Как фельдмаршал Паулюс помог СССР на Нюрнбергском процессе

Немецкий военачальник Фридрих Паулюс считался погибшим под Сталинградом, и его даже заочно похоронили в Германии. Его явление и показания на суде имело эффект разорвавшейся бомбы и преломило ход процесса.

К середине января 1943 года положение 6-й немецкой армии в Сталинграде стало критическим. Некогда сильнейшая сухопутная армия Вермахта теряла боеспособность. К 28 января остатки армии были разделены на три части. Советские войска успешно подавляли немецкое сопротивление.

Паулюс в плену, 1943. Legion Media Legion Media

Фридрих Паулюс раз за разом направлял фюреру радиограммы и просил разрешение сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь солдат. Однако на все просьбы приходил категорический отказ. 30 января в штаб Паулюса поступила радиограмма от Гитлера, в которой он жаловал Паулюсу звание генерал-фельдмаршала и сообщал среди прочего о том, что «ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Тем самым снова давая понять, что в случае проигрыша Сталинградской битвы военачальник должен совершить самоубийство. Это стало последней каплей. Существует легенда, согласно которой Паулюс, прочитав эту радиограмму, сказал своим подчиненным: «Он хочет, чтобы я застрелился, но я не доставлю ему такой радости».

На следующий день, 31 января, он приказал своему подчиненному выйти на связь с советскими войсками, чтобы провести переговоры о капитуляции. В тот же день солдаты 64-й армии взяли в плен командующего 6-й армией и весь его штаб.

Паулюс в плену, февраль 1943. Legion Media Legion Media

Разгром 6-й армии Вермахта, а особенно ее капитуляция произвели ошеломляющий эффект на фюрера. Власти постарались скрыть от граждан тот факт, что советские войска массово взяли в плен немецких солдат. В Германии объявили трехдневный траур. Гитлер устроил символические похороны Паулюса и возложил на крышку пустого гроба фельдмаршальский жезл, который его генерал так и не получил.

Операция «Сатрап»

В немецкой армии того времени не было более авторитетного человека, чем Фридрих Паулюс. Он пользовался уважением как у сослуживцев и подчиненных, так и у самого рейхсканцлера. Паулюс был одним из тех, кто принимал участие в разработке стратегического плана «Барбаросса» по разгрому СССР. Поэтому советской верхушке было крайне важно, чтобы он отказался от своих убеждений и стал сотрудничать с советскими властями. Комплекс мер по переубеждению нацистского фельдмаршала назвали операцией «Сатрап».

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Коренной перелом во взглядах Паулюса произошел летом 1944, когда ему сообщили две новости. Первая была о гибели сына, одного из близнецов, капитана Фридриха Паулюса-младшего в феврале 1944 года в Италии. Вторая – расправа над участниками заговора против Гитлера 20 июля того же года (непосредственным исполнителем покушения на фюрера был ставший известным полковник Клаус фон Штауффенберг). Нескольких участвовавших в заговоре офицеров Вермахта, близких к Паулюсу и разделявших его взгляды, казнили. Бывший фельдмаршал понял, что раз эти люди пошли против Гитлера, значит игра стоила свеч.

Советские власти вели контрпропаганду против распространяемой нацистами ложной информации о якобы смерти фельдмаршала под Сталинградом. С августа 1944 года московское радио на немецком языке передавало обращение Паулюса к немецкому народу. В нем бывший фельдмаршал призывал соотечественников «устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну» и восстановит «мирные и дружественные отношения с нынешним противником». Над территорией под контролем Вермахта разбрасывали листовки с текстом обращения немецкого военачальника. Так Паулюс стал одним из активных пропагандистов в борьбе с нацизмом. Он присоединился к комитету «Свободная Германия» на территории СССР, инициированного Коммунистической партией Германии для работы с пленными немецкими офицерами

Прибытие Паулюса в Нюрнберг

Еще в 1942 году СССР предлагал проведение «специального международного трибунала», направленного на предание суду и «наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».

Архив НКВД Архив НКВД

К моменту взятия Паулюса в плен переговоры об организации международного трибунала шли, но без особого прогресса из-за разных позиций союзников (между Великобританией и США с одной стороны и СССР с другой). Так, Великобритания 23 апреля 1945, уже под самый конец войны, предлагала казнить преступников без суда. Бытовало мнение, что в теории защитники могут оправдать нацистов. Непосредственно сами переговоры между СССР, США, Великобританией и Францией о создании трибунала начались 26 июня и шли по 8 августа 1945 года. По окончании переговоров было окончательно принято решение об организации суда, который открылся 20 ноября 1945 г. в Нюрнберге.

