Как в России придумывают супергероев, непохожих на Мстителей

Игорь Гром – обычный майор полиции, живущий в Санкт-Петербурге, непримиримый борец с преступностью. Суперспособностей у него нет, ну разве что умение быстро анализировать ситуацию и предсказывать наиболее вероятный ход событий. «Супергерой — не тот, у кого суперспособности, а тот, кто победил суперзлодея», – говорит о нем другая героиня комикса.
Гром – самый популярный супергерой, придуманный в России. Издательство Bubble Comics, авторы которого придумали Грома, уже опубликовали более ста пятидесяти выпусков с его участием. А 1 января 2023 года про него выходит новое кино: «Гром: Трудное детство». Первый фильм, «Майор Гром: Чумной доктор», в 2021 году возглавил мировой рейтинг Netflix по просмотрам и еще полгода держался в топ-10.
С птицей Сережей Kardi выиграла приз на одном из фестивалей.Личный архив
Российская косплеер под ником Kardi – одна из давних фанатов Майора Грома. В фандом Bubble она попала в 2015 году, когда вышел комикс «Игра».
«Тогда фандом был очень молодой и очень маленький, буквально несколько человек, но дружный, – рассказывает Kardi. – Комиксы выходили регулярно, но фандом немного затих до 2018-го года, когда вышла первая короткометражка». Ну, а когда вышел фильм «Майор Гром: Чумной доктор», фандом «взорвало», продолжает Kardi. В Центральный детский мир на автограф-сессию актеров пришло больше 5 тысяч человек.
«В коммьюнити всегда есть поддержка: кто-то сделал костюм, все радуются, кто-то выиграл – тоже».Личный архив
Гром – любимец не только публики, но и владельца издательства Bubble Comics Артема Габрелянова, который участвовал в создании сценария: «В него я больше своих черт и характера вложил, я вижу в нем свои фишки, мне это приятно подмечать».
В 2011 году Артем, сын известного в России медиамагната Арама Габрелянова создал в отцовском News Media подразделение Bubble, которое позже в том числе благодаря финансированию в $3 млн стало самостоятельным и крупнейшим в России издательством оригинальных комиксов. А в 2015 году Артем Габрелянов открыл Bubble Studios для выпуска кинопродукции.
Артем Габрелянов.Bubble Comics
Помимо Грома, у Bubble есть и другие русские супергерои. Например, «Инок» – история про Андрея Радова, который сдает фамильный крест в ломбард, чтобы купить автомобиль. После аварии он впадает в кому, а «по ту сторону» ему приходится скитаться во времени, охраняя Русь от злых сил. Или «Бесобой»: Данила борется с демонами, которые заполонили Москву в борьбе за трон Сатаны.
Создатель паблика BUBBLE Fans, студент под псевдонимом Kuenzov так объясняет свой интерес к русским супергероям: «Они привлекают абсолютно разными факторами: кто-то – тяжелой судьбой, кто-то – дизайном, а кто-то – харизмой. Реалии у них чисто российские, но будут понятны и иностранным читателям».
Комиксовая культура для россиян все еще нова, так что издательство Bubble в прессе зачастую называют «русским Marvel» или сравнивают с DC. Но и у этих международных гигантов с продажами бумажных комиксов в России бывают проблемы: «Марвел выстреливает, но с осечками, - рассказывает владелец пермского комик-шопа EDGE Comics Никита Карпов. - Есть комиксы, которые совсем не продаются, есть те, которые раскупают за неделю. Всё выглядит так, что Марвела на рынке будет гораздо меньше, и у отечественных комиксов есть шанс взять на себя новую аудиторию».
Никита КарповЛичный архив
«Истории у издательства Bubble оригинальные. У них нет цели копировать Marvel или DC, их цель – создавать свои интересные сюжеты, не копируя западные издательства. До Marvel и DC им, конечно, далеко, но это и понятно, западное дуо появились ещё в далёких 1930-х и разрослись до гигантских масштабов», – говорит создатель паблика Bubble Fans Kuenzov.
Артем Габрелянов к постоянному сравнению своего издательства с американскими гигантами относится с раздражением: «Мне ужасно не нравится, когда нас называют «русским Marvel». У нас ничего нет похожего с ними, сами мы никогда так себя не позиционировали, у нас даже направленность в комиксах другая, и истории более приземленные».
На съемки первого фильма по комиксу об Игоре Громе потратили 600 млн рублей. Создатели планировали собрать в прокате 1,5 млрд рублей, чтобы окупиться и продолжить снимать кино со своими героями. Но несмотря на интерес фанатов, в прокате фильм провалился, покрыв лишь половину бюджета.
