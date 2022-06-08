Русский след в новом сезоне «Очень странных дел»

На Netflix вышли первые семь серий четвертого сезона мегауспешного проекта братьев Даффер «Очень странные дела». Он о загадочной девочке со сверхспособностями Оди (Милли Боби Браун), ее друзьях и новоиспеченных родителях, которые пытаются спасти вымышленный город Хоукинс в штате Индиана, а заодно и весь мир.

Братья Даффер изначально вдохновлялись не только популярной научной фантастикой 1980-х (именно в это время происходит действие сериала), но и реалиями Холодной войны. В четвертом сезоне необходимый для столь напряженной обстановки «русский след» стал особенно отчетлив.

1. Камчатка

Netflix, 2022 Netflix, 2022

Одним из главных мест действия четвертого сезона стал полуостров Камчатка, про который создатели «Очень странных дел» в марте 2022-го выпустили даже отдельный комикс (в нем с монстрами из «изнанки» борются в том числе и русские подростки). Снимали эту «очень странную» Камчатку, в основном, в Литве и с искусственным снегом, который бросается в глаза, даже несмотря на отличную графику четвертого сезона (одного из самых дорогих для Netflix, серия стоила в среднем 30 млн долларов).

Братья Даффер, как им свойственно, погружаются в детали. Например, в одной из первых сцен на российском полуострове надзиратель Антонов (немецкий актер Том Влашиха, известный по сериалу «Игра престолов») разговаривает по телефону-автомату с героиней Вайноны Райдер. И будка, и автомат полностью повторяют советские, а рядом с трубкой есть, казалось бы, несущественная надпись «Кино» (название культовой советской рок-группы Виктора Цоя). В 1984 году группа выпустила альбом «Начальник Камчатки», по аналогии с популярным советским телефильмом «Начальник Чукотки». А сам Виктор Цой осенью 1986-го (действие «Очень странных дел-4» происходит весной этого же года) устроился работать кочегаром в ленинградскую котельную на улице Блохина, которую в простонародье называли «Камчатка».

2. Русь сидящая

Netflix, 2022 Netflix, 2022

В четвертом сезоне «Очень странных дел» Камчатка – явление, скорее, собирательное. Под ней подразумевается сразу вся советская исправительная система – от ГУЛАГа до обычной тюрьмы. Если вспомнить тизер нынешних «дел» братьев Даффер, то он удивительным образом повторяет послесловие из фильма «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова. Вряд ли братья Даффер смотрели именно эту картину, тем не менее им удалось создать советскую тюрьму, с одной стороны, четко вписанную в пространство (Камчатка) и время (1986 год), но с другой, отражающей все стереотипы о Руси сидящей.

Одного из сидельцев сыграл Павел Лычников, с начала 1990-х строящий карьеру в Голливуде и снимающийся не только в российских проектах (сериал ТНТ «Физрук» и фильм «Родина»), но и в американском ремейке «Бесстыжих», а еще «Дедвуде» и «Крепком орешке».

3. Товарищ майор

Netflix, 2022 Netflix, 2022

Язык тех, кто в фильме отбывает срок на Камчатке, заслуживает отдельного разговора. Актеры говорят практически без акцента и употребляют тюремный сленг. Если вспомнить тот же телефон-автомат, то когда в будку стучится случайная посетительница, явственно слышится слово «мусор». Этот жаргонизм действительно был популярным в блатной среде еще со времен царской России, когда сыскной отдел московской полиции назывался Московским Уголовным Сыском (МУС). Однако другие попытки говорить на жаргоне оказываются значительно менее замыловатыми. Чтобы изобразить «ненависть», герой Харбора употребляет выученные на русском слова «урод» и «свинья». Также Бауман так и норовит называть всех надзирателей камчатской тюрьмы Товарищем Майором, используя это как своего рода собирательный образ.

4. Заброшенная церковь

Legion Media Legion Media

Русский след в «Очень странных делах» затрагивает и контрабандиста Юрия, курсирующего между Аляской и Камчаткой на кукурузнике Ан-2. А хранит «американскую запрещенку» он в заброшенной церкви на Камчатке. Справедливости ради, надо заметить, что в это время заброшенные церкви действительно были распространенным явлением в России. Однако, вероятно, авторы сериала не представляли себе, что на Камчатке найти заброшенную церковь было практически невозможно.

5. Арахисовая паста и джинсы

Netflix, 2022 Netflix, 2022

Эта самая церковь становится для контрабандиста Юрия местом хранения его главного «ленд-лиза» – джинсов и арахисовой пасты. Оба этих продукта и впрямь в советское время, даже в эпоху перестройку, были дефицитом. Просто пойти в магазин и купить ни то ни другое было нельзя. Приходилось подключать связи, одной из которых наверняка мог бы быть тот самый Юрий или его тюремные приспешники.

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