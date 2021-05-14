5 причин посмотреть «Майор Гром: Чумной доктор»

Недавно вышел новый российский боевик по мотивам одноименного комикса «Майор Гром: Чумной доктор». И кажется, это первое по-настоящему удачное российское супергеройское кино.

1. Графика и динамичные экшен-сцены

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

Обычный дождливый день, по одной из улиц Санкт-Петербурга в винтажной куртке и коричневом берете бежит майор полиции, он же главный герой фильма Игорь Гром. С легкостью он запрыгивает в газельку с грабителями в хоккейных масках из советского мультфильма «Шайбу, Шайбу» и пытается их остановить, однако получает залп из ружья в грудь. Склейка, сцена похорон, и кажется, что фильм закончился, еще не начавшись. Но все не так просто – впрочем, не будем раскрывать все секреты сразу.

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

Подобными экшен-сценами – захватывающими, отвязными, и местами смешными – наполнен весь фильм. Полицейский останавливает бандитов то за рулем мусоровоза, то с помощью стакана и кулаков - каждая драка не только выглядит бодро, но и двигает сюжет.

Сам антагонист, Чумной Доктор и его подражатели направо и налево используют огонь - неугодные люди и машины на улицах во время протестов горят и взрываются хоть и немного карикатурно, но достаточно пафосно и зрелищно, как и полагается в настоящем супергеройском кино.

2. Интересные герои и сюжетная линия

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

Майор Гром - не стандартный супергерой из голливудских фильмов, который случайно обрел невероятные способности или сделал чудо-костюм. Он просто быстрый, ловкий и смышленый. Пожалуй, именно «русскую смекалочку», которая помогает выбраться даже из самых сложных ситуаций, можно отнести к суперспособностям Грома.

Игорь – одиночка, он напоминает эдакого Доктора Хауса в полиции. В отделении ему симптизируют разве что напарник-новичок и начальник Прокопенко, который прощает всевозможные нарушения дисциплины, так как майор чуть ли не единственный ловит преступников.

Отдельного внимания заслуживает злодей, настоящую личность которого определить в фильме сразу вряд ли получится. С одной стороны, главное зло тут олицеторяют коррупционеры-олигархи, управляющие городом. Их дети на полной скорости сбивают людей на пешеходном переходе, на окраине города местные жители задыхаются от запахов коммерческой свалки, а часть горожан и вовсе остается без жилья из-за жадных банкиров.

С другой стороны стоит главный антагонист, Чумной Доктор. Он вроде бы борется с несправедливостью, объявляя войну коррупционерам. Но делает это максимально жестоким образом – убивая их без долгих разбирательств, а под раздачу в итоге попадают и их семьи. Несмотря на методы, Чумной Доктор быстро завоевывает популярность в народе.

Режиссер Олег Трофим в интервью DTF утверждал, что не закладывал в фильм «конкретных политических мотивов», однако внимательный российский зритель может разглядеть в Чумном Докторе параллели с политиком и оппозиционером Алексеем Навальным, который тоже активно использует социальные сети для взаимодействия со своими сторонниками (эта аллюзия в фильме – далеко не в пользу Навального). Еще один герой фильма – талантливый программист Сергей Разумовский, основатель анонимной соцсети «Vmeste», главной цифровой трибуны Чумного Доктора. Как тут не вспомнить основателя соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, который, кстати, тоже начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге.

Впрочем, увлечься сюжетом можно и без понимания этого контекста,, ведь по сути это архетипичная история о мести из чувства справедливости и допустимых границах народного правосудия.

3. «Готэмская» атмосфера Санкт-Петербурга

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

В отличие от недавно вышедших на Netflix «Серебряных коньков», в «Громе» Санкт-Петербург мрачен и больше напоминает дождливый Готэм.

Кстати, это даже более близко к реальности – в конце концов, там действительно постоянно идут дожди. При этом знаковые места города показаны во всей красе – и во время погоней по Дворцовой и Сенной площадях, и диалогов на набережной Невы, во дворах-колодцах и на питерских крышах с шавермой в руках, самым популярным фастфудом города.

Особенно хороши ночные виды Питера - тут и панорамы ночных улиц с подсвеченным Исаакиевским собором, и разводные мосты, и бары, которые и в реальной жизни заполнены горожанами и туристами круглый год (да, карантинные ограничения для местных уже сняты). Питерский Buddha Bar показан в фильме в виде роскошного казино, в котором по сюжету происходит одна из самых массовых драк, и там точно захочется побывать каждому зрителю.

4. Самобытный саундтрек

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

В фильме звучат песни только российских исполнителей. Саундтрек представляет собой дикую смесь инди-групп, исполняющих русский рэп, хип-хоп, поп, альтернативный рок, электронику и даже фолк. Среди них затесались старый хит рок-группы «Аквариум», песня из советского мультфильма «Крошка Енот», а на вступительных титрах играет необычно медленный кавер на вообще-то энергичную и злую песню Виктора Цоя «Перемен».

«Мы ищем уже существующую песенную музыку. Стараемся изучать ноунеймов из андеграунда, которые звучат аутентично и профессионально, но ещё не опошлены собственной популярностью. Важно, чтобы Петербург звучал «трушной» музыкой, важно, чтобы случились музыкальные открытия, актуальные и дерзкие, как это в свое время произошло с фильмом «Брат-2»», — рассказывал режиссер Олег Трофимов о процессе выбора саундтрека.

5. «Бондиана» с социальным подтекстом

Олег Трофим/Bubble Studios,2021 Олег Трофим/Bubble Studios,2021

Еще в начале фильма создается впечатление, будто «Майор Гром» немного копирует фильмы о Джеймсе Бонде - вместо тайного агента обычный полицейский, вместо красотки-подруги - привлекательная и дерзкая журналистка Юлия Пчелкина, вместо главы британской разведки - домашний, добрый и по-своему забавный полковник Федор Прокопенко. Даже вступительные титры напоминают «Скайфолл».

От попадания в категорию «проходной боевик» «Майора Грома» спасает русский колорит, уместные непошлые шутки, нестандартные герои и серая мораль, отсутствие четкого разделения на добро и зло среди персонажей.