Как немцы участвовали в дворцовых переворотах Романовых

В интригах и заговорах вокруг царского трона России участвовали и сыны Германии — например, Андрей Остерман, Христофор Миних и Эрнст Иоганн Бирон. Последний какое-то время даже фактически правил Россией.

В 1725 году скончался император Петр I. Изменив порядок престолонаследия, он должен был назначить себе преемника — однако, умирая, разборчиво успел написать лишь «Отдайте все…». Так началась 37-летняя эпоха дворцовых переворотов, за время которой сменилось шесть венценосцев. В развернувшихся интригах и заговорах участвовали и политики-немцы.

Андрей Остерман

Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман (1687-1847) Эрмитаж Эрмитаж

Хитроумный и честолюбивый вестфалец Остерман начал свою блистательную карьеру еще при Петре I, но расцвета достиг уже после его смерти, столкнув две политические группировки. Первая поддерживала Петра II, малолетнего внука покойного; вторая во главе с любимцем Петра I Александром Меншиковым выступала за супругу почившего императора Екатерину I.

Победив, Меншиков фактически возглавил страну. Он покровительствовал Остерману, когда-то предавшему ради него другого своего патрона: немец вошел в Верховный тайный совет (орган, занимавшийся важнейшими государственными вопросами) и стал воспитателем Петра II. После смерти Екатерины I 11-летний Петр все же унаследовал престол при регентстве Верховного тайного совета, и, чтобы упрочить свои позиции, Меншиков намеревался женить его на своей дочери.

Однако возвышение карьериста Остермана было ошибкой. Как только разлад с Петром II и болезнь Меншикова позволили, вестфалец вместе с другими придворными сверг своего покровителя, добившись его ссылки в Сибирь.

Василий Суриков Меншиков в Берёзове. 1883 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Влияние Остермана на государственные дела усилилось, но ожесточилась и борьба за влияние на юного Петра II. В такой ситуации немец предпочитал оставаться в Верховном тайном совете «рабочей лошадкой» и «серым кардиналом».

Среди царедворцев и дипломатов осторожный Остерман был известен способностью притворяться больным в щекотливых ситуациях. Эта тактика позволила ему удержаться у власти при очередной смене монарха. Петр II умер от болезни, и Верховный тайный совет выбрал нового наследника — «удобную» племянницу Петра I, герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну. Политики намеревались ограничить ее власть с помощью списка требований — Кондиций.

Петр II (1715 -1730) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

К составлению этого документа привлекли Остермана, однако от подписания ему удалось увильнуть. Немец занял роль наблюдателя — и не зря: императрица порвала Кондиции, тем самым утвердив свое самодержавие. Тогда Остерман, ранее состоявшей с ней в переписке и, возможно, тайно помогавший во время борьбы за власть, наконец «выздоровел».

Эрнст Иоганн Бирон

Портрет герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона (1737-1740) Рундальский дворец Рундальский дворец

Правление Анны Иоанновны некоторые историки зовут «бироновщиной» по имени ее фаворита Бирона. Он последовал за императрицей ко двору из Курляндии и все 10 лет царствования имел на нее огромное влияние. Она осыпала любимца почестями, и все дела в государстве, по свидетельствам современников, проходили через его руки — тогда как сама Анна Иоанновна интересовалась ими сравнительно мало.

Историк Ключевский полагал, что императрица не доверяла русским, а потому окружила себя иноземцами: «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». Некоторые, однако, считают версию о «засилии иностранцев» безосновательной, ведь сведущие люди приезжали в Россию из-за рубежа еще при Петре I.

Луи Каравак. Портрет Анны Иоанновны Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Оспаривается и могущество Бирона: утверждают, будто реальная власть принадлежала Остерману и еще одному немцу — Миниху. Остерман оставался близок к престолу: получил титул графа, фактически руководил внешней политикой, а верховным государственным органом с его подачи и при его постоянном членстве стал Кабинет министров.

И все же, когда Анну Иоанновну поразила болезнь, регентом при ее преемнике — младенце Иване Антоновиче — был назначен именно Бирон. Писали, что он буквально на коленях умолял об этом императрицу, опасаясь за свое положение после ее кончины. И небезосновательно, учитывая количество его врагов при дворе.

Христофор Миних

Генерал-фельдмаршал граф Бурхард Кристоф фон Миних Эрмитаж Эрмитаж

Возвышение инженера-ольденбуржца Миниха началось при Петре I. При его внуке, Петре II, Миних был назначен главой Петербурга и, показав себя прекрасным администратором, всячески поддерживал город, в то время лишенный статуса столицы. Затем получил титул графа и стал генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии.

При Анне Иоанновне Миних сблизился с Остерманом и Бироном, и его роль при дворе возросла. Немец стал генерал-фельдмаршалом, возглавил Военную коллегию, провел несколько реформ в армии и получил ряд наград как полководец, принимавший участие в нескольких войнах. Однако «триумвират» соотечественников быстро разрушило постоянное соперничество за благосклонность императрицы, и немцы начали интриговать друг против друга.

После смерти Анны Иоанновны взаимная ненависть Миниха и Остермана, а также их зависть к Бирону привели к новому перевороту. Всего через несколько недель Миних возглавил заговор против регента, буквально вытащив того ночью из постели и передав власть матери престолонаследника — Анне Леопольдовне. Изначально приговоренный к четвертованию, Бирон отправился в вечную ссылку в Сибирь.

Сам же Миних ушел со всех постов. По словам историка Николая Павленко, он посчитал недостаточной благодарность новых властителей и подал в отставку, ожидая, что Анна Леопольдовна попросит его остаться, но просчитался — из-за вмешательства Остермана. Так вестфалец остался последним членом триумвирата, сохранившим свое положение у подножия российского престола.

Шарль ван Лоо. Портрет Елизаветы Петровны ГМЗ «Петергоф» ГМЗ «Петергоф»

Но и это продлилось недолго: прошло чуть больше года, и к власти пришла Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I. Остерман и Миних были преданы суду и приговорены к смертной казни, которую в обоих случаях заменила ссылка.

По иронии, Остерман отправился в Березово, куда в свое время заточил Меншикова, а Миних — в Пелым, где благодаря ему отбывал свое наказание Бирон. Остерман скончался в ссылке, а Бирона и Миниха со временем реабилитировали. Последний даже успел принять участие в еще одном перевороте — правда, выбрал сторону Петра III, проигравшего своей супруге Екатерине II.

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