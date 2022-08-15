10 русских супергероев в мультивселенной Marvel

За долгую историю комиксов Marvel, по которым сняли множество фильмов, появилось немало персонажей как из СССР, так и из современной России. И далеко не все выступают на стороне сил зла.

1. Наташа Романофф, она же Черная Вдова

Первое появление: Tales of Suspence #52, апрель 1964

Появление в кино: «Железный человек 2» (2010), «Черная Вдова» (2021)

Скарлетт Йохансон в фильме «Мстители», 2012 Legion Media Legion Media

Самая известная супергероиня с русскими корнями благодаря киновселенной Marvel. В прошлом Наташа была агентом КГБ и успела стать «красной» не только внутри, но и снаружи, выполнив множество заказных убийств и других преступлений. Сбежав от бывших руководителей, Наташа старательно исправляет ошибки прошлого и, что немаловажно, учится с ними жить дальше — навык, который дается далеко не каждому. Прошлое регулярно пытается ее догнать, однако бывшая (и нынешняя, впрочем, тоже) шпионка бегает быстрее. Переметнувшись к США, она успела посражаться вместе с Мстителями и несколькими другими командами, зарекомендовав себя как отличный стратег, боец и надежный друг.

Романофф — собирательный образ шпионки времен Холодной войны и отлично обыгрывает многие привычные тропы и идеи, вплоть до привычных двойных и тройных агентов и других политических дрязг. А на заре карьеры девушка занималась балетом — что может громче кричать о русских корнях?

2. Петр Распутин, он же Колосс

Первое появление: Giant-Size X-Men #1 (май 1975)

Появление в кино: «Люди Икс 2» (2004), «Дэдпул» (2016)

Дэвид Литч/20th Century Fox, 2018 Дэвид Литч/20th Century Fox, 2018

Не Супермен, но тоже своего рода Человек из Стали. Распутин — один из известнейших мутантов в составе «Людей Икс» и присоединился к ним примерно в то же время, что и Росомаха, Шторм и Ночной Змей. Нашел его Профессор Икс, предложивший присоединиться к группе мутантов, где Распутин отлично прижился — разве что говорит по-прежнему с акцентом.

Собственно, главная сила Колосса — возможность покрывать все тело непробиваемым металлом, ну и о физической мощи забывать не стоит: в своей «стальной» форме он может поднимать до 200 тонн.

Пожалуй, единственная слабость гиганта — доброта, которой не единожды пользовались его противники. Из-за своего большого сердца он, как и большинство русских, старается не ввязываться лишний раз в драку, но берет все в свои руки, если чувствует в этом необходимость. И, кстати, основное хобби Петра, помимо спасения мира, — рисование.

3. Ульяна Распутина, она же Мэджик

Первое появление: Giant-Size X-Men #1 (май 1975)

Появление в кино: «Новые мутанты» (2020)

Джош Бун/20th Century Studios, 2020 Джош Бун/20th Century Studios, 2020

Младшая сестра Колосса Ульяна и правнучка знаменитого царского друга и мистика Григория Распутина, переняла от знаменитого предка дар к магии. Как и Петр, она тоже мутант, но куда более интересны ее мистические способности, полученные в Лимбе — одном из измерений Ада, куда ее еще ребенком затащили потусторонние силы. Как мутант, она умеет телепортироваться, из собственной души она создала особый меч, с которым сумела стать правительницей Лимба, а за время пребывания в Аду обучилась темной магии (хотя на Земле она и способна использовать только очень ограниченное количество заклинаний).

Несмотря на мрачное прошлое, она сохранила добро в душе и регулярно помогает как Людям Икс, так и Новым Мутантам, сражаясь за правое дело. Удивительно, что именно младшая сестра сумела по полной раскрыть знаменитую фамилию, ударившись в те же мистические корни, что и знаменитый на весь мир прадед.