Зато удивил на стриминговых платформах. Netflix купил права на фильм за рекордную для российского кино сумму, которая официально не разглашается. Предыдущий рекорд – 1,5 млн долларов – у российского сериала «Эпидемия», то есть за «Грома» заплатили не меньше. В итоге за два дня картина Bubble возглавила международный рейтинг. Еще в полусотне стран «Майор Гром» попал в топ-10.
Провал первого фильма в прокате Артем Габрелянов воспринимает философски, считая, что успех картины в обоих форматах не позволил бы компании развиваться, «сбитая с головы корона» заставила работать качественнее: «Очень легко потерять голову от успешного фильма, начинаешь считать, что дальше все, что ни сделаешь, будет супер. Нас провал в прокате уберег от раздутого эго».
В итоге второй фильм про Грома выходит только на стриминге, правда теперь – российском, платформе от Яндекса Кинопоиск. Габрелянов считает это плюсом. В прокате столько нюансов, что предугадать, «выстрелит» фильм или нет, не может никто, считает он. Кинопоиск попросил Bubble Studios снять небольшой эксклюзивный фильм про Грома к Новому году, но в процессе картина выросла в полнометражное кино.
Вторым фильмом студия хочет удивить зрителей, но одновременно боится и разочаровать. В отличие от «Чумного доктора», насыщенного событиями, «Трудное детство» – фильм спокойный и размеренный, призванный раскрыть характер Игоря Грома и показать условия, в которых он рос.
«Это не вторая часть «Майора Грома», – предупреждает Габрелянов, – там не будет того накала страстей. Сравнивать эти фильмы — это все равно, что сравнить спринтера и стайера, бокс и балет, это просто разный формат».
В царской России, а затем в СССР существовала особая культура сатирической карикатуры, во многой похожей на комиксы. Однако советских художников стали от нее отучать, считая ее «тлетворным влиянием Запада». Оставались лишь детские иллюстрированные рассказы, например, в «Мурзилке», популярном детском журнале, который можно было выписывать по почте. В итоге в массовом сознании россиян комиксы закрепились как детский жанр. Перемены начались лишь в начале 2010-х.
«Приключения Мурзилки» №9/1985: Ваня Сидоров идёт в школу, а Ябеда-Корябеда ему мешает.Архив
В 2011 году – в год основания Bubble comics – в Москве открылся первый оффлайн-магазин комиксов «Чук и Гик». Сейчас он остается ведущим в столице, а по всей стране появляются другие комик-шопы. Купить комиксы Marvel, DC или издания российских художников можно и на большом количестве онлайн-платформ или даже заказать напрямую у авторов в социальных сетях.
Никита Карпов из Перми рассказывает, что раньше в России индустрия комиксов почти целиком была «фанатской». Фанаты создавали издательства, работая за идею. Они могли себе позволить эксперименты, а глобальной их целью было развитие комиксов в России. Сейчас же культура комиксов – корпоративная.
«Большинство маленьких [проектов] ходит под крупным издательством «Эксмо», теперь у них больше финансирования, но меньше свободы», – объясняет Карпов. Интересную модель использует издательство «Альпака». «Ребята придумали брать произведения популярных авторов и создавать по ним комиксы. Такой подход кажется win-win - известные авторы и персонажи (что обеспечивает внимание и продажи), при этом сами сюжеты довольно мейнстримовые», – рассказывает Карпов.
Русским комиксам по-прежнему не хватает супергероики и Sci-Fi, основных массовых жанров популярных во всем мире, объясняет Карпов. «Этим по сути занимается только Bubble, если другие издательства и обращаются к супергероям, то пародируют их или высмеивают», – говорит он.
Кроме того, все они, в отличие от Bubble, не способны выпускать ежемесячные комиксы – слишком много требуется затрат. Большинство издательств публикуют лишь отдельные книги в твердом переплете, а периодичности нет.
К тому же, говорит Никита, покупатели стали привередливее: если раньше они скупали все подряд, то теперь тщательно выбирают следующее приобретение. А еще другим издательствам не хватает хороших сценаристов – всех расхватал Bubble.
В итоге ни сам Артем Габрелянов, ни Никита Карпов, ни фанаты Майора Грома серьезных конкурентов Bubble в России не видят. Габрелянова это не радует: «К сожалению, я не могу сказать, что кто-то близок нам по количеству историй и графику выхода комиксов. Мне нравится конкурировать и сражаться за внимание и качество. Демотивирует, когда не на кого равняться».
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