает Kardi. В Центральный детский мир на автограф-сессию актеров пришло больше 5 тысяч человек.

«В коммьюнити всегда есть поддержка: кто-то сделал костюм, все радуются, кто-то выиграл – тоже». Личный архив Личный архив

Гром – любимец не только публики, но и владельца издательства Bubble Comics Артема Габрелянова, который участвовал в создании сценария: «В него я больше своих черт и характера вложил, я вижу в нем свои фишки, мне это приятно подмечать».

В 2011 году Артем, сын известного в России медиамагната Арама Габрелянова создал в отцовском News Media подразделение Bubble, которое позже в том числе благодаря финансированию в $3 млн стало самостоятельным и крупнейшим в России издательством оригинальных комиксов. А в 2015 году Артем Габрелянов открыл Bubble Studios для выпуска кинопродукции.

Артем Габрелянов. Bubble Comics Bubble Comics

Помимо Грома, у Bubble есть и другие русские супергерои. Например, «Инок» – история про Андрея Радова, который сдает фамильный крест в ломбард, чтобы купить автомобиль. После аварии он впадает в кому, а «по ту сторону» ему приходится скитаться во времени, охраняя Русь от злых сил. Или «Бесобой»: Данила борется с демонами, которые заполонили Москву в борьбе за трон Сатаны.

Создатель паблика BUBBLE Fans, студент под псевдонимом Kuenzov так объясняет свой интерес к русским супергероям: «Они привлекают абсолютно разными факторами: кто-то – тяжелой судьбой, кто-то – дизайном, а кто-то – харизмой. Реалии у них чисто российские, но будут понятны и иностранным читателям».

«Мы не Марвел»

Комиксовая культура для россиян все еще нова, так что издательство Bubble в прессе зачастую называют «русским Marvel» или сравнивают с DC. Но и у этих международных гигантов с продажами бумажных комиксов в России бывают проблемы: «Марвел выстреливает, но с осечками, - рассказывает владелец пермского комик-шопа EDGE Comics Никита Карпов. - Есть комиксы, которые совсем не продаются, есть те, которые раскупают за неделю. Всё выглядит так, что Марвела на рынке будет гораздо меньше, и у отечественных комиксов есть шанс взять на себя новую аудиторию».

Никита Карпов Личный архив Личный архив

«Истории у издательства Bubble оригинальные. У них нет цели копировать Marvel или DC, их цель – создавать свои интересные сюжеты, не копируя западные издательства. До Marvel и DC им, конечно, далеко, но это и понятно, западное дуо появились ещё в далёких 1930-х и разрослись до гигантских масштабов», – говорит создатель паблика Bubble Fans Kuenzov.

Артем Габрелянов к постоянному сравнению своего издательства с американскими гигантами относится с раздражением: «Мне ужасно не нравится, когда нас называют «русским Marvel». У нас ничего нет похожего с ними, сами мы никогда так себя не позиционировали, у нас даже направленность в комиксах другая, и истории более приземленные».

Провал и рекорд

На съемки первого фильма по комиксу об Игоре Громе потратили 600 млн рублей. Создатели планировали собрать в прокате 1,5 млрд рублей, чтобы окупиться и продолжить снимать кино со своими героями. Но несмотря на интерес фанатов, в прокате фильм провалился, покрыв лишь половину бюджета.

Bubble Comics Bubble Comics

Зато удивил на стриминговых платформах. Netflix купил права на фильм за рекордную для российского кино сумму, которая официально не разглашается. Предыдущий рекорд – 1,5 млн долларов – у российского сериала «Эпидемия», то есть за «Грома» заплатили не меньше. В итоге за два дня картина Bubble возглавила международный рейтинг. Еще в полусотне стран «Майор Гром» попал в топ-10.

Провал первого фильма в прокате Артем Габрелянов воспринимает философски, считая, что успех картины в обоих форматах не позволил бы компании развиваться, «сбитая с головы корона» заставила работать качественнее: «Очень легко потерять голову от успешного фильма, начинаешь считать, что дальше все, что ни сделаешь, будет супер. Нас провал в прокате уберег от раздутого эго».