4. Михаил Арсус, он же Большая Медведица

Первое появление: Incredible Hulk #258 (апрель 1981)

Появление в кино: «Мстители, общий сбор!» (2013), «Черная вдова» (2021)

Кейт Шортланд/Marvel Studios, 2021 Кейт Шортланд/Marvel Studios, 2021

Можно ли представить себе более «русского» супергероя, чем мутанта, способного превращаться в огромного медведя с большой тягой к водке? Пожалуй, вряд ли.

Огромный, грозный и невероятно сильный медведь в одиночку способен победить Халка, но в звериной форме не так хорошо видит, из-за чего не очень точен в своих действиях, что, впрочем, компенсируется отличной скоростью.

Михаил — не добряк, и регулярно сражается с американскими героями как в одиночку, так и в составе различных группировок вроде советского аналога Мстителей с незамысловатым названием «Советские суперсолдаты», а позже и в составе «Зимней гвардии» уже в России. Конечно, Арсус — жутко стереотипный герой, но менее интересным от этого он не стал.

5. Сергей Кравинов, он же Крейвен-охотник

Первое появление: The Amazing Spider-Man #15 (1964)

Появление в кино: «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), «Крейвен-охотник» (2023)

Marvel Marvel

Уроженец Волгограда, наследник дворянского рода, потерявший все во время Октябрьской революции. Восстанавливать свою честь Кравинов взялся через охоту, где достиг небывалых высот и стал считаться лучшим охотником в мире, за что и получил прозвище «Крейвен-охотник». При этом Крейвен четко следует кодексу чести, что продиктовано его дворянским происхождением и нередко всплывало при упоминании русских эмигрантов вскоре после революции.

Чувствуя, что этого мало, Сергей принял особое зелье, увеличившее его силу, скорость и чувства до уровня диких кошек, после чего на охоту он стал выходить уже преимущественно без оружия. Долгое время был с головой поглощен мечтой собрать трофей с самой опасной добычей в мире — Человека-паука, но, как это часто бывает с персонажами, которые нравятся читателям, в конечном счете и сам стал своего рода Человеком-пауком, буквально надев один из костюмов дружелюбного соседа.

А еще он был частью Мстителей в конце 1950-х — вот такой разносторонний человек. Кстати, авторы комиксов нередко сравнивают Кравинова с персонажами романов Достоевского и старательно выписывают его как трагического героя.

6. Алексей Сицевич, он же Носорог

Первое появление: The Amazing Spider-Man #41 (октябрь 1966)

Появление в кино: «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Марк Уэбб/Columbia Pictures, 2014 Марк Уэбб/Columbia Pictures, 2014

Еще один российский злодей и противник Человека-паука. Сицевич был обычным мелким мафиози, пока не согласился на ряд экспериментов, в ходе которых едва не умер, но получил нечеловеческие силу, скорость и регенерацию, а также уникальный костюм, который слился с его телом. Последний дает огромную прочность и оснащен рогом на лбу, откуда, собственно, и пошло прозвище Сицевича.

Не очень умный парень все чаще оказывается на стороне зла, но в какой-то момент, честно отсидев несколько лет в тюрьме и досрочно выйдя за примерное поведение, попытался жить нормальной жизнью и даже почти подружился с Пауком и Карателем. А с мутантом Гамбитом частенько перекидывался в карты, пока был добропорядочным гражданином.

Носорог, пожалуй, наименее «русский» герой подборки: в общем-то, кроме прямого упоминания того факта, что он происходит из русской мафии, особо ничем он и не выделяется на фоне злодеев из других стран.

7. Алексей Шостаков, он же Красный Страж

Первое появление: Avengers #43 (июнь 1967)

Появление в кино: «Черная вдова» (2021)

Кейт Шортланд/Marvel Studios, 2021 Кейт Шортланд/Marvel Studios, 2021

Если у США есть Капитан Америка, то у СССР должен быть свой ответ — им и стал Красный Страж. Алексей Шостаков, боевой летчик-испытатель и агент КГБ, стал уже вторым Стражем — и, пожалуй, самым известным. В отличие от Стива Роджерса, Шостаков не пользовался никаким допингами в виде секретных сывороток для увеличения силы — любовь к Родине, верность идеалам коммунизма и воля к победе позволили ему добиться нечеловеческих результатов. Ну и модного щита со звездой у него не было — вместо этого Алексей пользовался метательным диском с магнитом, который возвращался к нему после броска.

