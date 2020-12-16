5 самых ожидаемых российских фильмов 2021 года

Пандемия больно ударила по российской киноиндустрии, но не смогла ее остановить – на 2021 год запланировано несколько резонансных премьер, которые могут быть интересны зрителям по всему миру.

1. «Чернобыль. Бездна»

Данила Козловский/Централ Партнершип; DK Entertainment; Киностудия КИТ; 2021 Данила Козловский/Централ Партнершип; DK Entertainment; Киностудия КИТ; 2021

Актер Данила Козловский проявляет режиссерские амбиции и посвящает свой полный метр одной из самых громких катастроф XX века. Тема аварии на Чернобыльской АЭС на слуху после успеха сериала HBO, который был высоко оценен критиками и зрителями по всему миру.

Однако в России до сих про Чернобыль снимали только камерные артхаусные драмы вроде фильма Александра Миндадзе «В субботу». Козловский и продюсер картины Александр Роднянский всячески избегают сравнений как с американским шоу, так и с российскими предшественниками. Они настаивают, что у их истории совсем иной жанр и масштаб. Речь в данном случае идет о дорогостоящем героическом экшене.

В центре повествования здесь три протагониста – пожарный, инженер и водолаз. Они рискуют жизнью, ликвидируя последствия взрыва на атомной электростанции. Главную женскую роль в фильме исполняет Оксана Акиньшина. Фильм должен был выйти осенью 2020 года, однако пандемия внесла коррективы – теперь его премьера запланирована на апрель 2021-го.

2. «Фау-2. Побег из ада»

Тимур Бекмамбетов; Сергей Трофимов/Ленфильм; 2021 Тимур Бекмамбетов; Сергей Трофимов/Ленфильм; 2021

Три года назад сенсацию в прокате произвел фильм «Т-34» про побег советских солдат на танке из немецкого концлагеря. «Фау-2» Тимура Бекмамбетова в каком-то смысле продолжает линию «Т-34». Фильм рассказывает о том, как летчик Михаил Девятаев, находившийся в плену, угнал секретное оружие нацистов – самолет Fau 2.

Помимо масштабных экшн-сцен, снятых с традиционным для Бекмамбетова размахом, новую картину от собратьев по жанру отличает ряд технологических новаций. В частности, фильм будет доступен в нескольких форматах сразу – в том числе в вертикальном, адаптированном для просмотра на мобильных телефонах. Таким способом режиссер и продюсер, которому успех на мировой арене в последние годы приносили недорогие screenlife-хорроры «Убрать из друзей» и «Поиск» (фильмы, действие которых происходит на экране портативного гаджета), пытается сделать тяжеловесный жанр военного боевика интересным и понятным молодой аудитории.

3. «Петровы в гриппе»

Кирилл Серебренников/Hype Film; 2020 Кирилл Серебренников/Hype Film; 2020

Фильм Кирилла Серебренникова, как утверждают источники Russia Beyond, должен был участвовать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2020 года, отмененного из-за пандемии. Продюсеры картины решили не выпускать картину в прокат, а дождаться следующего года, чтобы провести премьеру в рамках главного кинофестиваля в мире. Тем более тематика этой абсурдистской трагикомедии очень точно будет соответствовать духу момента.

Фильм рассказывает о семье провинциального автослесаря Петрова, подхватившей вирус и слегшей с высокой температурой. Персонажи в болезненном состоянии путают реальность и вымысел и все глубже погружаются в мир бредовых видений.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», лежащий в основе фильма, содержит множество параллелей с «Улиссом» Джеймса Джойса и другими новаторскими романами начала XX века. Фильм Серебренникова, который превратился в российского фестивального режиссера № 2 после Андрея Звягинцева, пытается придумать этой модернистской эстетике кинематографический эквивалент.

4. «Майор Гром»

Олег Трофим/Bubble Studios; Яндекс.Студия; 2021 Олег Трофим/Bubble Studios; Яндекс.Студия; 2021

Попытка сыграть на типично голливудской поляне кинокомикса в России уже предпринималась – вышедшие несколько лет назад «Защитники» Сарика Андреасяна, сделанные по лекалам «Мстителей», с треском провалились в российском прокате. Другие продюсеры учли ошибки предшественников и начали с качественной литературной основы – серии комиксов издательства Bubble о майоре полиции из Санкт-Петербурга. Издания выходили с 2012 по 2017 год и получали высокие оценки критиков и читателей.

Фильм представляет собой экранизацию «Чумного доктора» – первой книги серии, в которой речь идет об охоте на таинственного маньяка, жестоко расправляющегося с коррумпированными врачами, бизнесменами и представителями власти. В комиксе главным злодеем оказывается миллиардер и владелец крупной соцсети, скрывающий свои садистские наклонности от общественности.

Судя по эффектному трейлеру, создатели выбрали в качестве основного референса эстетику кинокомиксов DC, снятых Кристофером Ноланом – фильм будет сочетать мрачный нуар с пафосными и масштабными сложнопостановочными эпизодами. Один из самых дорогих и, пожалуй, самый интригующий российский проект следующего года.

5. «Оторви и выбрось»

Кирилл Соколов/Кинокомпания «САГа»; 2021 Кирилл Соколов/Кинокомпания «САГа»; 2021

В 2019 году в российском прокате незамеченным прошел дебютный фильм Кирилла Соколова «Папа, сдохни» – кровавая черная комедия, в абсурдистском ключе исследующая непонимание между поколениями отцов и детей. В 2020-м фильм появился на западных стриминговых платформах, после чего про него хором заговорили ведущие англоязычные критики. Они сравнивали фильм Соколова с лучшими работами Гая Ричи, Квентина Тарантино и Серджо Леоне. Неудивительно, что ко второй работе режиссера теперь приковано повышенное внимание.

Судя по всему, «Оторви и выбрось» будет логическим продолжением «Папа, сдохни». Если в дебютной картине Соколова отношения выясняли мужчины (отец семейства и бойфренд его юной дочери), то теперь пришла пора повоевать между собой прекрасному полу.

В центре истории – конфликт представителей трех поколений женщин одной семьи. Постер фильма, на котором изображены две израненные руки, покрытые синяками, намекает, что без жертв эта война не обойдется.