Трудное детство

В итоге второй фильм про Грома выходит только на стриминге, правда теперь – российском, платформе от Яндекса Кинопоиск. Габрелянов считает это плюсом. В прокате столько нюансов, что предугадать, «выстрелит» фильм или нет, не может никто, считает он. Кинопоиск попросил Bubble Studios снять небольшой эксклюзивный фильм про Грома к Новому году, но в процессе картина выросла в полнометражное кино.

Вторым фильмом студия хочет удивить зрителей, но одновременно боится и разочаровать. В отличие от «Чумного доктора», насыщенного событиями, «Трудное детство» – фильм спокойный и размеренный, призванный раскрыть характер Игоря Грома и показать условия, в которых он рос.

«Это не вторая часть «Майора Грома», – предупреждает Габрелянов, – там не будет того накала страстей. Сравнивать эти фильмы — это все равно, что сравнить спринтера и стайера, бокс и балет, это просто разный формат».

Как комиксы пришли в Россию и что с ними происходит сейчас

В царской России, а затем в СССР существовала особая культура сатирической карикатуры, во многой похожей на комиксы. Однако советских художников стали от нее отучать, считая ее «тлетворным влиянием Запада». Оставались лишь детские иллюстрированные рассказы, например, в «Мурзилке», популярном детском журнале, который можно было выписывать по почте. В итоге в массовом сознании россиян комиксы закрепились как детский жанр. Перемены начались лишь в начале 2010-х.

«Приключения Мурзилки» №9/1985: Ваня Сидоров идёт в школу, а Ябеда-Корябеда ему мешает. Архив Архив

В 2011 году – в год основания Bubble comics – в Москве открылся первый оффлайн-магазин комиксов «Чук и Гик». Сейчас он остается ведущим в столице, а по всей стране появляются другие комик-шопы. Купить комиксы Marvel, DC или издания российских художников можно и на большом количестве онлайн-платформ или даже заказать напрямую у авторов в социальных сетях.

Никита Карпов из Перми рассказывает, что раньше в России индустрия комиксов почти целиком была «фанатской». Фанаты создавали издательства, работая за идею. Они могли себе позволить эксперименты, а глобальной их целью было развитие комиксов в России. Сейчас же культура комиксов ­– корпоративная.

«Большинство маленьких [проектов] ходит под крупным издательством «Эксмо», теперь у них больше финансирования, но меньше свободы», – объясняет Карпов. Интересную модель использует издательство «Альпака». «Ребята придумали брать произведения популярных авторов и создавать по ним комиксы. Такой подход кажется win-win - известные авторы и персонажи (что обеспечивает внимание и продажи), при этом сами сюжеты довольно мейнстримовые», – рассказывает Карпов.

Русским комиксам по-прежнему не хватает супергероики и Sci-Fi, основных массовых жанров популярных во всем мире, объясняет Карпов. «Этим по сути занимается только Bubble, если другие издательства и обращаются к супергероям, то пародируют их или высмеивают», – говорит он.

Bubble Comics Bubble Comics

Кроме того, все они, в отличие от Bubble, не способны выпускать ежемесячные комиксы – слишком много требуется затрат. Большинство издательств публикуют лишь отдельные книги в твердом переплете, а периодичности нет.

К тому же, говорит Никита, покупатели стали привередливее: если раньше они скупали все подряд, то теперь тщательно выбирают следующее приобретение. А еще другим издательствам не хватает хороших сценаристов – всех расхватал Bubble.

В итоге ни сам Артем Габрелянов, ни Никита Карпов, ни фанаты Майора Грома серьезных конкурентов Bubble в России не видят. Габрелянова это не радует: «К сожалению, я не могу сказать, что кто-то близок нам по количеству историй и графику выхода комиксов. Мне нравится конкурировать и сражаться за внимание и качество. Демотивирует, когда не на кого равняться».

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