Большую часть своей карьеры в качестве Красного Стража Алексей старался доказать, что куда круче Капитана Америки, но так и не успел, а позже сменил костюм, став Ронином. В комиксах, кстати, Шостаков — бывший супруг Черной Вдовы, а не приемный отец, как в киноадаптации.

8. Антон Ванко, он же Красное Динамо

Первое появление: Tales of Suspense #46 (октябрь 1963)

Появление в кино: «Железный человек 2» (2010), «Агент Картер» (2015)

ABC Studios, 2015 ABC Studios, 2015

Раз у Советов был свой аналог Кэпа, должен был быть и аналог Железного Человека — Холодная война отметилась гонкой вооружений, так что ничего удивительного в этом нет. Таким героем стал уроженец Армении Антон Ванко, ученый-физик, создавший собственный силовой костюм, местами не уступающий броне Старка.

Само собой, правительство СССР отправило Ванко в Америку разбираться со Stark Industries, где капитализм в конечном счете доказал свою эффективность перед социализмом. Антон был повержен и, боясь наказания за поражение, попросил в США политического убежища, где умудрился устроиться ведущим ученым к Старку и подружиться с бывшим врагом.

После Ванко броню Красного Динамо носили еще с десяток русских, в том числе Дмитрий Бухарин, который считается основным Красным Динамо, так как появлялся аж в трех сюжетных арках о Железном Человеке — больше, чем любой другой носитель костюма. Кстати, как и вышеупомянутый Михаил Арсус, входит в состав «Зимней Гвардии».

9. Kосмо, он же Космическая собака Космо

Первое появление: Nova vol. 4 #8 (январь 2008)

Появление в кино: «Стражи Галактики» (2014)

Джеймс Ганн/Marvel Studios, 2017 Джеймс Ганн/Marvel Studios, 2017

Да-да, все верно: хороший мальчик, руководящий службой безопасности космической станции Забвение — формально русский. Предыстория у пса похожа на таковую у Лайки, первого животного, отправленного в космос еще в 1957 году в рамках советской космической программы. Космо, впрочем, не погиб во время эксперимента, а случайно попал на Забвение, где мутировал и стал телепатом.

Нередко проводит время со Стражами Галактики и время от времени соперничает с Доктором Стрэнджем — оба как-никак гении и своего рода волшебники. У Космо, помимо телекинеза, психических способностей и контроля разума, даже свой телепатический плащ есть!

10. Ланья Петровна, она же Темная Звезда

Первое появление: Champions #7 (май 1976)

Появление в кино: «Мстители, общий сбор!» (2013)

Ави Арад/Marvel Entertainment Group, 1992 Ави Арад/Marvel Entertainment Group, 1992

Еще одна советская героиня, переметнувшаяся на сторону США во время операции, целью которой было возвращение Черной Вдовы в СССР.

Основная сила Ланьи — управление межпространственной энергией, которую называют Темной силой. В США она стала одним из Чемпионов Лос-Анджелеса (вместе с Вдовой, Ангелом, Человеком-льдом и Геркулесом в числе прочих), но когда те распались, девушка решила вернуться в Россию и присоединилась к «Советским супер-солдатам», а позже стала частью Изгнанников.

Темная Звезда регулярно металась между странами и сторонами, но считать ее можно скорее героиней. Биография у девушки мягко говоря впечатляющая: она и между двумя лагерями пометаться успела, и в космосе побывать, и несколько раз возвращалась из мертвых, причем не всегда в своем теле. А еще были почти романтические отношения с Человеком-льдом: ледяной мутант крепко влюбился в девушку, но та оставила бедолагу во френдзоне.

Самое русское в ней — несомненно, участие в «Советских супер-солдатах», аналоге Мстителей с привкусом коммунизма, хотя ни в поведении, ни в суперсилах девушки нет чего-то по-настоящему уникального.

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