Однако спустя год, к осени 1946 года, процесс застопорился. Со стороны защиты и самих подсудимых начали звучать идеи о том, что нападение Германии на СССР было превентивной мерой. Сам Гитлер еще 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, в обращении к немецком народу по радио оправдывал начавшуюся войну: «Немецкий народ никогда не питал враждебных чувств к народам России. Уже более двух десятилетий еврейско-большевистская власть из Москвы пытается поджечь не только Германию, но и всю Европу».

Для того, чтобы развеять слух о превентивной мере нападения нацистской Германии на СССР, советская делегация предоставила в Нюрнберге стенограммы допроса Паулюса в Москве. Однако защита подсудимых назвала все документы фальсификацией, а саму стенограмму сфабрикованной.

Энвер Мамедов; Фридрих Паулюс. Дмитрий Козлов/Sputnik; Legion Media Дмитрий Козлов/Sputnik; Legion Media

Советские власти приняли решение в обстановке абсолютной секретности доставить бывшего фельдмаршала в Нюрнберг для дачи показаний.

О приезде Паулюса не предупредили даже американцев, хотя город находился именно в американской зоне оккупации. Для того, чтобы провезти бывшего фельдмаршала в Нюрнберг, был привлечен Энвер Мамедов, переводчик советской делегации, чем-то похожий на Паулюса. Поэтому через посты американской армии на границе с советской оккупационной зоной проезжали две машины, в в которых на заднем сиденье находились мужчины в одинаковых костюмах и одинаковых шляпах. В первой машине ехал Мамедов, который должен был стать приманкой для возможного покушения, во второй – Паулюс с поддельными документами, чтобы в случае гибели его не могли опознать.

Появление Паулюса в суде

11 февраля 1946 года, сторона нацистских преступников в очередной раз заявила, что показания Паулюса «сфабрикованы или сделаны под давлением и под пытками в застенках НКВД». На это председатель суда Джеффри Лоуренс спросил у советского обвинителя Романа Руденко:

- Сколько дней потребовалось бы, если бы Советский Союз согласился доставить Паулюса в Нюрнберг?

Настало время доставать козырь. Руденко невозмутимо ответил Лоуренсу:

- Минут тридцать. Паулюс находится в резиденции Советской делегации здесь, в Нюрнберге.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Николай Воронов (в центре) и командующий Донским фронтом генерал-полковник Константин Константинович Рокоссовский (слева) допрашивают фельдмаршала Фридриха Паулюса. Роман Кармен/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В зал зашел мужчина в новом костюме, специально сшитом для него в СССР, и начищенных ботинках. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Даже если кто-то из присутствующих и предполагал, что Паулюс жив, то никто не ожидал, что он появится в зале суда так быстро.

Присутствие бывшего фельдмаршала на суде стало самой громкой сенсацией с момента начала трибунала. Освещавшие процесс журналисты тут же стали передавать эту информацию своим изданиям.

Паулюс в Нюрнберге, 1946. Legion Media Legion Media

Начался допрос, на котором Паулюс заявил, что в начале сентября 1940 года, когда он «начал работать в генеральном штабе главного командования сухопутных войск в качестве оберквартирмейстера», он нашел «среди прочих дел, незаконченную оперативную разработку, в которой речь шла о нападении на Советский Союз».

Изначально фюрер планировал напасть на СССР в середине мая 1941 года, однако этот план по словам Паулюса «был изменен, так как Гитлер в конце марта решился в связи с изменившимся положением в Югославии напасть на Югославию». Также военачальник заявил, что «все приготовления для совершения нападения на СССР, которое имело место 22 июня, велись уже осенью 1940 года».

Паулюс во время Нюрнбергского процесса. Виктор Темин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Паулюс описал все подробнейшим образом. На следующий день защита провела перекрестный допрос бывшего фельдмаршала, однако ей не удалось выявить какие-либо противоречия в его словах.

Благодаря присутствию Фридриха Паулюса на процессе и его показаниям советской делегации удалось доказать, что нападение на СССР было заранее спланировано нацистской верхушкой. Таким образом, у нацистских преступников больше не осталось шансов оправдать себя.

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