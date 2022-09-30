Почему на Руси ВСЕХ иностранцев называли немцами

И сегодня жителей Германии мы называем не «германцы», а «немцы». А в древней Руси так и вовсе называли практически всех европейцев.

Иноземцы, чужестранцы или просто «нехристи» - как только на Руси не называли иностранцев. Однако самым распространенным прозвищем было «немцы». Как так вышло?

Как появились «немцы»

Приезд иностранцев в Москву XVII столетия Сергей Иванов/Третьяковская галерея Сергей Иванов/Третьяковская галерея

В первой русской летописи упоминания о «немцах» на Руси относятся к X веку - так называли миссионеров Папы Римского, которые прибыли предлагать русскому князю принять их веру.

Позже на Руси было много разных иностранцев, но всех их часто называли без разбору просто «немцами». Ведь они ни слова не могли сказать по-русски и были словно «немые».

Немцы Российской империи Public domain Public domain

Исторически сложилось, что на Руси всегда было много выходцев именно из Германии - гораздо больше, чем каких-либо еще иностранцев. С XII века сюда приезжали купцы, врачи, ремесленники, в XVI веке появилась даже Немецкая Слобода. Уже сами цари активно привлекали профессионалов и специалистов - например, в военном или инженерном деле. Петр I и вовсе прослыл германофилом - среди его ближайшего окружения было огромное количество сынов Германии. Поэтому то самое прозвище «немцы» в русском языке закрепилось именно за ними.

Портрет Екатерины II Иоганн Баптист Лампи старший Иоганн Баптист Лампи старший

Русская императрица Екатерина II и вовсе была этнической немкой. Она разрешила немцам заселять земли в российском Поволжье (их потомки и до сих пор живут в России) - так появилось понятие «русские немцы».

Как еще на Руси называли иностранцев

«Немцами» иностранцев называли для простоты - и все же на Руси умели различать представителей других народов, и в разные времена в отдельных случаях придумывали другие прозвища.

Заморские гости Николай Рерих/Третьяковская галерея Николай Рерих/Третьяковская галерея

Первыми иностранцами, которых увидели славянские племена, населявшие территорию Древней Руси, были скорее всего викинги. По самой распространенной исторической теории первыми правителями на Руси и основателями русского государства были именно они - якобы славянские племена сами призвали «варягов»-викингов править ими. Собственно, «варягами» на Руси называли всех скандинавов. Кроме того, известный торговый путь из Европы в Византию через водные артерии Руси назывался «Из варяг в греки».

Иван III разрывает ханскую грамоту Public domain Public domain

Самое массовое «нашествие» иностранцев на Русь произошло в XIII веке - вторжение татаро-монголов. Эти «басурмане» и выглядели совершенно незнакомо и исповедовали ислам. Многие ученые считают, что «басурманин» - это искаженное «мусульманин». Так стали называть не только тех, кто исповедовал ислам, но и многих других иноверцев, особенно из Азии.

Василий III отдает приказ Алевизу о создании рва Public domain Public domain

Если большинство иностранцев из Западной Европы плотно называли «немцами», то был исключительный случай - итальянцы. Им дали прозвище «фрязин», или «фряг». Предположительно, оно произошло от слова «франк». В XV веке большое количество итальянских архитекторов было приглашено в Россию - они строили стены и соборы Московского Кремля и другие фортификационные сооружения. Многие, обрусев, даже получили фамилию «Фрязин» - Алоизио де Карезано стал Алевизом Фрязиным, а например, Антонио Джиларди - Антоном Фрязиным. Дипломат Джан Баттиста делла Вольпе и вовсе стал Иваном Фрязиным.

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